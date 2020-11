BLANCA NAVIDAD

Llega el marido a su casa y no encuentra a su esposa. Se sienta en la sala dispuesto a esperarla. Pasan más de dos horas y nada.

Sale a buscarla por donde él cree que puede estar… y nada.

Pasa un día y no llega, la busca y no la encuentra.

Pasa otro día y en vez de ir a trabajar se pone a buscarla… y nada.

Esa noche después de tanto buscarla y de ir a la policía a reportar la desaparición llega a la casa y encuentra a su esposa en la cocina.

Ella esta comiendo todo lo que encuentra a su paso… una olla de frijoles recién cocidos, tres pizzas tamaño familiar (no se de que marca), seis hamburguesas de pollo y 3 de carne. 20 tacos harina de fajita

¿En donde has estado mujer? Te he estado buscando como loco-

8 hombres me han secuestrado. Me han violado no sé cuántas veces.

Me han hecho victimas de sus mas bajos instintos por una semana…

¿Una semana? Pero sí solo has desaparecido dos días mujer.

¿Apenas dos días? Ahh si, lo que pasa viejo, es que he venido a recuperar fuerzas para aguantar toda la semana.

Creo que la falta de ideas esta matando a los pateros (personas que pasan a gente sin papeles) en su afán de ganar dinero ilegal.

En un punto de revisión en Laredo Tx. se encontraron a 13 personas escondidas en una mudanza a 13 indocumentados.

Los pateros, al igual que los abogados ganen o pierdan el caso de todas maneras cobran. Los pateros cobran antes de empezar el “viaje”. Si pasan bien; si no… pues de todas maneras ya cobraron.

Pero ¿por qué solo 13 personas por el viaje? Pues porque venían bien distribuidas en los muebles de la mudanza. Uno en la lavadora, otro en la secadora, otro en el refrigerador, otro en el lavabo del baño… otro en otro lavabo, uno más en el cajón del fregadero… y el resto en colchones y mas colchones.

Si se hacen cuentas… mínimo les cobraron 1500 dls… mínimo. Vaya usted a saber todo el sacrificio que hicieron esas personas para juntar para poder pagar la cuota al patero… y para nada.

Iba a proponer que se les regresara el pago a las personas que intentaron pasar… pero no. Porque lo mas seguro es que buscarían a otra persona que los pasaran y eso sería un cuento de nunca acabar.

Mínimo 20 000 dls. se ganaron en ese viaje inconcluso… mientras que las otras personas fue lo que perdieron… creo que no van a celebrar la navidad.

El novio le dice a su novia…

¿Me amas amor?

Claro que si, amor.

Entonces quítate la blusa

Que?

Que te quites la blusa

Porque quieres que me quite la blusa.

Es como una prueba de amor.

No tengo porque darte la prueba.

Por favor, ¿quieres quitarte la blusa?

Por favor Jorge, no te pongas en ese plan.

Solo te pido que te quites la blusa.

No me la voy a quitar, no no y no.

Si me quieres entonces quítate la blusa.

Si te quiero, pero no me la voy a quitar.

Pero si ya falta poco para que nos casemos.

Con mayor razón, aguántate un poco mas.

Por favor, quítate la blusa.

Ya te dije que no y NO.

Si no te la quitas entonces voy a colgar el teléfono (este chiste no es válido para los teléfonos actuales)

Así como vamos, será cierto lo de “Blanca Navidad”.

Si hay algo que me repatea es lo que estamos viviendo… una gran mentira en una realidad ficticia. Digo ficticia la realidad porque no os están dejando ser lo que somos… según nos están cuidando. Pero cuidando ¿de que? Por Dios. Lo único que están haciendo es hacernos la vida mas pesada de lo que es. Aunque a decir verdad es hermosa esta vida. y cuando se acercan estas fechas de fin de año nos hacen sentir mas felices prque hacernos lo que más nos gusta… reunirnos en familia, con amistades… con quien queremos estar.

A la mejor y lo mas seguro es que si nos dejaran vivir como si no tuviéramos el coronavirus presente estoy seguro y mas que seguro que seriamos mas felices… me cai que si.

Muertas las escuelas, comercios y todo lo que es negocio ¿cómo es que vamos a pasar esta navidad? Pues en blanco ¿no?

He platicado con mucha gente y la gran mayoría ya esta harta de que por todos lados nos estén bombardeando con el virus. Claro que también he platicado con gente que no quiere saber del tema porque le da miedo siquiera platicarlo.

Una blanca navidad se hará realidad este año en casi todo el mundo. Y no me refiero a que va a nevar, sino será blanca en el sentido figurado.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: gammaliel9.10@gmail.com