Disminuyen casos de dengue en Nuevo Laredo y Tamaulipas

TAMAULIPAS.-

Mientras que el 2020 cerró con más de mil 300 sospechosos y más de 180 casos confirmados de dengue en Nuevo Laredo, en lo que va del 2021 sólo se han registrado 27 sospechosos y cero casos positivos.

A pesar de que este año la curva de contagios ha estado plana, a diferencia del 2020, en el que los casos se dispararon exponencialmente, no se descarta que se lleguen a presentar casos, ya que aún se está en época de lluvia, declaró Alejandro Agustín Barreiro Espericueta, coordinador de Servicios de Salud. Barreiro recomendó a la población no bajar la guardia, ya que se esperan lluvias, por lo que es importante que no ocurra lo del año pasado, cuando se tuvo que luchar contra dos enfermedades, dengue y coronavirus.

“Había momentos en los que no sabíamos cuál era más importante tratar, si dengue o covid, por eso les pedimos que se deshagan de las cosas que no sirven; si ocupan cubetas deben de voltearlas al momento de desocuparlas”, dijo.

Barreiro Espericueta comentó además que es vital que la población haga su parte, que es mantener los patios limpios, ya que en un espacio sucio y con posibles criadores es más fácil que se tenga dengue.

Además, de nada sirve fumigar y abatizar si en casa no se cumple con estas acciones sanitarias, ya que hay que recordar que la fumigación sólo mata al zancudo por contacto, por lo que los patios limpios son la clave para que este no se presenten casos de dengue en Nuevo Laredo.