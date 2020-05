CLAVE: LUNA

Sé muy bien de lo que me hablas… también pasé por esa época.

Sé muy bien que cuando uno esta enamorado se le ocurren cada cosa, que luego cuando pasa el tiempo nos da risa cuando recordamos lo que hicimos o dijimos.

Que bueno que me escribiste, en serio que te lo agradezco, porque puedo evitar que te laven el cerebro como lo puedo ver en la carta que me has escrito.

Para empezar, no te creas todo lo que tu novio te dice. ¿Sabes porque te lo digo? ¿Cuántos años tiene tu novio?

A lo que voy… a la edad que tiene tu novio (17 años) no puede decir cosas que valga la pena. A esa edad, “los chavos confunden el amor con las ganas de ir al baño”. Recuerdo cuando tenía esa edad… hace muchos años hacía y decía lo mismo. Ahora solo me da risa.

Lo que no entiendo es porqué todos los chavos piensan lo mismo. ¿Será que así nos educaron? ¿será que hemos copiado lo que hemos visto o hemos oído? Siempre decimos las mismas babosadas… porque no pensamos lo que decimos. Creo que si lo pensáramos no diríamos tantas… cosas. Pero siempre decimos lo mismo… y le decimos lo mismo a otras personas. Lo que te quiero decir es que si un chavo le dice algo bonito a su novia, cuando termine con ella y ande con otra… le va a decir lo mismo y así sucesivamente.

Por ejemplo… le dice que es el amor de su vida. que siempre serán la pareja ideal, le promete bajarle la Luna y las estrellas.

Todo lo puedo pasar, menos que prometan bajar la Luna y las estrellas. Es más, todavía acepto que bajen las estrellas… pero ¿la Luna? ¿Que se creen estos chavos que prometen semejantes cosas?

No me importa que le prometan cosas que nunca podrán cumplir… lo que me da coraje es que se comprometan a bajarle la Luna. Eso es imposible. No puede ser. Que bajen todas las estrellas que quieran, pero la Luna NO.

La Luna no la pueden bajar ni regalar por una razón, yo ya se la di a mi esposa, así que olvídense de la Luna ¿ok?

CLAVE: MOSCA

He llegado a pensar que, si un día le preguntara a Dios porque creó a la mosca, lo mas seguro que me va a decir… para que fastidie a los humanos.

Claro que no sería la respuesta que me daría Dios, pero me imagino que lo haría nada mas para que me callara y aceptara que lo que El ha hecho o creado es perfecto y que no tiene porqué darme explicación de lo que El hace o no hace.

Sé de que me hablas. Muchas veces me he topado con esas moscas que te fastidian. Las espantas y mas tardan en volar que pararse una vez más en tu cabeza. Las vuelves a espantar y así te la puedes pasar todo el santo día.

La pregunta que me haces es (esas moscas que pareciera que solo es fastidiar) a donde se van después de estar fastidie y fastidie. La verdad es que no sé qué responderte.

Tengo una teoría, que el trabajo de estas moscas es ese, fastidiar y fastidiar. Repito, es solo una teoría. Se olvidan de contaminar la comida o lo que hacen otras moscas.

Me gustaría saber que tipo de mosca es esa que solo fastidia. Cual es su origen, sus antecesores… cual es el punto débil de esa mosca.

Teniendo estos datos sabremos como combatirla, como acabar con ella.

Reconozco que lo debería de saber desde cuando… a donde se van después de estar fastidiando y ¿sabes por qué? Siempre mato a esas moscas. Reconozco que no esta bien lo que hago, pero es que… ¿qué se le puede hacer a una mosca que se la pasado fastidiando? ¿A poco le vas a perdonar la vida si tienes la oportunidad de matarla? Yo no. Es por eso qué no sé a dónde van ¡ups! ya sé a donde van… a una muerte segura.

No soy de esas personas que no pueden dormir después de haber eliminado lo que le ha molestado… una simple mosca.

Es más, antes tenía un periódico a la mano para que la mosca que se empeñara a hacerme la vida difícil… ¡PUM! La mataba. He cambiado un poco… ahora tengo un matamoscas. Claro que no soy tan malo, antes de matarla le leo sus derechos… por ejemplo: “tienes el derecho de volar antes de que “te la parta”. En caso de que vuele… me vale su derecho y de todas maneras “se la parto”, pero le leí su derecho. Libre de conciencia.