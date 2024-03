CLAVE: UNO SON DOS

Dicen que las matemáticas no fallan y puede que sea cierto… puede que no lo sea… nadie sabe la verdadera verdad. Ni yo la sé, con eso te digo todo. Las matemáticas o los números no son exactos… si lo sabré yo. Claro que no soy experto en matemáticas ni me especializo en ellas. Todavía recuerdo lo que batallé cuando estaba en la primaria para poder aprenderme la tabla del uno. Noches enteras de insomnio (Insomnio: trastorno común del sueño) la definición que se da no estoy muy de acuerdo porque el problema no lo tiene el sueño sino la persona, pero eso será otro tema a tocar. En lo que estábamos: Uno puede ser dos… no siempre, pero si puede ser. Esto me recuerda a una película en donde el que estaba tomando en una cantina, decía… una no es ninguna, dos son una y como una no es ninguna pues entonces no llevamos ninguna… matemática difícil de entender. Pero esto no es lo que te quiero decir… sino que hablando matemáticamente uno puede ser dos. ¿Verdad que te cuesta creer esto? Aquí viene la prueba. Cuando nos dicen… “esta es la primera y última vez” … ¿a poco no son dos veces? Claro que sí. ¿Quieres que te lo explique? La primera no puede ser la última, porque la primera es para terminar y la última para terminar. La primera se convierte en la última, y es cuando se cuenta dos veces. En otras palabras: la primera no puede ser la última, ni la última puede ser la primera… solo en ocasiones muy especiales y esto lo tenemos que decir. Si no lo decimos no puede ser dos veces. Si no lo decimos no se puede convertir en dos… hasta que lo decimos. Ahora que; también podría ser… no, no creo que se pueda de otra manera. O quien sabe, con eso de que la ciencia y tecnología ha progresado mucho pues ya no se sabe si sí, o si no. Pero creo que mejor aquí la dejamos. No vaya a ser que… aunque no creo. Pero por si las malditas dudas mejor la dejamos así, ¿ok? Y es que como te digo… las paredes oyen y pues podemos tener problemas… perdón, creo que ya me perdí, mejor aquí le dejamos ¿ok?

CLAVE: MATRIMONIO

No es fácil lo que quieres hacer y entiendo que por eso te tomas unos tragos para darte ánimo. ¿Sabes? Se me hace raro que quieras casarte. Los chavos de hoy solo quieren vivir la vida sin compromiso… solo mascotas.

Es cierto que hay que agarrarlas medio atarantadas para que se animen a casarse… y a la mejor ellas están pensando en lo mismo, que nos deben de agarrar en nuestros 5 minutos de taruguez para que hagamos la pregunta que ella están esperando… ¿quieres ser mi esposa?. Debes de tener mucho cuidado porque para cometer tarugadas solo se necesitan unos segundos… y para cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Lo que te recomiendo es que cuando te le vayas a declarar lo hagas sin algún estimulante ni algo parecido… porque después te puedes arrepentir y será más doloroso. Aunque en parte te entiendo. No es nada fácil lo que se está haciendo porque es para toda la vida. Aunque esto tampoco es cierto. Antes se decía: “hasta que la muerte los separe”. Ahora todo ha cambiado porque el matrimonio es… “hasta que unas piernas los separe”, “hasta que el control de la tv los separe”, “hasta que un equipo los separe”. Eso era antes, ahora es hasta que el celular nos separe. Pero volviendo al tema, pues debes de tener muy bien en mente qué es lo que tú quieres, porque a lo mejor ella ya lo tiene y eso ya es ventaja para ella… y desventaja para ti. Lo que llama mi atención es que dices que sólo te le avientas cuando estas borracho pero que cuando andas sobrio te arrepientes… que no te animas.

Si te animas tendrás que estar borracho todo el tiempo para poder aguantarla… de otra manera mejor no hagas nada, pide ayuda a tu mejor amigo y si no se puede, adviértele a tu novia de que si andas borracho y le propones matrimonio que no te haga caso… porque se puede arrepentir… los dos. ¿Sabes? Le estoy encontrando una ventaja de que se lo declares en estado de ebriedad… le puedes decir que si te arrepientes de la declaración… es porque no andabas en tus 5 sentidos… y que por eso dijiste lo que dijiste.