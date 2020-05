Soriana se deslinda de grupo anti-AMLO

Por: Ing. Esteban Sánchez

La cadena nacional de autoservicio, Soriana, de inmediato se deslindó de su consejero suplente. Soriana dijo que era una compañía apartidista, que estaba con México y a favor de los consumidores. Dejando claro que lo realizado por uno de los miembros de la familia accionista, Pedro Luis Martín Bringas, es cosa de él. La cadena de autoservicio, que ha venido comprando las tiendas de Gigante y parte del grupo Comercial Mexicana, se deslinda completamente de la actividad política de uno de sus miembros de Consejo de Administración. Pedro Luis Bringas y su movimiento FRENA, no representan al empresariado en su conjunto. Ni al influyente Consejo Mexicano de Negocios, liderado por Antonio del Valle, ni al propio Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Carlos Salazar, quien busca, afanosamente, puentes de entendimiento.

Además, es conocido que los empresarios más fuertes —Carlos Slim, Alberto Baillères, Germán Larrea y los del Consejo Mexicano de Negocios— sostienen diálogo con López Obrador. Ahora, Pedro Luis Martín Bringas muestra el sentir de una parte del empresariado, la más radical y pequeña, la cual, de plano, quiere la destitución del presidente López Obrador. Y claro, aprovechan el distanciamiento actual entre el mandatario y el empresariado organizado. Pero, por más que algunos empresarios se encuentren en desacuerdo con el mandatario, hay reglas democráticas. En primer lugar, los electores votaron mayoritariamente por López Obrador. En segundo lugar, en esas reglas democráticas, veremos si de verdad se puede conjugar lo que el mismo López Obrador ha propuesto: la revocación del mandato. El INE ha explicado que la revocación del mandato debe ser al cuarto año del gobierno, para evitar que el presidente se encuentre en la boleta de las elecciones intermedias. AMLO ha insistido en adelantarla.

Empresarios institucionales, como Carlos Salazar, ven conducente la revocación de mandato impulsada por el propio López Obrador. hay empresarios, abiertamente, que quieren la destitución este año de López Obrador. Están los regiomontanos Pedro Luis Bringas, pero, también, Gilberto Lozano, exdirector de Femsa, quien ha lanzado varios videos criticando al Presidente de la República. ¿Son representativos? La verdad no. No representan al empresariado regio. El influyente Grupo de los Diez de Monterrey, quiere entendimientos con el Presidente. A inicios de abril vimos comer con el Presidente a Armando Garza Sada (Alfa), Adrián Sada (Vitro), Rogelio Zambrano (Cemex), Juan González (Maseca), Eugenio Garza Herrera (Xignux). Y en septiembre pasado, El diablo, José Antonio Fernández Carbajal, presidente de Femsa, invitó a López Obrador para dar a conocer inversiones por 62 mil millones de pesos. El empresariado regiomontano y el nacional quieren diálogo. No están de acuerdo —ni entienden— con la falta de medidas de apoyo fiscal en plena depresión económica. Buscan, afanosamente, un diálogo con el gobierno para medidas anticíclicas. Sin embargo, el presidente López Obrador mantiene enfriada la relación con el empresariado organizado. Y los grupos más pequeños y radicales, están aprovechando el distanciamiento.

