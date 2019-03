EFECTO COLATERAL

El régimen del dictador Fidel Castro estaba en su apogeo. Estaba en la plaza principal de Cuba dando uno de sus discursos…

– Yo Fidel Castro he puesto al imperialismo en su lugar-

– Viva la revolución cubana- gritaban los cubanos

– Yo Fidel Castro les he quitado las cadenas que el imperialismo americano tenía a nuestra isla-

– Viva la revolución cubana- gritaban los cubanos.

– Yo Fidel Castro les he quitado las cadenas que el imperialismo tenían sobre la dependencia de alimentos sobre nuestra Cuba-

– Viva la revolución cubana- gritaban los cubanos en la plaza.

– Yo fidel Castro les he quitado las cadenas que ataban a Cuba a la política del imperialismo yanqui-

– Viva la revolución cubana- se escuchaba el grito de los cubanos.

– Yo Fidel Castro les he quitado las cadenas del imperialismo yanqui que tenía agobiada a nuestra isla-

– Viva la revolución cubana- seguía la gente gritando.

– Y para que vean que aquí hay democracia como en cualquier país le pido a alguien que quiera hacer uso de la palabra que lo haga-

Hubo un silencio en la plaza.

– Camaradas, hagan uso de la libertad que la revolución cubana les ha dado, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? es el momento de que lo hagan-

Otro gran silencio en la plaza.

– Camaradas, ¿alguien quiere hablar?

Un hombre levantó la mano y Castro pide que lo dejen pasar para que hable. El nombre pasa y cuando esta con Fidel, saca una botella y le da un buen trago… para darse valor.

– Camaradas, es cierto lo que nuestro gran hombre esta diciendo. El nos ha quitado las cadenas, nos ha quitado los anillos, nos ha quitado nuestras casas, nuestra libertad…- no se supo mas de ese hombre después de eso.

Un medico tuvo sexo en lugares donde debía de permanecer limpio… y pues ahora afronta las consecuencias… el problema que ahora no solo él tiene problemas. Se le llama efecto colateral a lo que viene después de lo que uno provoca.

El problema es que ahora no solo él tiene problemas… lo tiene el hospital. ¿Cree que aquí se acaba el problema? Pues no, ahora tienen problemas las mujeres que tuvieron sexo con él. ¿Cree que aquí acaba el problema? Pues no. ¿Que de las parejas de estas mujeres? ¿Que de las familias de estas mujeres? ¿Qué problemón no? Sin contar también de que ahora el doctor para que encuentre trabajo va a estar muy difícil… al igual que sus compañeras. Si lo haces no lo publiques… ¿o si?

——————————————————————————————

Esta una vez mas Fidel Castro en la plaza dando su discurso…

– Camaradas, Cuba es libres-

– Viva, viva, Cuba es libre-

– Tenemos hambre, se escuchó una voz entre el público.

– Camaradas Cuba es libre-

– Viva, viva, Cuba es libre-

– Tenemos hambre- se escuchó una vez mas la voz entre el publico

Fidel ordena a sus hombres que identifiquen quien es el que esta diciendo que tiene hambre.

– Camaradas, en Cuba tenemos mucho que comer-

– Viva Cuba, tenemos mucho que comer- grita la gente

– Tenemos ham…- es todo lo que alcanza a decir el hombre cuando los hombres de Castro lo agarran y lo llevan ante el Comandante.

– ¿Así que tienes hambre?

– Si-

– Tómate este galón de agua- le dice Castro sacando su pistola- si no te la tomas aquí mismo te mato.

El hombre todo tembloroso se toma el galón de agua.

– Bien, ahora cómete esta hamburguesa-

– Pero mi comandante como quiere que me coma la hamburguesa si me acabo de tomar…- en eso lo interrumpe Castro

– ¿Ves? Lo que tu tenías no era hambre, lo que tenías era sed.

Todo era felicidad para la pareja… el hombre le estaba proponiendo matrimonio a su novia… ¿eso es malo? NO.

Los presentes estaban gritando de emoción, porque ese acto es casi imposible de verlo en el país… de Irán.

Es casi imposible ver esto en Irán… por la sencilla razón de que está prohibido. El que se atreva a hacerlo va a la cárcel. Así que no tardó mucho en llegar la policía y meter a la pareja feliz a la cárcel por un “acto degenerado” del occidente.

Y es que el pedir matrimonio en público es un acto contrario a las normas islámicas.

Así que si quiere pedir matrimonio público en Irán… es una manera de decir que le vale madre la cárcel… por el amor por su pareja.

