DE QUE LOS HAY… LOS HAY

La pareja de enamorados se están besando y acariciando como cualquier pareja de enamorados.

En un momento de “respiración” (no de boca a boca) sino de relax, el novio se le queda viendo a su amada novia. Le cierra el ojo derecho “diciéndole que la ama” (no sé si esto es cierto, porque también me han dicho que si uno le cierra el ojo izquierdo a su pareja le está diciendo que la quiere. Ahora, que cuando le cierra los dos ojos… eso deja de ser amor para pasar a ser violencia física). La muchacha toda emocionada le dice…

-Mi amor, cuando nos casemos compartiré contigo todas tus penas, todos tus dolores…-

El novio le queda viendo todo destanteado y le dice…

-Mi amor, yo no tengo penas ni dolores gracias a Dios-

-Lo sé mi vida… por eso te estoy diciendo que cuando nos casemos-

Por más que investigué, no pude saber si siempre se casaron o no. En mi opinión muy sencilla… ya te están diciendo lo que te van a hacer para que te casas… digo. Luego dicen que “en guerra avisada no hay muertos”

En lo particular soy muy especial para ponerme algún estilo de ropa. Claro que respeto lo que cada quien se quiera poner o quitar, me da igual.

Esta semana pasada salió a la venta tenis de Bad Bunny y se agotaron en minutos.

La gente ya no haya a quien seguir y cuando lo encuentran se quieren parecer a ellos.

Creo que eso es lo que pasa con los seguidores de este “cantante” (así entre comillas).

Queremos tener a un ídolo con quien nos identifiquemos. Queremos ser como ellos.

En lo particular nunca he tenido un poster de alguna persona u objeto que me llame la atención.

Las grandes compañías saben seguir a los que atraen a las multitudes. Por eso Adidas hizo tratos con Bad Bunny. Esta es la segunda vez que lo hacen. Y como les ha funcionado lo seguirán haciendo. Y la gente como borreguitos siguiendo a sus ídolos.

Basta con decir que Bad Bunny sacará unos tenis y todos los seguidores ya están al pendiente del día y la hora que estarán en el mercado.

¿Sabe lo que me llama mas la atención? Usted como hombre… ¿se pondría unos tenis color rosa? Yo ni siquiera me pondría un calzón rosa que no se ve, menos unos tenis que estarán a la vista de todos. Al menos sigo relacionando los colores con el sexo. Cada quien su gusto y su dinero… así empezó Juan Gabriel y ya ven hasta dónde llegó

Estaba el tipo en la cantina tomando su cerveza… se le veía preocupado. Llega su amigo y le pregunta qué cómo esta, como se siente.

-No sé, no sé si hice mal o bien- contesta.

-De que estas hablando- le dice el amigo.

-Acabo de matar a mi cotorro-

-Pero ¿porqué?

-Porque siempre que llegaba a mi casa no se cansaba de decir… “burro, te están poniendo los cuernos”, “burro, te están poniendo los cuernos”-.

-Ah!!!!!!!!! Ya entiendo, lo mataste por grosero- pregunta el amigo.

-No, lo maté por espiar- contesta el amigo.

Después de 30 años… se corta las uñas.

Sus uñas llegaron a medir 5 metros con 80 centímetros.

¿Qué tipo de vida podría llevar esta mujer con esas uñas?

Por mas que le busco y busco no doy con la idea de cómo podía llevar una vida normal esta persona.

Lo mas seguro es que no trabajaba…

Y ¿cómo le hacía para comer?

Le tomaba dos botellas de esmalte y 20 horas para el manicure.

Ayanna Williams de Houston Tx, es la persona que rompió el récord de uñas más largas del mundo.

Con unas uñas de ese tamaño ¿qué labores de casa se pueden hacer?

No lavar ropa, ni trastes, no tender su cama… ¿cómo se bañaba? ¿Cómo iba al baño? ¿Cómo viajar? ¿Cómo dormir? Tenía que depender de otras personas hasta para comer. Ninguna labor cotidiana podía realizar y todo por cuidar sus uñas. Que vida tan fastidiosa… digo.

Hay quienes les gusta vivir esclavos de lo que más les gusta.

Alguien la debía de estar manteniendo… que ganas de gastar dinero a lo bruto… digo.

