Conflicto en Nigeria, enciende tensión mundial

Africa ha despertado, después de muchos años de saqueo y sometimiento por naciones predominantemente europeas debido a que se han aprovechado de naciones africanas sometiéndolas y extorsionándolas al extraer sus minerales preciosos como el oro y minerales estratégicos como el uranio y el petróleo sin retribuir beneficios a sus habitantes, sino al contrario aprovecharse de su calidad humana al tratarlos como esclavos sometidos a trabajos infrahumanos sin beneficios de calidad humana para sobrevivir; pues ahora, este país de Nigeria ha despertado y apoyado por sus fuerzas militares ha dado golpe de estado en contra de su presidente el cual ha sido encarcelado previamente, para ser juzgado posteriormente por su pueblo por haberse prestado en complicidad con las naciones invasoras de permitir el saqueo de sus recursos naturales y estratégicos sin ningún beneficio para sus habitantes;

Ahora, exigen la salida de los extranjeros que permanecen en este territorio de Nigeria además del ejército invasor compuesto de 1500 militares siendo estos militares de nacionalidad francesa los cuales han permanecido como bloque de contención para salvaguardar a extranjeros que radican en este país, así como proteger las empresas francesas que existen establecidas. A todo esto, Francia ha advertido que intervendrá militarmente a Nigeria para proteger sus empresas y negocios que fueron aprobados por el presidente depuesto a través de prolongadas concesiones ´para su beneficio, delito por el cual se acusara a dicho presidente como traición a la patria lo cual alcanzaría como castigo la pena de muerte al ser juzgado; además Francia quiere intervenir como pretexto para según estabilizar la situación existente, restableciendo la democracia para que el anterior régimen regrese al poder, situación que los Nigerianos no lo van a permitir.

Esta situación, ya ha provocado que las naciones de occidente encabezados por Estados Unidos apoyen a Francia en sus reclamos, pero también por el lado de Africa ya la apoyan países vecinos a Nigeria como su aliado Rusia y posiblemente China y los países del BRICS ya que Africa forma parte de este grupo.

Por otro lado, habrá reunión de los BRICS y el lugar de reunión será en Africa en los próximos dias, para lo cual se invitaron a nuevos países que solicitan ingresar a este grupo, entre ellos se menciona a Venezuela, Argentina, Irán, entre otros, cabe mencionar que en esta reunión solo asistirán invitados previa invitación, ya que Francia pidió asistir a dicha reunión, pero fue rechazada por el comité organizador.

En otro orden, Rusia amenaza en destruir el satélite STARLINK el cual ha permitido que las fuerzas ucranianas hayan orientado hacia objetivos rusos, por lo que científicos rusos ya han iniciado el bloqueo de las terminales en territorio ucraniano de las señales de dicho satélite dando por resultado el bloqueo de sus actividades en contra el ejército ruso. También USA ha provocado un nuevo conflicto contra Rusia, debido a que ha ordenado a los europeones que descongelen los fondos propiedad de Rusia que provienen de grandes empresarios rusos que fueron congelados por la guerra de Ucrania, dicha acción provoco el enojo de Rusia, previendo que esto repercutiría en USA por afectar a la propiedad privada y pone en alerta a los empresarios del mundo occidental mostrando el verdadero rostro de USA en contra de la propiedad privada.

Por último, mencionaremos que las campañas de proselitismo de la oposición en México siguen sin despegar ya que cada día a los supuestos candidatos del PRIAN se les encuentran nuevos actos de corrupción y también con sus falsas promesas de campaña el pueblo ya no les cree.

Por ahora es todo; mientras tanto ¡!! AQUÍ NO PASA NADA ¡!! Para cualquier información, favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com