CAMBIO DE HORARIO

– Que carita te cargas-

– No me puedo acostumbrar-

– A que no te puedes acostumbrar-

– Al cambio de hora de verano-

– Ya en serio, ¿a poco si te afecta el cambio de horario?- le pregunté a un compañero de trabajo

– Me cai que si-

– Y como es que te afecta- le pregunté una vez mas.

– No me puedo acostumbrar-

– ¿A qué no te puedes acostumbrar?-

– No sé, pero como que me mareo-

– Y que mas?-

– Afecta mi horario de comida-

– Y que mas-

– Yo no se pero de que me afecta me afecta-

¿Ha escuchado antes esto?

En lo particular, cada año es la misma historia que escuchamos de quienes nos rodean.

¿Será cierto que afecta el cambio de horario? En lo que respecta a mi nunca me ha afectado el cambio de hora. Ni cuando se adelanta ni cuando se atrasa.

¿Hasta donde es cierto que afecta a nuestro cuerpo este cambio de una hora?

Si no me afectaba cuando yo hacía el cambio de hora… menos ahora que ni cuenta me doy cuando se hace el cambio.

Y es que se me hace difícil creen que haga efecto… porque los animales ni cuenta se dan del cambio y ellos siguen como si nada.

Creo… (opinión muy particular) que lo que pasa es que nuestra mente es muy débil y nos dejamos llevar.

¿Cómo explicar que todo esta en la mente? Ya lo dijo mi compadre Kaliman a su pequeño Solin… “Recuerda mi pequeño Solin, que el que domina la mente lo domina todo”.

Y eso es cierto. La mente nos hace ver, creer, oír, y sentir cosas que solo ella puede hacer.

Nos podemos imaginar un montón de cosas porque ella es capaz de recordar lugares, olores y un montón de cosas que nos quedamos asombrados de como es que la mente puede recrear cuanta cosa quiere.

Recuerdo que cierta vez estaba trabajando en un lugar y cuando ya estaba por salir oí un ruido en el baño. Me quedé helado porque se suponía que nadie mas estaba en ese lugar más que yo.

Oí que se había activado el toallero eléctrico, ese que se activa solo con ponerla mano cerca del sensor. Alguien lo tenía que haber activado… solo no se activa.

Toqué en la puerta del baño preguntando si alguien se encontraba dentro.

Creo que si alguien me hubiera respondido lo mas seguro es que hubiera salido corriendo… ¿dije corriendo? Volando, mejor dicho. Y es que no había la manera de entrar sin que me diera cuenta.

Volví a tocar y pregunté una vez mas si había alguien en el baño… Nada.

Cuando abrí la puerta me quedé helado… no se había activado una vez el aparato… ya se había activado anteriormente, así que ya eran dos. Ahí estaba el papel fuera. Alguien había activado el aparato… las toallas no podían haber salido solas.

En serio que me quedé un poco asustado. Y más cuando recordé que me había dicho que en ese lugar pasaban “cosas raras”. Mi mente empezó a trabajar a mil por hora. Siempre me he considerado un incrédulo para este tipo de cosas… ¿había llegado el momento de cambiar de opinión? ¿Había llegado el momento de creer en los sobrenatural? Creo que si… pues no.

Se me vino a la mente una plática que había tenido hace muchos años cuando me dijeron que hay aparatos eléctricos (como el toallero) que hacen este tipo de cosas cuando se les está acabando la batería.

Me di cuenta de que mi cerebro estaba trabajando… pero en contra de mi naturaleza de incrédulo.

¿Acaso no pasará lo mismo con el horario de verano?

¿Acaso no nos estará traicionado el cerebro con este cambio de hora que nos hacemos idea de que nos afecta cuando nuestro cuerpo ni cuenta se ha dado del cambio? O sea que todo esta en nuestra mente nada mas.

Perdón, estaba pasando por alto algo que no lo había considerado. Creo que si nos afecta y mucho. Perdón, perdón, perdón. Y es que se me había olvidado que cuando se nos olvida cambiar la hora vamos a llegar tarde o temprano una hora, según sea el cambio de hora.

Pero bueno, esto no es sino por un descuido nuestro, y no es porque nuestro cuerpo no se pueda acoplar al cambio de hora.

Ya son muchos años que se viene haciendo esto que esta por demás que se nos pase… y que tardemos en acostumbrarnos.

A como nos encanta hacernos las víctimas ¿no?

