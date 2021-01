El Alacrán’ Berchelt y Óscar Valdez combatirán el 20 de febrero

El explosivo encuentro entre Miguel “Alacrán” Berchelt, campeón universal superpluma del WBC, y el dos veces olímpico Óscar Valdez, tendrá lugar el 20 de febrero, según hizo oficial Top Rank. Será una sociedad entre la empresa de Bob Arum y Zanfer Promotions, con transmisión especial para ESPN. Esta contienda también opondrá a dos entrenadores que compiten para la designación de Mejor del Año en la votación del WBC: Eddy Reynoso (Valdez) y Alfredo Caballero. Berchelt (38-1, 34 KOs) se coronó en enero de 2017 al asestar un KOT a Francisco Vargas en 11 asaltos.

Sus últimas cinco defensas han terminado por la vía abrupta: en nueve episodios sobre Miguel “Mickey” Román, en seis rondas sobre el “Bandido, en la revancha, y en el cuarto round sobre el ex campeón mundial Jason Sosa. “Esta pelea es la que soñé desde que ambos éramos peleadores aficionados”, afirmó Berchelt. “Valdez es un gran peleador y será una gran pelea. Me estoy preparando con todo para ganar por nocaut y no dejar ninguna duda de que soy el mejor superpluma del mundo”.