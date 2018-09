Anuncian los nominados a Premios Fénix; México destaca con “Museo”

La lista de p e l í c u l a s nominadas al Premio Iberoamericano de Cine Fénix 2018 este año incluye 19 ficciones y 10 documentales, así como cinco series, además de tres reconocimientos especiales a la labor cinematográfica, al trabajo crítico y a los exhibidores. En una ceremonia presidida por las actrices de Cinema 23, Ana de la Reguera y Marina de Tavira, quienes anunciaron y felicitaron a los nominados, acompañadas por el presidente de los Premios Fénix, Rodrigo Peñafiel, se indicó que la premiación se realizará el 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad. México sobresale en estos premios que celebran al cine realizado en Iberoamérica y a sus profesionales, por el filme “Museo”, que compite en Largometraje Ficción, Dirección (Alonso Ruizpalacios), Actor Masculino (Gael García), Fotografía de Ficción (Damián García) y Música Original (Tomás Barreiro). En cuanto a la categoría Serie y Ensamble Actoral de Serie destacan “Aquí en la tierra” y “Luis Miguel”; la primera incluye a Tenoch Huerta, Alfonso Dosal, Daniel Giménez Cacho, Ariadna Gil, Paulina Dávila, Yoshira Escárrega, Ignacio López Tarso, Dolores Heredia, Gael García Bernal y Luis Gnecco; y la segunda a Diego Boneta, Oscar Jaenada, Anna Favella, Paulina Dávila, Camila Sodi, Juan Pablo Zurita, Cesar Bordón y Martín Bello. Se detalló que los reconocimientos especiales son El Premio Fénix a la Labor Cinematográfica, que otorgará la Federación Iberoamericana de Academias de Cine (FIACINE) en coordinación con la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias C i n e m a t o g r á f i c a s (AMACC). Así como El Premio Fénix al Trabajo Crítico a cargo de la FIPRESCI, y El Premio Fénix de los Exhibidores, que darán los principales exhibidores de la región y estará coordinado por Cinépolis, el cual contemplará el voto del público.