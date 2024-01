CLAVE: BRÚJULA

Creo que ya empezamos mal el año. Al menos hubieras esperado como para el mes de junio o julio para escribir esta carta. Traté de contestar todas las cartas que me enviaron el año pasado para empezar con este año, pero creo que hubiera dejado algunas para este año para no empezar con la tuya… pero, en fin. A darle que es mole de olla. Así que se te ha ocurrido la brillante idea de que las cosas cambien a como de lugar… tengas o no tengas razón, mira que te hizo mal el nuevo año. ¿Por qué no agradeces lo que tenemos y trabajas con lo que hay? ¿No crees que bastante ayuda es tener una brújula a la mano? Ya la quisieran tener los que se pierden no importa si es de día o es de noche… vaya que te pintas solo. Espera… creo que empiezo a entender lo que dices. Claro que tienes razón… y mucha razón. Si tengo que ir al oeste… ¿de qué me sirve una brújula que me indica el norte? No tiene caso tener una brújula norteña, necesitamos una que nos lleve al oeste no al norte. Ahora entiendo tu carta. ¿Por qué no tener una brújula que nos lleve al oeste? ¿Te imaginas una brújula para cada lado? Creo que podemos hacer negocio con brújulas que indiquen los puntos cardinales Norte, Sur, Este y Oeste. Y si luego continuamos con los Noreste, Noroeste, Sureste, Suroeste… guaooooooooooooo, Geogle Map nos va a hacer los mandados. Esta misma semana me pongo en contacto con mi abogado… no, esta semana no porque anda en su safari no se en dónde. Me prometió que me va a traer un león… vivo. Hay que checar costos, porque este año salí… sales de pobre. Creo que para mediados de este mes de abril ya tendremos las brújulas. Las tendremos en diferentes colores, tamaños, y la aplicación la tendremos en cualquier móvil. Vamos a ponernos de acuerdo… casi todo esta en orden. En donde vamos a conseguir esas hojas para que nos den los cardinales que necesitamos.

CLAVE: BAÑO

Cuantas veces les he dicho que no hagan caso de lo que ponen en las redes sociales… no, no, no, no y mas no les hagan caso. ¿Acaso les cuesta mucho seguir su sentido común? Se les hace más fácil seguir a esos influencers que seguir su sentido común. Por eso es que siempre estoy batallando con ustedes porque de tanto ver videos ya no saben que hacer y mucho menos como hacerlo. Unos dicen una cosa y siguen buscando hasta que encuentran a otro que dice otra cosa… y así se la llevan hasta que ya no saben si van o vienen… en serio que “me van a venir matando de un coraje y se van a quedar riéndose…” dice mi madre. Lo que estoy a punto de decirte solo te lo diré una vez hija… una vez y ya. Espero que entiendas a la primera porque te lo voy a explicar con bolitas y palitos. Vaya que me jacto de explicar una, dos, tres, cuatro y hasta 5 veces… pero este ano no lo voy a hacer. Dirán que ya estoy viejo… y en parte tienen razón, pero la verdadera razón es que pierdo mucho tiempo en explicaciones que al final de cuenta les vale madre lo que digo y hacen lo que ya tienen pensando hacer, y eso no se vale. Supe de ese estudio hecho por la famosa universidad… (no digo el nombre por no desprestigiarla) y claro que no estoy de acuerdo en que solo nos debemos de bañar tres veces por semana.

Para empezar… no estamos viviendo en cavernas. Tampoco estamos viviendo en Monterrey NL para no bañarnos de perdido una vez por día.

Ahora que; si vives en el Polo Norte o en el Polo Sur… pues todavía te la puedo pasar. Pero normalmente no se hacen estudios de baño para esas gentes polares. No sé si me estas captando lo que te estoy diciendo… me cai que no, pero de todas maneras le voy a seguir a ver hasta donde llegas.

Te imaginas que en tu trabajo sudas… ¿te aguantarían en el autobús? ¿Tu esposa te recibiría con besos? A la hora de ir a dormir… te quedarías pegado con tu pareja. Cómo dejarías las sábanas. Podría seguir… pero no.

No me vengan con que los dientes deben de cepillar cada tercer día… no manches. ¿Ves lo que pasa cuando les ponen atención a esos estudiosos?