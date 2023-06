Cómo buscar la Casa de tus Sueños

Ante todo piense en lo imprescindible que debe tener la casa que major le sirve a su familia. A continuación le ofrecemos algunos consejos que pueden tener en cuenta al comprar tu casa: Ubicación. Donde este situada la casa es tan importante como su aspecto y tamaño, ya sea que quiera que esté en un distrito escolar en particular, cerca de su trabajo, etc. Recuerde que aunque haya encontrado la casa de sus sueños puede resultar un tanto contradictorio el vecindario en que se encuentre. Específicas características y tamaño que quiere encontrar en la casa. Antes de comenzar la búsqueda se recomienda intercambiar ideas con su familia, de algunos requisitos que quieran encontrar en la casa y haga una lista de todas las características y comodidades que también le gustaría encontrar en la misma. En la medida de lo posible asegúrese de saber distinguir deseos de necesidades ya que no siempre se pueden complacer todos los gustos. Tipos de casas. Recuerde que no solo tiene la posibilidad de una vivienda unifamiliar, también condominios, viviendas adosadas (town houses) y cooperativas con diferentes estilos de vida y opciones de propiedad. Agentes Inmobiliarios. Es posible que pueda encontrar la casa que busca en avisos de periódicos, listados de casas o buscando los carteles de «se vende» en los vecindarios que le gustan, pero si quiere tener un acceso más completo a las casas disponibles en el mercado, deberá considerar contratar a un agente inmobiliario. Basándose en lo que a usted le gustaría, el agente puede tomar en cuenta necesidades con las casas en venta en el área y mostrarle las que más se acercan a lo que usted busca. Este es un proceso de eliminacion hasta llegar a la casa perfecta. Aunque es posible que no pueda conseguir todo lo que puso en la lista, su casa debe ser un lugar donde pueda sentirse cómodo. No tiene por qué conformarse con un lugar que no le sea de su agrado. Infórmese, considere diferentes opciones y tómese el tiempo necesario para que su elección sea la mejor posible. Compradores por primera vez Una de las barreras mas grandes que enfrentan compradores al comprar la primera casa, es la de ahorrar para el pago inicial de la hipoteca. En esta guía te ofrecemos información sobre diferentes programas locales que ofrecen ayuda con el enganche o Down Payment a compradores que califican. Aprenderás los detalles que debes de tener en cuenta para saber si calificas. Según los expertos inmobiliarios, ahorrar lo suficiente para el pago inicial requerido cuando compras tu casa puede tomar hasta siete años. REL te expone en un formato sencillo diferentes programas que se pueden utilizar en el condado de Hillsborough que ofrecen ayudarte con el pago. Crear tu presupuesto no tiene que ser difícil, solo sigue estos pasos de ayuda.

1. Primer Paso: Conoce tu salario y todos tus gastos – Escribe en una hoja de papel tu salario y todos tus gastos, incluyendo gastos misceláneos como son el del café en la mañana o las meriendas en la tarde.

2. Segundo Paso: Ten tus prioridades claras – Crear un listado te brinda la oportunidad de ver cual gasto puedes eliminar una vez que hayas sustraído tus gastos del total de tu salario. Podrás reajustar tus gastos tomando en cuenta de que cuales son una prioridad y cuales son de placer así podrías ahorrar más dinero.

3. Mantienes el record de tus gastos: Contar con tu presupuesto te brinda la posibilidad de hacerle seguimientos a tus gastos y saber a dónde van a parar mes a mes. Este paso te ayudara a mantener actualizado tu presupuesto mes a mes.