CLAVE: LUNA-CONEJO

Un día de estos te voy a enseñar a repartir las culpas.

Estoy por terminar mi último libro que se titula… “Como Encontrar a la Persona Indicada Para Echarle la Culpa de Todas mis Burradas”. Viene en 10 secciones… también lo puedes encontrar en DVD. Esto sólo en el “mercado negro”, o sea “bajo mundo”.

¿Como se te ocurre pensar que el conejo de la Luna es el mismo que el ahora llamado conejo de Pascua?

El conejo de la luna apareció por allá cuando Quetzalcoatl… o sea hace muchos años, cuando el conejo de Pascua ni siquiera era conocido en el medio artístico.

La verdad es que no sé el verdadero origen de esto, pero según expertos nada tiene que ver el uno con el otro o el otro con el uno.

El conejo de Pascua es creación de gente ignorante… porque ¿cuándo se ha visto que una coneja ponga huevos…? NUNCA.

El conejo de la luna… cuenta mis abuelitos que EPD… (y que no es Enrique Peña Dieto) y que son descendientes del dios Quetzacóatl, que un día este pariente lejano tenía mucha hambre y que estaba por morir cuando en eso vio a un conejo comiendo zacate. El conejito le ofreció a “Quetza” (así le digopor la confianza que nos tenemos) zacate del que estaba comiendo y pues quetzal le dijo que él no comía zacate y que pues no le quedaba de otra más que morir de hambre.

En una acción inesperada el conejo se ofreció para que Quetza se lo comiera y así no muriera de hambre.

Quetza lo acarició y lo levantó tan alto que la figura quedó estampada en la Luna… esa es la historia del conejo de la Luna.

Mi pregunta es que; si Quetza era dios… ¿porque no convirtió piedras en pan? Hay algo raro en todo esto. Se me hace que había fumado algo para que estuviera platicando con un conejo. Creo que “aquí hay conejo encerrado”.

CLAVE: MAQUINA

¿Estás hablando en serio?

Como es posible que a tus… años de edad sigas creyendo en… *^%#@$%$%^. Yo sé que la esperanza es lo que muere al último, pero muchas veces es lo que primero matamos. Aunque en mis últimas investigaciones… la esperanza se suicida junto a desesperación. Los motivos los estoy investigando, pero me late que no vamos a llegar muy lejos.

En lo que estábamos… es cierto que dice el refrán que “aunque la mona se vista de seda… mona se queda”.

No te va a gustar lo que te voy a decir, pero es la purititita verdad.

Lo siento si te voy a hacer sentir mal, pero es mi deber… así lo siento ¿ok?

Es bueno que ahorres todo lo que se pueda… pero creo que el propósito no es el ideal.

Esa máquina que te están vendiendo que disque te quita los anos… es la mas vil mentira que una mujer se puede creer.

No existe tal cosa… nunca existirá tal máquina.

Te lo voy a explicar de esta manera.

Lo único que hará esta máquina es que te VEAS mejor… pero no que te SIENTAS mejor.

Es como si a un carro lo pintas con la mejor pintura que exista… pero el motor sigue teniendo los mismos años.

Esa máquina es solo para el exterior…. ¿Qué me dices de tu corazón? ¿Pulmones? ¿Rodillas? ¿Ulceras? ¿tus ojos? ¿Tus oídos? ¿Tu artritis, reumas? ¿la caída de tu pelo?… Eso es por una parte, por otra: ¿qué vas a hacer con la licencia de manejar que dice tu edad? El acta de nacimiento… no podrás cambiar la fecha de nacimiento… ¿no crees que es mucho borlote?

¿Cuántas muelas te quedan?… sabes a que me refiero ¿verdad?

Suerte y que te quiten muchos dólares… perdón, años.