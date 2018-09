DR. Chirrisquiz

CLAVE: ACTUALIZACION Quiero decirte que estas en lo cierto… todo va cambiando, dependiendo del tiempo. Para ejemplo te pongo a Pedrito Fernandez… que ahora ya no es Pedrito, ahora es Pedro… el tiempo lo cambia ¿vez que tengo razón? Con lo que estábamos… hace un mes viajé a Argentina y andando por allá me topé con el cantante Leo Dan. No estaba en mis planes estar en su casa, pero cuando él supo que andaba en su tierra me invitó a su casa y pues no vi bien en negarme a la invitación. Estando en su casa se nos vinieron muchos temas de que platicar… casi somos contemporáneos (me lleva por 20 años), y entre las preguntas que le hice fue la de si cambiaría la letra de algunas de sus canciones… me dijo que sí, principalmente una: “Que tiene la niña” “Cuando compuse esa canción, esa niña era mi adoración. Estaba enamorado como loco. Ella era todo para mí, era mi mundo… me dijo. No tenía ojos para nadie mas, mi vida dependía de ella, a pesar de lo que la gente y mi familia me decía, no hacía caso… ella era mi mundo. Tomé un poco de tiempo para componer la canción que luego me hizo muy famoso. Estaba muy enamorado de ella y poco tiempo después nos casamos. Todo era felicidad… como en todos los matrimonios, ignoraba lo que me esperaba. Si uno supiera en donde se está metiendo trataría de no meterse, pero hay veces que aunque nos digan y nos digan que no lo hagamos lo hacemos porque creemos que ese es el amor que uno esperaba. Muy poco nos duró la felicidad, ella sacó lo que era realmente y es cuando empezaron los problemas… siguió diciendo. Al calor de unas botellas de sangría y de llorar juntos, me confesó que estaba por sacar una nueva versión de esa canción…sería muy diferente y acorde al tiempo que ha pasado…¿cuáles cambios? Pregunté. La canción ahora dirá así… “La vieja esta triste, que tiene la vieja”. Llevará la misma música, solo cambia la letra… me dijo sonriente y ya un poco mas relajado. Así que si, tienes razón, muchas de las canciones deberían de ser actualizadas… creo que si.

CLAVE: NUERA Todo dependerá de en donde te encuentres según la línea. Y quiero ser justo en todos los sentidos, sin cargarme a ningún lado. Si de algo me siento orgulloso es que soy una persona ecuánime, creo. Como te estaba diciendo… todo dependerá de en donde estas situada. Si eres nuera o ya eres suegra. Y por lo que me doy cuenta me estas hablando siendo ahora suegra… y para esto recuerda que primero estuviste en el bando de las nueras… ¿si lo recuerdas? Entonces prosigamos. Es muy difícil que una suegra y nuera se lleven de maravilla… dije difícil, no imposible. Muchas de las veces la suegra trata de llevarse bien con la que va a ser su nuera por temor mas que nada a que su hijo se le ponga en contra… y aquí es en donde se usa la inteligencia… “si no puedes con tu enemigo, únete a él”. Claro que esto es inteligencia pura, porque bien sabes que no vas a poder con tu hijo. Ahora que, si tu hijo es manejable este dicho no es efectivo. Bastará que le digas a tu hijo que la deje y lo hará. Esto sería en el mejor de los casos…que ya no es muy frecuente. En mis tiempos nuestra madre nos decía eso y pues no nos quedaba de otra mas que seguir su “consejo”. Desobedecer sería catastrófico para nuestro diario vivir. Era quedarse sin comer no se cuantos días. Nuestra madre dejaría de hablarnos… (que era lo que mas queríamos) pero ¿dejar de comer? Eso era un suplicio. Al fin de cuentas muy pocos nos atrevíamos a desafiar a nuestra madre y nos salíamos con la nuestra. Ya cuando no le quedaba a la madre… se hacía la víctima, y no le quedaba de otra mas que hacer como que la aceptaba… aunque la guerra seguía. En otras palabras… parecía que nos salíamos con la nuestra, pero era solo una tregua de nuestra madre. Era una guerra de hipocresía. Según ellas se “pasaban”, aunque por dentro se hacían garras. ¿Y es que sabes dónde empieza el error? En el origen de la palabra NUERA. Lo estuve investigando y me tuve que ir hasta el origen griego de esta palabra… que en realidad no es mas que origen latino de NO, y la raíz griega ERA… o sea que debería de ser NO-ERA. Para las suegras la nuera es NOERA. luego te explico de donde viene la palabra SUEGRA.