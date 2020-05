CHINA SE VA A LA CHINA

No sé quien lo dijo, pero creo que estaba en lo cierto… no ver noticias es la mejor manera de pasar esta cuarentena.

Claro que la excepción la hago porque tengo que estar al tanto de lo que pasa en el mundo para no escribir babosada y media… nomas a lo loco.

Venia escuchando a Jorge Ramos y a María Antonieta Colin que estaban entrevistando a un doctor que esta metido con el tema de la actualidad.

La hacen una pregunta… cuando cree que se termine esto del coronavirus.

La respuesta que dio me da en que pensar… nos están viendo la cara o la tenemos. La respuesta que da este “doctor” me dejó con la boca abierta. Una vez más, nos están viendo la cara o la tenemos de… eso.

La respuesta que da este “doctor” (así entre comillas) es que poco a poco nos vamos a ir inmunizando… así como lo esta leyendo.

Solo hay dos maneras de estar inmunizado:

Primero: por medio a una vacuna. Tenemos muchas enfermedades causadas por virus, bacterias y hongos. Estas solo se previenen con vacunas. Esta es una manera de quedar inmunes.

Segundo: que nos pegue la enfermedad. Al recuperarse de la enfermedad ya quedamos inmunizados. Nuestro cuerpo ha creado anticuerpos contra ese virus o bacterias.

No me gusta presumir, pero lo hago para que no crean que estoy escribiendo nomas porque quiero llevar la contraria a quien piense lo contrario. Y como lo vengo diciendo… me gusta usar el sentido común.

Cuando estaba en la universidad llevé la clase de Inmunología veterinaria.

Va a decir que no es lo mismo… pero es casi lo mismo, así de sencillo.

Solo que se cree que como es medicina animal pues no es lo mismo, pero lo es.

Cierto día un compañero de clase me dijo que toda la noche había estado en guardia en el baño… tenía diarrea. Le dije…

Toma esta suspensión-

Que es- preguntó

Tu tómala, no te va a matar- le respondí.

No había pasado media hora cuando llega y me abraza y me pregunta…

Que me diste (*&^^%%$$#-

Que pasa- pregunté

Carajo, que me diste. Se me quitó la diarrea- respondió muy contento

Una suspensión que es para la diarrea de los cerdos-

No manches ¿en serio?-

Si-

No me importa, lo bueno es que se me quito y te lo agradezco mucho.

Esto es solo para que si usted tiene alguna duda de la medicina veterinaria pues ya no lo tenga.

Pero regresando al tema… China

La semana un compañero de trabajo me preguntó…

¿Crees que algún día China llegue a ser mas fuerte que este país?

Claro que si, y va que vuela-

Entonces ya nos llevó la…-

No, todavía no nos lleva, pero si nos va a llevar si no nos poenmos las pilas-

Quieres decir que se puede componer el asunto?-

Si, pero es muy difícil-

Tanto así?-

Claro, no es nada fácil-

Te crees el salvador de Estados Unidos?-

Nop, solo tengo ideas que a la mejor podrían darle en la madre a China-

Que no se den cuanta los de La Casa Blanca porque te secuestran-

No es necesario, para eso tienen al presidente Trump-

En mi opinión creo que el presidente tiene la idea, que se lleve a cabo y que se le apoye es otra cosa.

Deberías de estar en el consejo de Trump-

No hace falta-

Que sugieres?-

Algo demasiado sencillo-

Dale-

Vamos a darle en la madre a China dejando de comprar lo que China nos vende y que lo compramos sin saber el daño que le estamos haciendo al país.

Mi compañero de trabajo se quedó callado. Es la verdad.

Los estadounidenses están haciendo fuerte a China comprando todo lo que este país exporta a EU.

Las mayorías de las compañías que están en China son americanas. ¿Que pasaría si estas compañías se regresaran a EU? ¿Te imaginas la cantidad de mano de obra que se tendría? ¿Te imaginas a China con toda su población desempleada?

Claro que compraríamos mas caro las cosas, pero con mucho mejor calidad.

¿Se imagina que dejáramos de ver esos letreritos de MADE IN CHINA?

¿Se imagina que no todas las compañías se regresaran a EU… sino que unas se fueran a México y otros a Centroamérica?

Que no se le olvide a China que las compañías americanas la están haciendo fuerte.

Me gustaría mas que antes de que EU se vaya a china… que mejor China se vaya a la china ¿no?

Quiero felicitar a mi hija Keren (mi pequeña princesa) por haber graduado de Skyline High School… Dios bendiga a todos los graduados.

