CLAVE: DETALLISTA

Cuando tu pareja me estaba diciendo como eres… en serio que no lo

creía, no lo podía creer, todavía me cuesta creer. Pero ahora, no me

queda más que creerle.

Lo que haces es desesperante. Hasta el más tranquilo se desesperaría.

Todo está en que te organices y que con tiempo prepares todo y así no

hagas desesperar a tu pareja que ya mas de una ocasión te ha dejado por

no estar a tiempo.

Claro que sé que todo está en que te gusta vestir de acuerdo a la

ocasión… estoy de acuerdo contigo, pero ¿no crees que estas

exagerando?

Es muy cierto que no somos como las personas morenas que les gusta

llamar la atención con colores que lastiman la vista… los hispanos somos

más dados a estilos que a colores, así que no deberías de batallar en ese

aspecto.

Ahora, eso por un lado. Por otro lado, creo que tu pareja te puede ayudar

en combinar colores, estilos… telas y todo lo que quieras. Pero si no le

pides ayuda pues no lo va a hacer.

Creo que deberías de dejar el orgullo y buscar la manera de que tu pareja

te ayude a preparar lo que te vas a poner.

También te quiero decir, sin querer lastimar tus sentimientos ni tu auto

estima que por tu bien vayas con un oculista. Ese problema de daltonismo

(problema para distinguir colores) te está haciendo la vida casi imposible.

Es por eso que debes de confiar plenamente en tu pareja en la elección

de los colores de tu vestimenta.

En lo que sí creo que está exagerando tu esposa es que hasta en el color

de tu trusa tiene que combinar con los calcetines. No exageres. ¿Quien te

va a estar viendo los calzones?

CLAVE: DESORDEN

Ya me imagino la vida que has de estar llevando con tu muchachita… no

es nada fácil tratar con ellas y menos en la edad de la adolescencia, que

muy bien se podría decir… “dolecencia” del verbo dolor pospretérito

pasado. Y es que cuando hablas de “dolecencia” en el copretérito futuro

no cambia en la raíz, sino en el enfoque que le estas dando.

No sé si me estoy explicando. Y es que no es lo mismo (ni es igual),

menos cuando sabes decirlo de tal manera que no se pierda el sentido de

lo que estás diciendo… ¿me explico? Creo que no me estas entendiendo.

Esto no es nada fácil entender porque no cualquiera esta en esto de los

verbos habidos y por haber. Es muy difícil, y mas cuando no se ha tenido

la preparación académica.

Cuando tienes la preparación académica ves con otro enfoque lo que

estás viendo. Cuando no la tienes… el enfoque es diferente.

Quiero ponerte un ejemplo muy bueno que no te va a quedar mas que

aceptar que tengo razón.

Cuando vas a una exposición de pinturas, si no sabes de pintura te vas a

quedar con los ojos no sabiendo que mirar… porque no tienes la

educación del arte. Pero cuando sabes de pintura por cualquier lado que

veas el cuadro, sabrás lo que el pintor está queriendo expresar con su

pintura. En lo particular no voy a las exposiciones de pintores porque no

les entiendo ni madres.

Con decirte que pienso que el arte de pintar no está en lo que se pinta

sino, en lo que se deja de pintar. ¿Qué te parece mi filosofía?

Creo que me salí bruscamente del tema.

Bueno, lo único que te quiero decir es que todas las muchachitas de la

edad de tu hija… nunca recogen nada. Les gusta tener el tiradero en su

cuarto. Así que deja de decirme como es tu hija… como si fuera la única

que hace eso…

¿Estamos?

Si supieras la cantidad de cartas y correos electrónicos que me llegan con

ese tema.