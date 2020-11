“Estados Unidos está de vuelta”: Biden insta a sanar y unir a los estadounidenses y el resto del mundo

Share on Twitter

Share on Facebook

Joe Biden instó a comenzar a trabajar para sanar las heridas de la polarización en su país y en el resto del mundo. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, instó a comenzar a trabajar para sanar las heridas de la polarización en su país y en el resto del mundo. Biden aseguró que “Estados Unidos está de vuelta“, al confirmar la nominación de figuras claves de su equipo de trabajo que, aseguró, está “listo para liderar el mundo” “Comencemos este trabajo para sanar y unir a Estados Unidos, así como al mundo”, dijo Biden durante la presentación del equipo de seguridad nacional y de exteriores de su futuro gabinete. En una comparecencia ante los periodistas, Biden presentó sus elegidos para integrar el gabinete que lo acompañará a partir del próximo 20 de enero, entre ellos Antony Blinken como futuro secretario de Estado y el cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está de vuelta. Listo para liderar el mundo, no para retirarse de él. Listo para enfrentar a nuestros adversarios, no para rechazar a nuestros aliados. Y listo para defender nuestros valores”, sentenció Biden, cuyo triunfo en las elecciones del 3 de noviembre fue certificado este lunes por la agencia federal Administración General de Servicios (GSA, en inglés), lo que allana el camino para la transición de Gobierno. Para el líder demócrata, su equipo reúne “experiencia y liderazgo” y anticipó que dará ejemplo. Además, reiteró su compromiso de luchar contra el cambio climático, asunto en el que aseguró nadie debe “subestimar ni por un minuto” su determinación. El presidente electo presentó este martes a su equipo de seguridad nacional y de exteriores, incluido el exsecretario de Estado John Kerry como enviado presidencial para el clima. Mientras Biden presentaba a los integrantes de su equipo de Política Exterior y Seguridad Nacional, en Wilmington, Delaware, el actual presidente, Donald Trump, hizo una breve aparición en la Casa Blanca para anunciar que el Dow Jones alcanzó los 30 mil puntos por primera vez en la historia. Sin embargo, no respondió ninguna pregunta de la prensa.