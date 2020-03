Arrecian campañas para las primarias demócratas y republicanas en Dallas

La elección es este martes 3 de marzo

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- La comisaria demócrata titular del condado de Dallas, Theresa Daniel, se enfrentará al desarrollador inmobiliario Zachariah Manning en las primarias del partido el 3 de marzo entrante. El ganador se enfrentará al republicano Patrick Harden en las elecciones de noviembre.

Entre los funcionarios electos más oscuros pero poderosos en Texas se encuentra el comisionado del condado.

Cada condado, independientemente de su población o millas cuadradas, elige cuatro comisionados y un juez del condado, que preside la corte de comisionados. El papel implica establecer la tasa de impuestos y el presupuesto para todas las funciones del condado, como la cárcel, los tribunales y el Departamento de Salud. En Dallas, los comisionados también fijaron la tasa impositiva del Sistema de Salud y Hospitales Parkland y aprobaron su presupuesto.

Además, los comisionados controlan millones de dólares para construir y mantener carreteras y puentes; nombrar individuos para servir en una variedad de juntas y comisiones, incluyendo Metrocare, el mayor proveedor de servicios de salud mental en Dallas; y tienen jurisdicción sobre partes no incorporadas del condado.

Hasta ahora, la carrera en el Distrito 1, que incluye una parte del norte, sur y este de Dallas, Mesquite, Garland y Richardson, se ha centrado en el papel del condado en la solución de la falta de vivienda y TechShare, el proyecto multicuenta para desarrollar software que ayude a administrar la justicia penal.

Una nueva mirada sobre los problemas del condado, según observaron los expertos políticos.

Manning, de 50 años, es nativo de Dallas. Cuando estaba en la escuela primaria, sus padres le encargaron de recaudar el alquiler de los inquilinos. Ha pasado la mayor parte de su tiempo en el sector inmobiliario desde entonces.

En 2015, se fue a trabajar para el Distrito Escolar Independiente de Dallas. En 2017, presentó una demanda de denunciantes, alegando que fue despedido por notificar a su supervisor sobre patrones inusuales de adjudicación de contratos de construcción. Esos acuerdos a menudo estaban por debajo de $ 500,000, un umbral que desencadenaría un proceso de oferta competitiva. Si bien la demanda de Manning fue desestimada originalmente, las nuevas auditorías han generado preocupaciones similares, lo que proporciona un nuevo panorama para su caso legal. Manning presentó recientemente una nueva demanda, que está pendiente.

AUMENTAN LOS

INDIGENTES

La población de indigentes de Dallas aumentó por segundo año consecutivo, como ocurre en muchas ciudades cercanas.

Manning dijo que traerá el mismo escepticismo y atención a la corte de comisionados, que cree que se ha vuelto rancia con los comisionados que cumplen múltiples mandatos.

«Cuando has estado en la corte de comisionados, sabes, 12, 16 o más, 20, 30 años, eso es un problema», aseveró. «Ese es un gran problema».

La tenencia produce una comprensión más profunda de los problemas.

Antes de unirse a la corte en 2013, Daniel también trabajó para Dallas ISD en el departamento de responsabilidad. Además, fue profesora adjunta de asuntos urbanos y públicos en UT-Arlington. En los últimos ocho años, dirigió el comité de tecnología de la información del condado y formó parte del comité de salud del comportamiento. Dijo que se dio cuenta de que el mayor poder de un comisionado del condado es desarrollar relaciones en los sectores público y privado, y desarrollar soluciones en varios municipios.

«Esta elección se trata de cómo hacemos negocios, cómo hacemos lo mejor para el condado de Dallas», manifestó. “Es la experiencia de saber, de comprender los problemas. Y en segundo lugar, ¿a quién necesitamos tener en la mesa para avanzar?

FALTA

VIVIENDA

Manning ha centrado la mayor parte de la campaña argumentando que Daniel y el condado no han hecho lo suficiente para sacar a la gente de las calles. Sugirió que el condado debería financiar más viviendas asequibles y utilizar mejor el tribunal de salud mental del sistema judicial.

Pero no es tan fácil. No hay leyes explícitas que permitan a los comisionados del condado profundizar en ese trabajo. Y los comisionados no escriben ordenanzas como lo hacen las ciudades. Entonces el condado tiene que ser creativo.

Daniel argumenta que ha estado haciendo este trabajo desde que llegó a la cancha y señala una larga lista de logros que incluye la creación de un subcomité de vivienda relacionado con la salud mental y el reciente anuncio de una subvención de $ 600,000 para ayudar a las personas sin hogar que están dejando el hogar, en la cárcel, Parkland o Metrocare encuentran alojamiento.

EL “GRAN”

PROYECTO

TechShare es un proyecto de múltiples países para construir y licenciar software de justicia penal que ha sido un punto de inflamación durante años.

Dallas ha invertido decenas de millones de dólares en una variedad de programas de software creados por TechShare, un programa de la Conferencia de Condados Urbanos. Muchos de los programas de software son utilizados hoy por el fiscal de distrito y los departamentos de detención de menores. Sin embargo, el condado de Dallas ha pagado más de $ 30 millones por un programa para ayudar a gestionar casos judiciales que aún no se han implementado.

De hecho, el Condado de Dallas ahora está adoptando un enfoque de esperar y ver mientras el Condado de Tarrant continúa desarrollando el software de la corte.

¿Terminar una «estafa» de $ 30 millones o cometer un error de «hora 11»? El condado de Dallas todavía está dividido en TechShare

Un tribunal dividido de comisionados del condado de Dallas nuevamente se está enredando en su futuro con TechShare, un proyecto de tecnología de varios condados que ya le ha costado a los contribuyentes aquí decenas de millones de dólares con poco rendimiento.

TechShare es un tema de campaña porque Daniel se sienta en el tablero de TechShare como representante del condado de Dallas. Manning atacó el apoyo de Daniel a TechShare, calificándolo de mal uso continuo del dinero de los contribuyentes y mal juicio de su parte.

«No tenemos el lujo de gastar $ 30 millones», cuestionó.

La participación del condado de Dallas en el programa judicial es anterior a las primeras elecciones de Daniel. Aunque ha reconocido el fracaso del programa de los tribunales, no está preparada para tirar lo que está funcionando con lo malo. Y, argumenta, una verdadera pérdida de dinero de los impuestos sería abandonar el software que funciona bien.

La alta funcionaria presionó para obtener ciertas garantías, como poner en custodia el dinero de los impuestos del condado de Dallas, en lugar de entregar estos recursos directamente a la Conferencia de Condados Urbanos.

«Me ha decepcionado, me he enojado», aseveró sobre el manejo del desarrollo. «Debes confiar en las personas con las que estás trabajando. Llegaron momentos en los que me di cuenta de que esa confianza se había perdido «.

EN BUSCA DE

REELECCION

Conectar Dallas ha sido una prioridad

Como parte de su discurso de reelección, Daniel destacó su trabajo para conectar los senderos de Dallas y la transformación de su oficina de carreteras y puentes, que solía albergar a un equipo de trabajo, en un centro comunitario que incluye un extenso jardín.

Daniel ha destinado $ 5 millones para ayudar a conectar White Rock Lake con el sur de Dallas, diciendo que todos deberían tener acceso a senderos de calidad.

«Puede que no lo usen, está bien, pero deberían tener la misma opción que cualquier otra persona», dijo.

Mientras tanto, la nueva oficina de carreteras y puentes incluye espacio para los departamentos del condado y una asociación con el departamento agrícola de Texas A&M. El año pasado, la asociación cosechó más de 1,000 libras de productos (tomates, calabaza y sandía) que compartió con los refugios locales.

La cantidad de personas sin hogar en los condados de Dallas y Collin aumentó un 9 por ciento durante el año pasado, dijeron las autoridades el jueves en el discurso anual sobre el estado de las personas sin hogar de Dallas.

A medida que aumenta el número de personas sin hogar en los condados de Dallas y Collin, la población se está extendiendo a más ciudades, según muestran cifras recientemente publicadas.

POBREZA EN

LAS CALLES

Por segundo año consecutivo, el número de personas sin hogar en los dos condados aumentó un 9 por ciento, dijeron funcionarios en el discurso anual del Estado de las personas sin hogar de Dallas. La población total de personas sin hogar contada en 19 ciudades en los condados fue de 4,538, en comparación con 4,140 en 2018.

Del total, 1,452 personas quedaron sin hogar sin hogar, aquellos que no buscan vivienda en refugios y viven en las calles. Ese número es de 111 personas más que el año pasado. Las personas que se encuentran en refugios de emergencia representan aproximadamente la mitad del total, lo que también incluye a las personas en un refugio seguro y viviendas de transición.

Los datos del recuento en un momento dado, un censo de una noche de personas sin hogar realizado en enero, muestran que el número de personas sin refugio aumentó en la mayoría de las ciudades donde se llevaron a cabo los recuentos.

Algunos que no encontraron personas sin hogar en el censo del año pasado —Carrollton, Farmers Branch, Addison, Allen y Nevada— tenían que informar sobre el conteo en 2019.

Aunque las poblaciones en algunos suburbios todavía eran menos de 10, la tendencia general al alza en el número de personas sin hogar de los condados desalentó a los defensores.

«Ya terminé de pisar a la gente que dormía en las aceras», dijo Carl Falconer, quien se convirtió en presidente y director ejecutivo de Metro Dallas Homeless Alliance en noviembre.

Los datos muestran que la población crónicamente sin hogar, las personas con discapacidad que han experimentado la falta de hogar durante al menos un año, ha crecido en un 11 por ciento.

VETERANOS

SIN HOGAR

El número de veteranos sin hogar también aumentó. El aumento del 23 por ciento significa que más de una de cada 10 personas sin hogar en los condados de Dallas y Collin es un veterano.

«Tenemos que averiguar qué está pasando aquí», dijo Falconer sobre los 431 exmiembros del servicio que fueron encontrados en el recuento de enero. «Los veteranos son una de las pocas poblaciones que realmente tienen recursos disponibles para ellos».

A pesar de las malas noticias, algunos en el evento dijeron que tenían esperanzas en el reciente nombramiento de Falconer para dirigir Metro Dallas Homeless Alliance.

«Es desalentador ver un aumento del 9 por ciento nuevamente», dijo Erin Moore, candidata para el puesto del Distrito 9 del Consejo de la Ciudad de Dallas. «Creo que el aumento se debió a las brechas temporales en el liderazgo [de la Alianza sin hogar]. Estoy feliz de ver un líder apasionado en Carl. Su actitud y enfoque en la reubicación rápida fueron los principales aspectos positivos de la actualidad».

La reubicación rápida a corto plazo ayuda a las personas a encontrar lugares para vivir rápidamente sin imponer restricciones significativas, como los requisitos laborales. Pero esa categoría representa solo el 6 por ciento del total de camas en el sistema de respuesta para personas sin hogar de Dallas.

En este momento, el 42 por ciento de las camas están dedicadas a viviendas de emergencia, pero esa es una opción más costosa que la reubicación rápida a corto plazo y proporciona menos retorno de la inversión, dijo Falconer.

Su objetivo es coordinar los muchos esfuerzos locales que brindan sistemas de apoyo, capacitación e información.

«Necesitamos acordar un plan estratégico, y la mayor parte de esto ya se está trabajando», dijo. «Pero necesitamos una página para cantar».

Angela Gort, de la Oficina de Soluciones para Personas sin Hogar de Dallas, dijo que estaba de acuerdo con muchos de los planes establecidos en la dirección de Falconer.

«La situación aquí necesita ser rectificada», dijo. «Nosotros como comunidad necesitamos hacer algo. No es un problema de una persona; es un problema de todos».

No todas las noticias en el recuento de personas sin hogar fueron malas. El número reportado en Irving bajó de 39 el año pasado a 22. Plano encontró 47 personas este año, en comparación con 80 en 2018.

Y Falconer dijo que aunque Dallas sigue sin satisfacer sus necesidades de vivienda asequible, algunas tendencias en bienes raíces pueden ofrecer soluciones creativas.

Por ejemplo, dijo, la gentrificación plantea un desafío para la vivienda asequible, pero los líderes de la ciudad pueden encontrar oportunidades de ingresos bajos y mixtos en los vecindarios para proporcionar nuevas oportunidades de refugio permanente.

Entre las personas que asistieron al discurso en Goodwill Industries de Dallas estaba C. Leon Holeman, quien ha superado la falta de vivienda y está cursando estudios de posgrado.

«Me alegra que haya un esfuerzo continuo para resolver el problema», dijo. «Pero el problema está empeorando cuando se miran los datos».