La Rinconada

La Rinconada, en Perú, es la ciudad ubicada a mayor altura en el mundo

(5,100 metros sobre el nivel del mar).

El Mahabharata, es el poema épico más largo (1.8 millones de palabras)

Nomas en saberlo ya me dio flojera.

La Guerra chichimeca duró 40 años… en la actualidad, con una hora sería

suficiente ¿qué no?

60% de la población México-Americana reside en California y Texas.

Un año luz equivale a 9 460 730 472 580.8 millones de kilómetros… a 300

mil kilómetros por segundo. Perdón, me equivoqué… son 9 460 730 472

580.9 km.