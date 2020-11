CLAVE: HORMONAS

Creo que te estas metiendo en camisa de once varas… no conviene meternos en donde no nos llaman.

De seguro que eres de esas mujeres que hasta lo que no se comen les hace daño… Dios, ¿por qué serán así las mujeres?

Eres del montón que se la pasan viendo la televisión sus novelas y sus programas de farándula… apuesto mil a uno.

Te gusta meter la nariz en todos lados… buscando lo que no te debe de importar.

Si se casaron… porque se casaron.

Si se divorciaron… porque se divorciaron.

Siempre le vas a estar buscando el lado negativo y si no lo hay… lo inventas. Eres de esas personas que a cada solución le encuentran un problema. Eres capaz de encontrarle algo malo a lo positivo.

Nunca te vas a quedar contenta con lo que está pasando.

Nomás para darte un ejemplo…

¿En qué te afecta el que el Hombre Araña se haya inyectado hormonas?

¿Qué pruebas tienes de que Parker se inyectó hormonas?

¿No has considerado otras opciones?

¿No crees que estas juzgando sin saber cómo está la situación?

Quiero abrirte los ojos, no es como tú lo estás viendo… Parker es incapaz de hacer lo que tú estás pensando… me consta porque lo conozco desde chiquito. Si lo conocieras te darías cuenta de lo injusto lo que estas siendo con él.

¿Te has dado cuenta de que el físico de Parker es uno y el del Hombre Araña es otro? O no me digas que los Avangers no usan traje altertado.

Ten en cuenta de que muy bien podría ser que lo están suplantando… o sea que, un doble está haciendo el papel del Hombre Araña. Oye, y que tal que sí es Parker el Hombre Araña… y lo que hace verse así es su traje… o sea que su traje esta alterado… eso debe de ser.

CLAVE: CADERA

Para nada me extraña el problema que tienes… el de la cadera.

¿Te has fijado que las mujeres son las que menos tienen problemas de cadera?

Las mujeres tendrán muchos problemas físicos… como no tenemos idea, pero de cadera, nada.

Ellas tienen problemas con sus bolsos, maquillaje, vestidos, cabello, con el carro, con los semáforos, con los altos, con los autos, con los cajeros automáticos, con los conductores que van a su lado… pero con la cadera nada. Ahí es en donde les ganamos.

Hace años hice un estudio para saber porqué los hombres tenemos ese problema… y las mujeres no.

Fue un largo trabajo a conciencia, pero muy efectivo.

El resultado me dejó con la boca abierta. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo… era inaudito (se oye bonito ¿verdad?).

Me negaba a creer lo que estaba frente de mi… nadie podía creerlo. Pero no había de otra.

Fíjate que el resultado… dio que los hombres a cierta edad tenemos el lado izquierdo de nuestro cuerpo más alto que el derecho… y solo hay una razón que provoca esta lesión. Los hombres, después de los 25 años de edad empezamos a tener el problema de la cadera.

Todo el problema radica en que los hombres usamos un objeto que le llamamos “cartera”… y le metemos cada papel que nos encontramos a nuestro paso.

Entonces, como tenemos la costumbre de meter recibos, recados, tarjetas… y todo “papel importante” a nuestra cartera, ésta se va “engordando” y a la hora de sentarnos nuestra cadera no queda a nivel… por la cartera llena de mugrero.

Contemplé dos soluciones. La primera dejar de usar la cartera. La segunda, es hacernos de otra cartera y la pongamos en la parte derecha… liiiiiiiisto.