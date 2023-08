DE RISA O DA RISA

Llega la compañía de paquetería a una casa en una casa de Nuevo Laredo Tamps. El paquete para entregar viene a nombre del señor de la casa… pero hay un problema… y vaya problema.

Eso no puede ser posible señores- les dice la mujer que los atiende.

Y ¿por qué no puede ser posible? ¿Acaso no hay una persona que tenga este nombre?

Claro que sí, pero eso es imposible-

Y ¿por qué no puede ser posible?

Es que esa persona es mi esposo y… el murió hace 20 años.

Los encargados del paquete lo regresan a la oficina. Después de varios días de estar el paquete en la oficina… se empieza a sentir un olor muy desagradable. Desinfectante, desodorante… todo lo que se tenía a la mano se usó para contrarrestar el olor tan desagradable que se estaba presentando en la oficina. Cuando por fin dieron con el origen del olor, se dieron cuenta de que el olor desagradable venía de la caja que la señora no había aceptado. Se mando llamar a la Procuraduría General para abriera el paquete. Cuando los encargados lo hicieron, se dieron cuenta el porqué del olor tan desagradable… no podían creer lo que había dentro de esa caja.

Dentro de la caja había 4 cabezas… así es, 4 cabezas de ajos y como dos kilos de cebollas echadas a perder. Un estudio reciente que se hizo… se llegó a la conclusión de que la gente prefiere ser molestado antes que pensar. El experimento consistió en encerrar varias personas en un cuarto sin nada de nada… sólo por 15 minutos. Al final de los minutos marcados la mayoría de los que estuvieron dentro preferían escuchar ruidos escandalosos o que se les fastidiara… menos volver a experimentar el silencio absoluto. En este mundo tan ajetreado nos hemos acostumbrados al ruido y sí no lo hay… pensamos que estamos muertos. Tenemos que estar oyendo ruido… para saber que estamos vivos. Lo que me llama la atención es que, los que aguantaron más el silencio fueron los hombres… que las mujeres. La única duda que tengo es; sí dentro de los hombres quienes aguantaron más el silencio eran los casados o los solteros… aunque me doy una idea. ¿Qué porque pienso esto? Sencillo y elemental. Las mujeres hablan mas de 8 mil palabras por día… ¿me explico?

——————————————————————————————

La señora encuentra a un niño comiendo dulces a manos llenas

No aguantándose las ganas de evitar que siga comiendo tanto dulce le dice…

Te va a hacer daño comer tantos dulces-

Mi abuela comía muchos dulces y vivió 100 años-

Y ¿acaso crees que vivió muchos años porque comía muchos dulces? pregunta la señora.

No- contesta el niño.

¿Eeeeeeeeeeentonces?

Pues porque nunca se metía con nadie señora.

Esta semana se estrenó la película Barbi… nada que ver con lo que esperaban ver los cinéfilos. Al menos es lo que logré captar en los comentarios que están haciendo los que la fueron a ver.

Cines repletos por ver la película. Todavía no le encuentro sentido a la película… Según los comentarios. Voy a dejar a un lado mi comentario o mi opinión porque no se trata de esto la columna. Lo que me llama la atención es que hay una gran calentura por la ropa de color rosa… me refiero a México. En una tienda en la ciudad de Guadalajara hubo pleito por la ropa que pusieron a la venta… todas las prendas tenían algo de color rosa. ¿Puede creer mi estimado lector que gente de todas las edades estuvo involucrada en la pelea por la ropa de la Barbi en la tiende Zara?

Niñas, muchachas y señoras… no vi señoras de la tercera edad (abuelas) peleando por la ropa de Barbi. Lo que no se dan cuenta estas personas que pelean por las prendas, es que lo único que están haciendo es que las tiendas eleven los precios de las prendas y sean las únicas que ganen en estos pleitos. Bueno, hay otras personas que también salen ganando, estas son las revendedoras que acaparan la mercancía para después revenderlas a precios que las que se mueren por tener estas prendas paguen precios exorbitantes. Ya me imagino a los dueños de las tiendas riéndose de como la gente descontrolada se pelea por algo que no vale la pena. ¿Por qué digo que no vale la pena? Porque al rato, esa ropa por la cual pelearon va a andar en el piso o va a pasar de moda… pero así somos.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com