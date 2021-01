SENCILLO EL HOMBRE

La chica se encuentra en el bar… buscando y no, la manera de divertirse.

Se le acerca un hombre con un aspecto no muy agradable. No es el deseado por las chicas.

-¿Te puedo invitar un trago?- le dice a la chica.

-Claro que no…. acaso me ves que estoy pidiendo algo de tomar?-a

-Entonces ¿te gustaria hacer el amor conmigo?

La chica se le queda viendo y no dice nada.

-Harías el amor conmigo?-

-En 100 años cedería a sus instintos viejo mañoso-

-Te podría dar 5 mil dólares-

La muchacha se le queda viendo y le dice apresurada…

-Claro que si… mire que rápido pasa el tiempo-

¿Hasta dónde llega el deseo de tener algo deseado?

Cierta vez hice una pregunta a varias personas…

Si tuvieras 100 millones de dólares… y te cobraran 50 millones de dolares por ir al espacio por una semana… ¿lo harías?

Me sorprendió el resultado. Sólo una persona que me dijo que si (mi hijo Gamaliel)

-Claro que si… tengo otros 50 millones para vivir-

-Pero te estas gastando la mitad de lo que tienes- le dije.

-Pero la experiencia de ver el espacio, las estrellas como muy pocas personas lo han hecho, ver el atardecer y amanecer como casi nadie lo ha hecho… disfrutaría ese viaje maravilloso.

-Si tuvieras 100 millones de dolares… ¿te gastarías 3 millones en comprar una moneda de un centavo del 1792?

-Claro que no…- me dijo mi hijo.

-¿Como poder disfrutar el tener una moneda? Eso es ego. Luego tendría que tenerla bien guardada para que no me la roben. Todos los días la estaría checando que estuviera en donde la dejé… no podría dormir tranquilo. Viviría para estar cuidando la moneda y eso no es vida. Tampoco la podría traer conmigo… no podría disfrutar el tener una moneda.

Hace años un hombre de California compró una moneda de un centavo de 1792 en 2.6 millones de dólares.

Kevin Lipton… quien desembolsó esa cantidad dice que tiene la satisfacción de decir que “Es como tener el primer penny”. Vaya satisfacción ¿no?

——————————————————————————Se encienden las luces de la pista del circo… y en medio hay una jaula con un león.

Se enciende otra luz y aparece la domadora de animales con su traje de gala dejando ver la forma de su cuerpo.

Abre la jaula, se mete y hace que el león de vueltas en la jaula por dentro y por último lo hace que se suba a un banco.

Luego de dar unos latigazos al aire le pide al león que le de un beso. El león de primero se resiste hacerlo, pero después que la domadora de varios latigazos al aire por fin le da el beso a la bella domadora.

Se oye una voz por las bocinas del circo que pregunta…

– ¿Alguien se atrevería hacer lo mismo?

No hay respuesta del público.

– ¿Alguien sería capaz de hacer lo mismo?

Nada… silencio absoluto.

– ¿Alguien sería capaz de hacer lo mismo?

Por fin un hombre levanta la mano.

Le piden que baje a la pista y cuando llega cerca de la jaula le preguntan que si él podría hacer lo mismo.

– Claro que sí, y hasta más… nomas saquen al león y verán lo que le soy capaz de hacerle a la señorita-

Lo conocí en el restaurant donde trabajaba hace… muchos años. Me toco servir en el reservado del restaurant.

Cuando supe que el iba a estar ahí me propuse pedirle un autografo. Cuando ya se había acabado el evento entré al cuarto donde el estaba. Recuerdo que le dije…

– Señor Lasorda, soy un admirador suyo. ¿Me haría el favor de darme un autógrafo, por favor?- le extendí la hoja que llevaba en mis manos para ese propósito.

El señor Tom Lasorda me miró y luego vio la hoja. Le hizo una señal a una persona y le trajeron su maletín. Saco una fotografía de él. Cerro su maletín y usándolo para apoyarse empezó a escribir…

– ¿Cómo te llamas?

– Gamaliel… Gamaliel Espinoza- dije.

“Para mi amigo Gamaliel E, de parte de tu amigo Tom Lasorda”, escribió.

No podía creer tanta sencillez de este hombre que llevó a mi equipo favorito de los Dodgers a ganar dos campeonatos mundiales.

“Descanse en paz mi amigo Tom”

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com