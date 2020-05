NFL Draft 2020: hora y dónde ver transmisión EN VIVO

Share on Twitter

Share on Facebook

A pesar de la pandemia por coronavirus la National Football League decidió continuar con el Draft, aunque éste tendrá cambios radicales para su realización.

Planeado en un inicio para llevarse a cabo en Las Vegas y así darle una bienvenida a la franquicia de los Raiders, ahora el reclutamiento se realizará “completamente virtual”, anunció en un memorando a las organizaciones el comisionado de la liga, Roger Goodell. ¿Cuándo será el Draft?

Una de las cosas que no cambiará para el siguiente reclutamiento, el cual viene cargado de mucho talento, han expresado incansablemente los analistas, será la fecha. La liga anunció que el jueves 23 de abril iniciará el evento y tendrá fin el sábado 25 de abril.

La primera ronda, como es costumbre, se llevará a cabo el jueves, la segunda y la tercera tendrán su transmisión el viernes. Finalmente, las últimas cuatro rondas se sostendrán el sábado.

El horario de inicio del sorteo colegial comenzará el jueves a partir de las 20:00 horas, Tiempo del Este (ET), y finalizará aproximadamente a las 23:30 horas de ese mismo huso horario. Sin embargo, el viernes el evento dará inicio a las 19:00 horas (ET) y el sábado a las 12:00 horas (ET).

¿Cómo ver el Draft?

En Estados Unidos la transmisión se realizará a través de ABC, ESPN y NFL Network. De acuerdo con un reporte de Mike Florio, de Pro Football Talk, ESPN y NFL Network realizarán una cobertura en conjunto, por lo que transmitirán el mismo contenido en ambas señales.

Sin embargo, se espera que para ello ESPN aporte en mayor medida el contenido de la producción.

Asimismo, la aplicación de paga WatchESPN y NFL Mobile transmitirán el reclutamiento universitario en línea. También se podrá ver en otros servicios de streaming como Sling TV y YouTube TV.

¿Dónde se llevará a cabo?

Por recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la programación en Las Vegas, Nevada quedó atrás. La NFL lo planeó cabalmente de forma virtual, donde el comisionado Goodell anunciará los nombres de los reclutados en primera ronda desde el sótano de su casa en el Condado de Westchester, New York.

Conoce a CeeDee Lamb, la elección de Cowboys en la primera ronda del Draft

Los Cowboys de Dallas no tenían en mente alimentar a su cuerpo de receptores, sin embargo, CeeDee Lamb fue una oportunidad que los Vaqueros no iban a desaprovechar.

El Draft de la NFL, una edición por demás singular al hacerlo vía remota, transcurrió sin sorpresas en las primeras ocho selecciones, pero todo cambió con la elección de los Jaguars. Los de Jacksonville eligieron a C. J. Henderson, una de las piezas que los Cowboys buscaban; así como a Javon Kinlaw, un defensivo elegido por San Francisco en el pick 14..

Los de Atlanta, con urgencias similares a la nación azul y plata, sorprendieron al elegir al CB A.J. Terrel. La mesa estaba puesta; los Vaqueros tenían dos grandes opciones de la nada, K’Lavon Chaisson o CeeDee Lamb.

Mike McCarthy estableció que quería tener a la gran mayoría de jugadores talentosos, posición por posición, y que él se haría cargo de hacerlos rendir por lo que CeeDee Lamb fue el elegido por los Cowboys.

CeeDee Lamb se convirtió en un regalo inesperado para un conjunto de Dallas que junto con Amari Cooper y Michael Gallup tiene a un elenco de receptores capaces de brillar teniendo a Dak Prescott en los controles.

Conoce a CeeDee Lamb:

CeeDee Lamb, proveniente de Oklahoma, es una nueva arma para Dak Prescott tras ser uno de los mejores receptores en el 2019, con 62 pases, 1327 yardas y 14 touchdowns.

Con los Sooners, tuvo 800 yardas por recepción en sus tres años, además de 1,100 yardas en sus últimas dos temporadas. Lamb, además de aportar en el ataque, tiene la habilidad de quitarse tacleadas, misma que lo llevó a forzar 31 perdidas el año pasado.