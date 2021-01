CLAVE: UNIVERSO

Vaya vaya vaya… dime si esta pregunta te la hiciste tu solito o si te dijeron que me la hicieras.

En serio que nunca de los nunca pensé que alguien se atreviera a hacerme esta pregunta. No es porque no sepa sino porque las neuronas que se usan para hacer esta pregunta no cualquiera las tiene, no señor. No creas, cuando me hacen este tipo de preguntas me quedo pensando si será un loco desquiciado o un desquiciado loco… que se quiere pasar de científico o algo parecido o algo peor.

Pero cuando veo quien hace la pregunta me tranquilizo gratamente al saber que es una persona hispana quien hace la pregunta y eso me inche el orgullo saberlo.¿Si sabes en realidad lo que me estas preguntando verdad?

Puedes medir lo que ves… y nada mas. Claro que lo no puedes ver lo puedes hacer por medio de microscopio o telescopio segun el caso.

Claro que puedes fallar en nanómetros, milímetros, centímentros, metros kilómetros… seguen sea el caso. Oye… en serio que creo que “andas volando bajo ¿no”? no me digas que ya te pusiste la vacuna del Covid 19.

Se me hace muy raro de que hagas esa pregunta. ¿Hasta dónde le estas poniendo a esa cosa? Dicen que se vuela muy alto, pero… ¿no me digas que te quieres ir hasta el fin del universo? No manches hijo. Mucha gente no tiene una bicicleta para viajar y tu queriendo ir al fin del universo… vaya que si estas atrasado. Solo para tu información, el Universo no tiene límites, si lo tuviera entonces dejaría de ser Universo.

Sabes ¿qué? Por favor escríbeme cuando estés en la Tierra ¿ok? Así como andas es muy difícil ubicarte para explicarte las cosas… ¿me estas entendiendo?

CLAVE: FELICIDAD

Claro que lo he escuchado una y otra vez… “que el dinero no compra la felicidad”. Me gustaría conocer a una persona que me asegure tal versión… y hasta la fecha no la he conocido. He investigado y me he dado cuenta de que hay un mal entendido en este tema… dije me he dado cuenta. Hasta donde me he dado cuenta nadie se ha quejado de que no es feliz con el dinero. Creo que más que nada es una expresión de los pobres que no tenemos el dinero para ser felices… esa es mi apreciación.

¿A poco no seríamos más felices si tuviéramos un poco más de dinero?

¿A poco no sería más fácil nuestra vida si nos quedara un poco más de dinero del cheque que recibimos del trabajo?

Entonces, ¿porque carajos se dice que el dinero no compra la felicidad?

Claro que la compra… si no, ¿entonces para que lo es?

Ya me imagino a los chinos ganando un dólar más por día… a ver si no son felices.

¿Se imaginan a los del Africa recibiendo dinero para que se compren comida? Claro que el dinero compra la felicidad… solo que todavía no entiendo porque es que se dice que no.

Es rete fácil encontrar a una persona que si se le preguntas si quiere dinero… va a decir sí. El chiste es encontrar a quien te diga que no. Lo más seguro es que esa persona no esté en sus 5 sentidos.

Quien asegure que el dinero no compra la felicidad debe de vivir en otro mundo. Y es por eso que al querer comprar la felicidad no ha podido comprar, por estar en el lugar equivocado… o no ha llevado suficiente dinero para comprarla.

Si son los ricos los que aseguran eso, entonces que regalen lo que tienen para que ellos sean felices y nosotros también… ¿no?

Por cierto ¿no serán comunistas los que afirman eso? Me cai que si.