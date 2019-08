La policía no le preguntó a la señora que quería que se hiciera. Llegaron y

solamente quebraron el vidrio. Sacaron al bebé y en vez de dárselo a la

señora se lo dieron a los paramédicos.

La señora muy agradecida les dio las gracias a los policías… ellos en vez de

recibir las gracias lo que hicieron fue esposar a la señora.

Lo que menos quería fue lo que se hizo.

Primero… que no se quebrara el vidrio porque le iba a ir mal con su

esposo.

Se quebró el vidrio y ya me imagino la “pela” que le puso el marido… no

tanto por el vidrio sino porque había dejado al bebé en el carro, dejó las

llaves dentro del carro, y por tener que pagar la multa que la policía le

dio.

Hay de descuidos a descuidos.

Nadie está exento de cometer un descuido.

Recuerdo que una vez me bajé a comprar un refresco y se me hizo fácil no

checar el parquímetro. Cuando regresé ya tenía un papelito de color

verde… el refresco en vez de costarme dos dólares me vino saliendo en 37

dólares. Por eso digo que hay de descuidos a descuidos.

Cuantas veces nos hemos dado cuenta ya sea por las noticias o por

nosotros mismos que dejan niños dentro de los carros en medio de tanta

calor?

¿Por qué sigue pasando esto?

Dijo alguien que tenemos 5 minutos de taruguez… el problema es que

muchos nos pasamos de los 5 minutos.

Cada año nos damos cuenta de que gente… creo que no le podemos decir

gente (a personas) a quienes dejan a sus bebes dentro de carro.

No entiendo cómo es que se atreven a dejar a criaturas dentro del carro.

Eso de que no me tardo lo hemos escuchado demasiadas veces… pero no

las suficientes como para que ya no pase nunca mas.

Lo que hago cuando voy a una tienda es ir viendo si hay dentro de los

carros niños que puedan correr peligro.