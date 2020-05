«Dios mío, ¿qué?, reclaman propietarios a Greg Abbott

Dallas, Tx.- «Dios mío, ¿qué?»: Los propietarios de restaurantes del área de Dallas así reaccionaron al plan del gobernador Abbott de reabrir negocios durante la pandemia.

El gobernador de Texas Greg Abbott declaró que los restaurantes podrían reabrir el viernes al 25% de su capacidad, pero no todos planean hacerlo.

Mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, describía sus nuevas pautas estatales que permitirán que ciertas empresas reabran el fin de semana al 25% de su capacidad, un propietario de un restaurante de Dallas ya estaba atendiendo las solicitudes de reserva.

Janice Provost, propietaria de Parigi en el vecindario Oak Lawn de Dallas, dijo que tenía clientes llamando para hacer reservaciones este viernes por la noche, ya que Abbott todavía estaba en el podio presentando las nuevas medidas.

«Tenía gente llamando preguntando si estaríamos abiertos el viernes, y pensé, ‘Oh, Dios mío, ¿qué?’ Qué cumplido es que la gente esté lista y quiera comer aquí», dijo, «pero debemos asegurarnos que estamos absolutamente seguros y conscientes de todo «.

La nueva orden ejecutiva permitirá que la medida actual de estadía en el hogar expire el jueves y dará a los restaurantes, tiendas minoristas, centros comerciales y cines la luz verde para abrir al 25% de su capacidad. Los bares que no sirven comida no podrán por el momento reabrir.

Provost dijo que no abrirá el comedor de su restaurante en el corto plazo como medida de seguridad, pero Parigi abrirá para cenar en un patio limitado a partir del viernes por la noche. Las mesas estarán espaciadas a 6 pies de distancia y solo se instalarán para acomodar a grupos de seis o menos como se requiere en la nueva orden ejecutiva.

Aunque la adición de cenas en el patio traerá un aumento de ingresos necesario para el restaurante, Provost dijo que las luchas financieras no desaparecerán.

«Será un desafío difícil pagar todas las cuentas. El hecho de que estemos abiertos no significa que estemos fuera del bosque «, lamentó. «Todavía vamos a necesitar un montón de comida para llevar y un montón de pedidos de entrega».

APERTURA: PROS

Y CONTRAS

Brooks Anderson, quien está detrás de Rapscallion, Boulevardier, Veritas Wine Room y Hillside Tavern, expresó no creer en que las finanzas funcionen para que los restaurantes operen a una cuarta parte de su capacidad regular.

«En el mejor de los casos a plena capacidad, los restaurantes tienen dificultades para pagar sus facturas», afirmó Anderson. «Lo que puedo decir es que no volveremos a abrir al 25% de nuestra capacidad. Eso no tiene sentido en absoluto. ¿Se supone que debo decirles a mis servidores y camareros que vuelvan a trabajar donde realmente no van a ganar dinero en propinas? Es una situación difícil».

E incluso si las finanzas funcionaran, Anderson dijo que cree que es demasiado pronto para que los restaurantes vuelvan a abrir y que ésto pondría en riesgo a su personal sobre todo si volviera a abrir sus comedores.

«¿A quién no le parece que esto sea apresurado? Quiero decir, creo que las encuestas nacionales son bastante claras de que la gente no está emocionada de volver a los bares, comedores y cines», enfatizó. «Podemos tomar todas las precauciones del mundo, pero no se puede comer con una máscara puesta. No puedes beber vino con una máscara puesta. Y si vamos a poner a las personas en espacios pequeños con comedores cerrados y sistemas de aire acondicionado, y se ha demostrado que allí es donde se propaga [el virus], estadísticamente es una certeza de que en algún momento alguien va a caminar a través de esas puertas y lo van a tener y uno de mis empleados se enfermará y luego ¿qué hacemos?

Anderson dijo que es demasiado pronto para decir cuándo abrirá sus restaurantes, pero que no es demasiado pronto para decir que no abrirán el viernes.

«Hay muchas incógnitas por ahí, y me parece que Abbott pasó la pelota en esto», sentenció.

CUESTIONAN

REAPERTURA

Muchos de los restaurantes independientes de Dallas están en un «limbo extraño» incluso cuando el Senado aprobó más fondos para préstamos de rescate.

Jon Alexis, propietario de TJ’ Seafood y Malibu Poke, declaró que esperaría para ver qué sucede con la reapertura de otros restaurantes antes de abrir sus propios comedores.

«Esperaremos y veremos, en primer lugar, si esta es una forma viable y segura de llevar a cabo nuestro negocio para nuestro personal y nuestros clientes», precisó. «Hace un par de días nos dijeron que nos cubrieramos la boca como una orden. Hoy me estás diciendo que el viernes puedo tomar el tenedor sucio de alguien que estaba en su boca. No digo que estén equivocados. No soy un experto, pero vamos a esperar y ver «, expresó Alexis.

En cuanto a las matemáticas detrás de la operación de un restaurante al 25% de su capacidad, aseveró que los números no se dibujan.

«El lápiz se rompería antes de que pudiera escribir un número porque es ridículamente inútil». También podrías pedirme que calcule eso con el borrador del lápiz. Yo obtendría la misma respuesta», cuestionó.

ABRIRAN EL

VIERNES

Pero algunos grupos de restaurantes confían en que abrir sus comedores al 25% es mejor que no tenerlos abiertos en absoluto.

Randy Dewitt, CEO de los restaurantes Front Burner, que abarca ocho conceptos de restaurantes diferentes en todo Texas, informó que todos menos uno de sus restaurantes, The Keeper at Legacy Hall, estará abierto a los comensales el viernes.

«Nos hemos estado preparando para esto durante un par de semanas. El único giro que no esperábamos era el de estar al 25% [capacidad] en lugar del 50%. Pero eso está bien porque en realidad será más seguro y más fácil «, agregó.

Todos los lugares de Mexican Sugar, Ida Claire, The Ranch, Whiskey Cake, Haywire y Sixty Vines volverán a abrir a los comensales el viernes por la noche y funcionarán como restaurantes solo con reserva para evitar que los grupos se reúnan en los vestíbulos, señaló Dewitt.

«Vamos a (servir) cenas por sólo un tiempo hasta que regresemos [a los restaurantes] y nos aseguremos de no estresar al personal que ha estado en unas vacaciones de 6 semanas, unas vacaciones no deseadas», agregó.

Dewitt dijo que estas reaperturas en el comedor les permitirán traer de vuelta a unos 500 empleados, algunos de los cuales ya han vuelto a contratar gracias al dinero que el grupo de restaurantes recibió a través del Programa federal de protección de sueldos.

Front Burner también se asegura de que los servidores ganen $ 20 la hora hasta que sus restaurantes puedan funcionar nuevamente al 100% de su capacidad recaudando sus cheques de pago, indicó Dewitt. Y aunque ninguno de los restaurantes será rentable y funcionará al 25% de su capacidad, Dewitt dijo que están ansiosos por devolver a la gente sus empleos.

VENTANAS

OSCURAS

En el norte de Texas, es probable que haya muchas ventanas de restaurantes todavía oscuras el viernes, ya que los restauradores como Donny Sirisavath de Khao Noodle Shop y Nikky Phinyawatana de Asian Mint lidian con preocupaciones de seguridad y tensiones financieras. Tanto Sirisavath como Phinyawatana dijeron que no se sienten cómodos abriendo sus comedores tan pronto y esperarán hasta que sea más seguro para su personal y que los clientes empiecen a llegar a su restaurante.

Pero habrá restaurantes como los conceptos de Front Burner, Shell Shack, Ebb & Flow en Deep Ellum y la mayoría de los conceptos en Trinity Groves, que planean aprovechar la oportunidad para volver lentamente al negocio y regresar a una vida un poco más similar a la que se tenía antes del virus.

«Personalmente, creo que volveremos a la normalidad en unos meses», expresó Dewitt. «Nuestra forma de vida estadunidense es salir y cenar. Parece ser nuestro pasatiempo nacional».