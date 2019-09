El 2019 confirma que septiembre es la nueva pretemporada

Otra vez me remito a las palabras que emitiera mi colega Steve Young hace tres años: “Septiembre es la nueva pretemporada de la NFL”.

En los tiempos de Steve y míos, los equipos sí usaban a sus titulares durante juegos de pretemporada. Una vez platicando con Ed “Too Tall” Jones, me comentó que por lo menos en su caso, no habría estado listo para la temporada regular durante su carrera de no haber participado en juegos de pretemporada. Por supuesto que existía el riesgo de lesiones, pero mi pregunta es: ¿No sería mejor contrarrestar el impacto de las lesiones antes del inicio de una temporada? A los equipos les tomará de tres a cuatro semanas para entrar en el ritmo y nivel óptimo de juego. Es por eso que en el mes de septiembre ocurren cosas muy extrañas para bien y para mal.

En mi muy “gustada” columna de pronósticos, que junto con ella y dos dólares te compras una taza de café, puse a los Acereros de Pittsburgh derrotando a los Jaguares de Jacksonville en el Juego de Campeonato de la AFC. Presenté argumentos válidos que se fueron por la borda una vez que los quarterbacks de ambos equipos quedaron fuera por lesión después de dos semanas. Decir que mi nota de pronósticos es “el beso de la muerte” no es exagerar. El año pasado le tocó a Baltimore, mi favorito de la AFC para ganar la conferencia, perder a su pasador varios partidos por lesión.