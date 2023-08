ESCUELAS PRIVADAS EN MÉXICO

Aunque… usted no lo crea… hace muchos, pero muchos años que estuve en la primaria. Qué tiempos aquellos, “verda e Dios”. Estuve en una escuela privada en el pueblo de Matamoros Coahuila… presente lo tengo yo. Salones de adobe… otros de ladrillos. Pizarrones que batallábamos para dejarlos limpios. Los baños… ni se diga. Eso sí, teníamos un campo de futbol que parecía que tenía césped artificial que levantaba polvo en cualquier barrida o cualquier viento que hiciera. Las porterías… las porterías eran dos ladrillos. Así que los goles tenían que ser bien centrados para que no hubiera duda de que era gol. Todavía recuerdo que en la hora de recreo siempre hacíamos dos equipos… no importaba si eran 11 contra 11 o 10 contra 10. El campo de futbol estaba después de la barda que limitaba el terreno de la escuela… pero los disfrutábamos.

Era jugar futbol o… futbol. Teníamos una cancha de basquetbol pero no nos gustaba jugar porque… porque dolía mucho las caídas. En cambio, en el campo de fut pues la tierra no era tan agresiva con nuestras caídas y barridas. Es mas, como me gustaba ser portero (me creía Miguel Marín) pues me lanzaba de… ladrillo a ladrillo. Hasta que una vez no me fijé y había un pedazo de vidrio que me abrió mi pie. Primeros auxilios no había y ni como ir con el director, corríamos el riesgo de que ya no nos dejara jugar en nuestro campo de futbol con “césped artificial”. Seguí siendo portero, pero ya mis lances no eran como los de Miguel Marín… ya eran mas reservados. ¿Uniformes en el equipo de futbol? ¡Nahhhhhhh!!!! El que equipo que metía el gol se quedaba con la camiseta puesta. Que días Dios mío. Otra cosa, no importaba el marcador; cuando sonaba la marcha de Zacatecas era que se acababa el recreo y el que echara el ultimo gol ese equipo ganaba, por la sencilla razón de que cuando terminara la marcha teníamos que estar haciendo fila para entrar al salón. Se preguntara que ¿A qué viene tanto relato verdad? En menos de dos semanas regresan los niños de México a clases, y como siempre se hace una lista del material que deben de llevar los niños al salón. En mis tiempos no había lista. Solo un cuaderno, un lápiz, una pluma y un cuaderno. Si acaso una cajita de colores de 6 colores… o los más pudientes de 12 colores. Lo único que nos pedían eran 20 centavos para “Piro” … que nunca lo conocimos, pero deducíamos que era… ¿quién sería? ¿El velador? No lo creo, porque no había nada que se robaran. ¿El que hacía el aseo? Tampoco, nosotros hacíamos el aseo tanto del salón como de los baños. Así que ni la menor idea de quien era “Piro”. Ah y los 20centavos era cada semana y por alumno… toda una millonada en nuestro tiempo. Todo esto lo estoy recordando porque me di cuenta de la lista del material que les pidieron a los alumnos de kínder para este ciclo escolar… cosa de no creer.

¿Quiere ver lo que les pidieron? Bueno, no todo porque es larga la lista… muy larga, pero aquí va.

1 cuaderno cosido forma italiana 1 caja de 12 colores.

2 lápices triangulares 2 gomas para borrar

2 lápices adhesivos de 36 gr. 2 sacapuntas para lápiz grueso

1 tijera barrilito punta roma 2 marcadores amarillos

2 correctores tipo lápiz 1 caja para guardar su material

1 paquete de cinta para empaque 2 recopiladores grandes

1 paquete de estrellitas 1 paquete de 500 hojas blancas

1 caja de marcadores para pizarrón 1 cartucho para impresora Xerox

1 paquete de papel lustre 12 colores 1 cartulina iris 8 colores

1 paquete de carpetas beige 1 paquete de micas tamaño carta

10 litros de gel antibacterial 20 litros de pinol

20 litros de fabuloso 20 litros de cloro

20 litros de jabón para manos 10 kilos de jabón en polvo

1 paquete de 50 rollos de papel-baño 5 jergas

2 trapeadores 2 escobas

2 recogedores 3 paquetes de guantes para aseo

5 kilos de bolsa jumbo negra 5 kilos de bolsa camisera

1 paquete de bolsa transparente 5 kg 5 litros de pintura vinílica

5 litros de pintura blanca esmalte 5 litros de sellador

Por mes un garrafón de agua de 20 lts 50 micas tamaño carta

1 rollo de papel Contac 10 pliegos de papel imprenta

Quisiera creer que es una broma esta lista para alumnos de kínder.

No faltó quienes dijeran que es el inventario de una tienda de autoservicio.

Por eso se me vino a la mente mis años de primaria. Bueno, en realidad no había kínder en mis tiempos… solo para los riquillos. Lo bueno que la educación es gratuita. Por eso digo que en mis tiempos de primaria nuestra escuela era privada; privada de baños, mesabancos, pizarrones, de aire acondicionado, calefacción, de cafetería… y no se cuanta cosa mas.

¿Y sabe qué? Éramos bien felices y como dicen por ahí… y no lo sabíamos. Antes de terminar el ciclo anterior, una amiga que es directora en una escuela primaria en México me comentó que no había agua en la escuela. Tuvieron que suspender las clases… y por las altas temperaturas.

