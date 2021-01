A punto de cerrar plazo para FAFSA y TASFA

Son ayuda financiera federal para la Universidad

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Los estudiantes que este año se graduarán de preparatoria y desean asistir a la universidad, podrían perder este mes la oportunidad de recibir ayuda financiera federal de no aplicar lo más pronto posible para obtener ese beneficio económico y continuar con sus estudios universitarios.

Pero los directivos del DISD advirtieron a los estudiantes y padres de familia que este próximo 15 de enero cierra el plazo para poder aplicar a los beneficios federal y estatal que ofrecen FAFSA y TASFA, respectivamente.

Autoridades académicas del Distrito Escolar Independiente de Dallas (DISD) exhortaron a esos alumnos a llenar su solicitud para conseguir asistencia financiera gratis por parte del gobierno federal.

El DISD indicó que esa ayuda financiera del gobierno federal conocida en inglés por sus siglas en inglés FAFSA o del gobierno estatal como TASFA se otorgan a manera de subsidios (grants), préstamos estudiantiles u oportunidades de trabajo-estudio.

Esta solicitud dará a las instituciones de educación superior la información que requieren para determinar cuánta ayuda financiera puede recibir un estudiante para sus gastos universitarios.

“Aunque no creas que calificas, llénala de toda manera porque esta solicitud es obligatoria para recibir algunas becas”, expreso las autoridades académicas locales. “Llena la solicitud FAFSA gratis en www.fafsa.gov. ¿Prefieres hacerlo en tu teléfono móvil? El formulario FAFSA está disponible en la aplicación myStudentAid que puedes descargar en el App Store o en Google Play.

LOS

REQUISITOS

El DISD informó que las solicitudes FAFSA son gratis y puede llenarse en inglés y español. Dicha instancia contestó algunas de las preguntas más usuales entre los estudiantes y padres de familia sobre este beneficio.

¿Sabías que los estudiantes que reúnen los siguientes criterios pueden ser considerados residentes de Texas, lo cual significa que podrían recibir ayuda financiera del estado?

Por lo tanto, puedes recibir esta asistencia federal o estatal si te graduaste de una preparatoria de Texas o recibiste un certificado GED en este estado.

También, se has vivido en Texas tres años antes de graduarte de la preparatoria o de recibir un certificado GED.

O si viviste o has vivido en Texas 12 meses antes de la fecha del semestre para el que te inscribiste en la universidad.

Además, si solicitaste o tienes planeado solicitar la residencia permanente lo antes posible.

¿Qué necesito para llenar la solicitud?

Tu número de seguro social, o

Tu número de registro de extranjero, si no eres ciudadano.

Tu declaración de impuestos federal de 2019, W-2 y otros registros de ingresos monetarios. (Nota: Se puede transferir la información de la declaración de impuestos al FAFSA haciendo clic en la Herramienta de consulta y traspaso del IRS).

Tus estados de cuenta bancarios y registros de inversiones, si corresponde.

Tus registros de ingresos libres de impuestos, si corresponde.

Un FSA ID para firmar electrónicamente.

¡Puedo pedir una cita para obtener ayuda virtual con el propósito de llenar mi solicitud de ayuda financiera!

¡Buenas noticias! Dallas ISD cuenta con consejeros universitarios en varias preparatorias que te pueden ayudar a llenar la solicitud virtualmente. El 15 de enero de 2021 cierra el plazo de prioridad del FAFSA y del TASFA.

Aviso: Puede que no haya citas disponibles inmediatamente debido a la gran demanda. Por ello, es importante que asistas a tu cita sin falta.

EDUCACION

DE CALIDAD

Asimismo, el DISD informó también que ya abrió el plazo para enviar una solicitud de admisión a una escuela llamada de opción, magnet o a un programa especializado de Dallas ISD para el año escolar 2021-2022. El distrito tiene como prioridad aumentar el número de estudiantes afroamericanos y latinos, así como de aquellos que están aprendiendo inglés, inscritos en escuelas magnet y de opción.

Como parte de la Iniciativa para las Solicitudes a Escuelas Magnet, un esfuerzo entre el Departamento de Inscripciones y Programas Magnet y la Oficina de Equidad Racial, se llevarán a cabo reuniones comunitarias para ayudar a los estudiantes y familias a completar la solicitud de admisión en Dallas ISD.

En la nueva página web del DISD, los padres pueden encontrar con mayor facilidad la mejor escuela para su hijo.

Las reuniones comunitarias virtuales se llevarán a cabo de 6 p.m. a 8 p.m. en las siguientes fechas:

12, 14, 19 y 21 de enero

Los participantes recibirán ayuda para identificar la mejor escuela Magnet para su hijo, así como para completar la solicitud. Las reuniones son gratis y están disponibles para todos los estudiantes y familias de Dallas ISD. Para registrarse, visite www.dallasisd.org/racialequity.

Para más información sobre las escuelas Magnet y las más de 100 escuelas de opción y programas especializados que ofrece Dallas ISD, visite dallasisd.org/dallasisdesparati. El plazo para enviar la solicitud cierra el 31 de enero de 2021.

BUSCAN

MAESTROS

Dallas ISD se ha asociado con la Universidad del Norte de Texas en Dallas para ayudar a más personas de las minorías, como afroamericanos y latinos a convertirse en maestros.

Las iniciativas de UNTD en esta área incluyen THRIVE (Teach, Hope, Respond, Inspire, Value, and Empower) de la Escuela de Educación, así como una reciente colaboración con Call Me MISTER®, un programa nacional que inició el doctor Roy Jones hace 20 años en Clemson University. La misión de Call Me MISTER® (siglas en inglés de Mentores que instruyen a estudiantes para ser ejemplos a seguir) es aumentar la disponibilidad de maestros provenientes de culturas diversas.

El objetivo de la colaboración entre Dallas ISD, UNTD y Clemson University es abrir posibilidades para quienes quieran ser maestros. Los estudiantes de P-TECH de Dallas ISD que se gradúen con una especialización en el campo de la educación podrán asistir a UNT Dallas y obtener las certificaciones de docente para regresar y enseñar en Dallas ISD.

“Las investigaciones muestran que los estudiantes que tienen maestros que se parecen a ellos tienen más éxito”, dijo John Vega, jefe adjunto de Gestión de Capital Humano.

“Fue muy emocionante ver a un maestro de Dallas ISD, Eric Hale, convertirse en el primer hombre afroamericano en ser nombrado Maestro del Año de Texas”, agregó Lisa D. Hobson, PhD, profesora y decana interina de la Escuela de Educación de UNT Dallas. “Él es un ejemplo inspirador y motivador que nos ayudará a avanzar”.

Dallas ISD se muestra estratégico e innovador al reconocer a maestros de calidad como Eric Hale con la Iniciativa de Excelencia Docente (TEI). Hale es uno de los maestros mejor pagados del distrito gracias a TEI, lo cual le permite seguir ejerciendo su profesión.

“Esto es una oportunidad triple para los hombres que buscan ser maestros. Pueden marcar una diferencia en la vida de los estudiantes, tener una carrera estable y posiblemente ganar un alto salario en Dallas ISD”, manifestó Hobson.

Los programas P-TECH con especializaciones en educación se encuentran en Sunset High School, W.T. White High School, W.W. Samuel High School y Bryan Adams High School. Asimismo, Lincoln High School ofrecerá una especialización en educación a partir del otoño de 2021.

Los estudiantes actuales de 8.º grado interesados en la especialización en educación de P-TECH deben visitar dallasisd.org/dallasisdesparati para más información y enviar una solicitud de admisión.

La docencia es una carrera rigurosa para los mejor preparados y puede incluir llamativos incentivos monetarios en Dallas ISD. Hobson quiere que los jóvenes sepan que “Esto es un llamado. Es una oportunidad. Es un destino”.

En este sentido, se anuncia que cinco hombres están listos para ser parte del grupo de primavera de The Adjunct Teacher Dallas Residency Program, una iniciativa para incorporar a hombres afroamericanos y latinos profesionales a Dallas ISD como maestros licenciados que enseñarán el próximo semestre.

ESCUELAS

MONTESSORI

Cuando era estudiante en Harry Stone Elementary School, a Niki Jones le fascinaba pasar horas en la biblioteca escogiendo el próximo libro que leería y tocar con la banda en el auditorio.

En la actualidad, Jones es directora de la ahora conocida como Harry Stone School Montessori Academy que ha sido reconocida con el National Blue Ribbon y ofrece una educación Montessori junto con el programa del Bachillerato Internacional (IB) en Oak Cliff. Para Jones, su motivación siempre se ha basado en inspirar a los estudiantes a ser la próxima generación de líderes con conciencia mundial.

“Somos el secreto mejor guardado de Dallas ISD”, dijo Jones. “Esta escuela es como mi hogar donde me aseguro de que todos los estudiantes, maestros y miembros del personal se sientan bienvenidos y valorados”.

Durante el verano, se llevaron a cabo varias reuniones con los padres y la comunidad de Harry Stone Montessori Academy para determinar las prioridades del nuevo año escolar que empezaría durante una pandemia.

“Lo que más se nos dijo fue que los padres querían que los estudiantes escucharan y conectaran con sus maestros, querían que siguiera la educación Montessori y los planes de unidades de alto nivel de IB”, dijo Jones. “Y nos hemos comprometido a cumplir con eso para nuestros estudiantes, sin importar si están aprendiendo en la escuela o desde casa”.

Este año escolar, en Harry Stone aún se ofrecen actividades especializadas como orquesta, coro, artes escénicas y visuales y los estudiantes siguen aprendiendo francés o español como segundo idioma.

Jones dijo que ha sido una bendición trabajar con un grupo de maestros, miembros del personal y estudiantes, padres y miembros de la comunidad, quienes han mostrado una gran dedicación.

“Los maestros y el personal llegaron en agosto con el mismo compromiso de siempre y sabiendo lo importante que es su trabajo”, comentó Jones. “Tenemos a los estudiantes más inteligentes y trabajadores y estamos dedicados a proporcionarles la educación que necesitan para lograr el éxito adonde quiera que vayan”.

Harry Stone Montessori Academy, al igual que todas las escuelas y programas de opción de Dallas ISD, está aceptando solicitudes para el año escolar 2021-2022. Para más información, visite www.dallasisd.org/dallasisdesparati.