CHISTOSO EL CORONAVIRUS

Quiero aclarar que esta columna fue escrita el 15 de abril del 2020… o séase hace 16 meses. Solo para que se de cuenta de que lo que he escrito del coronavirus no es de hace poco tiempo. Solo le he agregado las líneas arriba, todo lo que sigue es original de esa fecha. Habían mandado llamar al único un doctor de un pueblo que fuera atender a unos enfermos de otro pueblo cercano. En el camino se encontró con una peste que venía arrasando con muchas personas y ya llevaba varias muertes en su cuenta.

-¿Para dónde vas “peste”? preguntó el doctor.

-Voy a tu pueblo, pienso atacar hoy mismo- respondió la “peste”.

-¿Y como cuantos piensas llevarte “peste”? preguntó el doctor.

-600 personas entre niños y adultos- respondió la “peste”.-Bueno, tal vez no nos volvamos a ver- dijo el doctor

-Tal vez – dijo la “peste”

El doctor siguió su camino al igual que la peste.

Después de atender a los enfermos del pueblo, el doctor se regresa a su pueblo y en el camino se vuelve a encontrar a la peste”.

-Me mentiste- le reclamó el doctor a la “peste”.

-Claro que no te mentí- respondió la “peste”-

-Claro que sí, dijiste que te ibas a llevar a 600 personas entre niños y adultos y te llevaste 1200- recriminó el doctor.

-Un momento, cumplí mi palabra llevándome a 600 personas-

-¿Y las otras 600?

-Ah no, esas murieron de puro miedo- le respondió la “peste”.

Esto viene porque hace unas horas, estando para pagar lo que llevaba de mandado (en cierta tienda), a la cajera se le cayó un billete de 100 dls. Que le había dado la señora que estaba delante de mí.

Cuando me tocó mi turno le dije a la cajera…

-Ese billete que tocó el piso… pudo haber sido contaminado por el virus, lo debería de tirar- dije bromeando

La cajera sonrió y solo atinó a decir que no lo iba a tirar.

-¿Le puedo hacer una pregunta? Le dije.

– Si- respondió la cajera.

-Supongamos que le regalan un billete de 100 dls. y le dicen que esta contaminado por el coronavirus… ¿lo aceptaría?

-Claro que no- respondió la cajera sin pensarlo dos veces.

Me quedé callado y luego ella preguntó…

-¿Y usted? preguntó

-Hija, si me dan billetes de uno, dos, cinco, diez, veinte, cincuenta o cien dólares… todos lo que me quieran dar los aceptaría.

La diferencia esta en que yo no he caído en el pánico del coronavirus, mientras otras personas hasta lo han exagerado.

Volviendo al tema del chistoso coronavirus…

Según las noticias (no yo) la presentación del coronavirus…

Primero.- Le puede pegar el coronavirus y usted ni cuenta se da que ha sido infectado. Segundo.- le puede pegar el coronavirus y apenas si podrá darse cuenta de que ha sido infectado porque le da un poco de fiebre, un poco dolor de cabeza, un poco dolor de garganta. Tercero.- le puede pegar el virus y va a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y puede que hasta diarrea. Esto según las noticias en la televisión. ¿Entonces en qué quedamos? Es mortal el virus o no… responda mi estimado lector.

Es tan letal el virus que con agua, cloro y jabón lo podemos matar.

La distancia que el virus necesita para infectar a una persona es de menos de dos metros… más de dos metros de distancia nos hace los mandados el carajo. El cubre bocas, en un principio solo era para los que estaban infectados, ahora casi todo el mundo lo usa. Haciendo gárgaras podemos eliminar al virus que se encuentre en la garganta… y ¿si ya pasó al estómago? Haciendo gárgaras ¿lo podemos todavía eliminar? Los certificados de inmunidad… ¿son para los que ya les dio el virus, pero en que nivel? Primero, segundo o tercero (los ya mencionados arriba).

Otra cosa, esos certificados de inmunidad para las personas que ya les dio el virus… ¿cómo se aliviaron si el virus es mortal? O ¿no es tan mortal como lo están pintado? Salió una fotografía en donde en una fosa común estaban poniendo unas cajas de madera en donde se supone que había cadáveres de personas muertas por el coronavirus y que nadie había reclamado (los cuerpos por supuesto) ¿usted lo puede creer? ¿No serán de gente que vive debajo de los puentes o en los barrios bajos de la ciudad?

Se recomienda que no se use lápiz labial para todas las personas (no solo las mujeres) que porque el virus se pega ahí y la persona se refresca los labios con la lengua y de ahí pasa al cuerpo… Que si es posible que las personas no usen el cabello largo que porque para el virus es más fácil adherirse a la persona por medio del cabello… ¿a poco no es chistoso el virus? Y ya para acabar… según El Diccionario de la Real Academia Española: Cuarentena: se relaciona con 40 días. Eso lo sabíamos desde hace tiempo. Pero el coronavirus vino a cambiar la cantidad de días. Si usted ha sido infectado por el virus… debe de guardar cuarentena de 14 días… días más, días menos. Así que ahora la cuarentena… puede ser catorcena, quincena. Habrá cuarentena… ¿de un día? O de lo que le dé su gana. Vaya que salió chistosito el coronavirus.

Mientras que son peras o manzanas siga disfrutando de la familia.

Dios me los bendiga. Como le dije… esto lo escribí hace 16 meses… antes de que salieran con la “vacuna” Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com