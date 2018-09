El Tesla Roadster será el auto más rápido del mundo

Su producción se iniciará en 2020, dándole cierto de tiempo a los fabricantes tradicionales de súperautos deportivos para desarrollar algo que acelera de 0 a 60 millas por hora en menos de 1.9 segundos. Cuando nadie lo esperaba, Elon Musk anunció la llegada del Tesla Roadster, que será en 2020 el auto de producción más rápido del mundo. El techo de vidrio del es removible y viaja guardado en un compartimiento especial el maletero. Tesla no fue generosa con los detalles, pero lo poco que dijo fue lo suficiente como para subirle la presión cardiaca a los amantes de los súperautos. La cabina del Tesla Roadster solo cuenta con espacio para dos pasajeros, como corresponde a todo súperauto. Habrá que probar esta volante para ver como funciona en la vida real, si es que realmente llega ala fase de producción. El Tesla Roadster será el auto de producción más rápido del mundo, con una aceleración de 0 a 60 millas por hora en solo 1.9 segundos. El precio inicial será de 200,000 dólares, una verdadera ganga si consideramos que es menos del 10% del precio del Bugatti Chiron que es más lento y no es convertible. Nadie lo esperaba. La audiencia pensaba que estaba en el recinto de Tesla en Hawtorne, California para presenciar la primera muestra al público del camión eléctrico del fabricante. Pero Elon Musk, presidente y fundador de la compañía tenía un as bajo la manga. La segunda generación del Tesla Roadster. Tesla no fue generosa con los detalles, pero lo poco que dijo fue lo suficiente como para subirle la presión cardiaca a los amantes de los súperautos. Según el fabricante, el pequeño deportivo con tracción en las cuatro ruedas (probablemente con un motor eléctrico por rueda) será el auto de producción más rápido del mundo, con una aceleración de 0 a 60 millas por hora en solo 1.9 segundos, llegando a las 100 millas por hora en 4.2 segundos. La velocidad máxima será superior a las 250 millas por hora y recorrerá el cuarto de milla en 8.8 segundos. No sabemos el caballaje pero Tesla si reveló la obscena cantidad de torque: 7,375 libras-pie, así como una inédita autonomía (tanto para un auto eléctrico como para uno de gasolina) de 620 millas por carga. El precio inicial será de 200,000 dólares, una verdadera ganga si consideramos que es menos del 10% del precio del Bugatti Chiron que es más lento, alberga dos personas menos y, no es convertible. El roadster comenzará a ser fabricado en el año 2020 y las primeras 1,000 unidades serán una edición limitada llamada Founder’s Series. Las reservaciones requieren de un depósito de 50,000 dólares.