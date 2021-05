CLAVE: 5 Y 10

CLAVE: CONCIENCIA

Muchas veces me han preguntado que es la conciencia… y muchas veces

los que preguntan se quedan igual. No saben darle sentido a la respuesta

que les doy.

Mis respuestas no han cambiado… y si las preguntas.

Quisiera no responder ya a las cartas y correos que me envían, pero no

puedo, me debo a mí mismo y no puedo fallar a lo que un día prometí,

ser de ayuda a la humanidad.

No sé qué haría si ya no contestara sus preguntas… me iría a cazar

“ligartijas”, “resorterontes” y “hulefantes”. Pero estaré con ustedes, que

culpa tienen las “ligartijas” y “resorterontes” que ustedes no me

entiendan y comprendan.

Me preguntas que cuando es cuando se hace mejor uso de la conciencia.

Esta pregunta tiene muchas matices, (creo que me bañé con esta

expresión verdad? no sé muy bien que es lo que estoy diciendo, pero

creo que se escuchó con madre ¿no?) y es que no es de una respuesta

sencilla… estamos hablando de lo más preciado que tiene el ser humano.

De todos los organismos vivos que hay en este planeta Tierra el ser

humano es el único que tiene conciencia… así que no es nada fácil

explicar que es la conciencia.

¿Cómo se usa? ¿Cuánto dura? Esto es muy relativo… chispas, creo que

una vez más me bañé.

Es muy difícil de explicar esto que me peguntas. ¿Pero sabes qué? En la

actualidad es muy poca gente que hace uso de conciencia. Es más, te

aseguro que la mayoría de la gente hace uso de la conciencia solo cuando

duerme… despiertos son un desmadre que para que te cuento. Es más,

los animales se quedarían atónitos al vernos actuar si tuvieran

conciencia.

Aunque no lo creas, pero creo que algunos animales que no tienen

conciencia nos han de querer decir… quítense que no sirven para nada.