PASTA MILAGROSA

Esta una pareja cenando en un lujoso restaurant.

En eso van entrando dos mujeres y la esposa se le queda viendo a una de ellas. Por un buen rato no quita su vista del bolso que la mujer lleva.

Después de cenar la esposa le dice al marido que vaya a preguntarle a la mujer en donde había comprado esa bolsa que le ha encantado.

El hombre no le queda de otra más que hacer lo que su esposa le está pidiendo.

-Disculpen señoras, mi esposa desde que entraron no ha dejado de ver su bolsa… se ha quedado prendido de ella y pues le gustaría saber en dónde la compró… le encantaría tener una igual-

-Como no, con mucho gusto. Esta bolsa la compré en una boutique que está a la vuelta de la esquina… está a media cuadra de aquí-

-Que bien… ¿puedo saber cuánto cuesta?

-Claro que si… me costó 5 mil dólares

El hombre pasa saliva y agradece la información que le ha dado la mujer.

Cuando llega a la mesa donde está su esposa le dice con cara triste…

-Lo siento cariño, dice que la compró en Francia en uno de sus viajes-

Lo que nos faltaba… en Alemania los muertos ya pueden llevarse a sus mascotas al más allá.Bueno, en caso de que la mascota muera primero pues se incinera, y se guardan las cenizas en un lugar especial para cuando muera la persona. Entonces se ponen las cenizas juntas para que así vayan juntos a la eternidad.

También funciona de otra manera… cuando muere la persona dueña de la mascota pues se hace los mismo. Cuando muera la mascota se incinera y se ponen las cenizas junto a las de su amo.

Hay que hacer la aclaración que solo las cenizas se pueden enterrar juntos… de otra manera no se puede.

Vaya manera de hacer dinero… las personas si pueden ir al más allá, no así las mascotas que por no tener alma no hay nada que se pueda hacer.

Así que esas películas en donde los animales van al cielo… ya saben, puro cuento.

Imagínese que una persona tenga por mascota una tortuga… se va a tener que esperar un buen rato. Las Tortugas llegan a vivir hasta 100 años.

——————————————————————————–

Era la hora de la cenar y el niño se le queda viendo a su papá y le pregunta…

-Oye papi… en el kinder ¿te llegaste a enamorar?

El papa pasa saliva y se queda callado… la esposa se le queda viendo de reojo.

-Papi… ¿en el kinder te enamoraste?-

-Hablamos despues hijo-

-Anda, contéstale a tu hijo- le dice la esposa con una cara de muy pocos amigos.

-Si papi… dime si te enamoraste en el kinder-

-Si hijo…-

-Y que pasó papi?

-Nada hijo, no pasó nada-

La mujer se le queda viendo al marido…

-Dile lo que pasó

-Bueno hijo, te tuve que cambiar de kinder- le responde el papá pasando saliva.

Ya había escrito unas líneas acerca de Rubén… un español que esta embarazado, pero como se que no es mas que una… “conejada” pues mejor no lo considero. ¿Quién se va a creer semejante cosa?

Quien lo fuera a creer… un esposo se estuvo poniendo crema de la cara de su esposa y el resultado fue que las arrugas se le quitaron… estamos hablando del esposo. Varios artistas ya lo han hecho con los mismos resultados.

Esta crema antienvejecimiento… es la gran mentira que la quieren hacer verdad. En realidad, es una crema que evita que se vean las arrugas… entonces se debería de llamar crema antiarrugas… ¿no?

¿Decimos que una persona esta vieja por las arrugas o por la edad que tiene? Son conceptos diferentes y nada que ver una con la otra. Una persona se puede ver vieja teniendo poca edad… al contrario, se puede ver joven teniendo más edad. Las arrugas hasta cierto punto las podemos evitar de una u otra forma. Ya sea con cremas o con una cirugía. Pero ¿la edad? Con nada la podemos quitar… no hay remedio todavía para evitar la edad. No es que me crea muy machito… pero no me pondría las cremas de mi esposa… sea lo que sea. Caray, si no me pongo loción después de la afeitada… menos crema para verme más joven. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com