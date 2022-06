Amplia DISD la educación sexual en todas sus escuelas

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Los miembros del DISD votaron para aprobar los nuevos materiales en un momento en que la forma en que las escuelas de Texas enseñan sobre el género y la sexualidad están en la mira y la posibilidad de abortar está siendo objeto de litigio en la Corte Suprema. También aprobaron una asociación con North Texas Alliance para reducir los embarazos no deseados en adolescentes para ofrecer programas extracurriculares.

Los padres deben ahora optar por que sus hijos reciban instrucción sobre salud reproductiva y sexual en las escuelas de Texas.

Algunos miembros de SHAC dijeron que preferían materiales que explicaran el control de la natalidad con más detalle.

Pero a algunos miembros de la comunidad les preocupaba que tales lecciones fueran inapropiadas y fueran demasiado lejos al enfatizar más que la abstinencia.

Lori Kuykendall formó parte del comité estatal que ayudó a reescribir los estándares de salud. Antes de la reunión, criticó el proceso SHAC por ser defectuoso y carente de transparencia. Enfatizó que los materiales adoptados violan la ley de Texas, que requiere lecciones para promover la abstinencia como la opción preferida de comportamiento.

El personal del distrito respondió y le dijo a la junta que las nuevas lecciones mencionan la abstinencia más que cualquier otro concepto, lo que demuestra que es el comportamiento más promovido.

Las lecciones actuales del Dallas ISD sobre la salud sexual tampoco cumplen con la ley estatal por no enfatizar lo suficiente la abstinencia, anotó Kuykendall. Los estudiantes están recibiendo información incompleta que pone en riesgo su salud actual y futura, subrayó.

“Cuando minimizamos la abstinencia y normalizamos el consentimiento y la anticoncepción, no les estamos dando a los estudiantes información completa”, dijo Kuykendall antes de la reunión. “En Dallas, nos hemos centrado mucho en reducir el embarazo adolescente. El embarazo adolescente ha disminuido drásticamente y continúa cayendo y cayendo y cayendo y cayendo”.

TEXAS

LIDERA

Texas sigue siendo uno de los 10 estados con mayores tasas de embarazo adolescente en el país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y más de una de cada seis adolescentes que dieron a luz en Texas en 2020 ya tenía al menos otro hijo, según informa el Texas Tribune.

Los funcionarios escolares comenzaron a buscar nuevos materiales de instrucción a principios de este año después de que la Junta de Educación del Estado revisara los estándares estatales para las lecciones de salud en 2020, por primera vez en más de dos décadas.

La junta estatal solo aprobó los materiales de un editor para las clases basadas en los nuevos estándares. Pero los líderes de Dallas querían un plan de estudios más completo.

Entonces, el Comité Asesor de Salud Escolar del distrito, o SHAC, revisó las opciones antes de seleccionar materiales de la editorial McGraw Hill. Estos se utilizarán en lecciones sobre salud reproductiva y sexual para estudiantes de sexto grado en adelante.

En Texas, los estándares estatales ayudan a determinar qué se enseña, pero los distritos escolares pueden ir más allá de lo que se explica explícitamente. Las escuelas de Texas cuentan con comités de salud, que deben estar compuestos principalmente por padres, para hacer recomendaciones sobre la instrucción apropiada para el grado en las lecciones de sexualidad humana.

SHAC de Dallas eligió materiales de la editorial Goodheart-Willcox para otras lecciones de salud que enseñan a los estudiantes sobre temas que incluyen nutrición y violencia familiar.

ESFUERZO

EN DALLAS

La última vez que Dallas actualizó su plan de estudios de salud sexual fue en 2019. En ese momento, la junta aprobó ampliar las lecciones de salud sexual para incorporarlas en las clases de ciencias básicas a partir del final del sexto grado en lugar de solo en las clases de salud que se enseñan en los años posteriores de la escuela intermedia.

Los fideicomisarios han expresado especialmente su deseo de reducir la tasa de embarazo adolescente en Dallas y el norte de Texas.

“Reconocimos en ese entonces, casi unánimemente, que la tasa de embarazo adolescente en Dallas es astronómica”, dijo el administrador Dustin Marshall en una reunión anterior en mayo antes de alentar a sus compañeros administradores a votar por el plan de estudios recomendado. “Tenemos que hacer un mejor trabajo al educar a nuestros hijos sobre la salud sexual y la anticoncepción”.

EXIGEN

SEGURIDAD

Defensores de estudiantes y maestros exigieron una acción inmediata de los legisladores para detener la epidemia de violencia armada en el país que incluyó el tiroteo mortal en la escuela de esta semana en Uvalde.

Se unieron a los sobrevivientes del tiroteo en la escuela para pedir leyes de armas más estrictas durante un foro de mesa redonda el viernes por la mañana en Houston, justo cuando comenzaba la conferencia de la Asociación Nacional del Rifle.

“Sabemos que el país nos respalda”, dijo George Tataris, estudiante de preparatoria y director ejecutivo de March For Our Lives Houston. “Lo sabemos, la gran mayoría de los estadunidenses saben que hay que hacer algo al respecto, y eso es lo que me hace feliz”.

El mensaje colectivo de educadores, padres, activistas y líderes comunitarios, expresado a través de la esperanza, la ira y la tristeza, fue que la muerte de 19 estudiantes y dos maestros en la escuela primaria Robb de Uvalde debería ser la gota que colmó el vaso para poner al país en acción.

“No podemos seguir diciendo pensamientos y oraciones”, dijo Anna King, presidenta de la PTA Nacional. “Podemos orar todo el día. Es hora de acción, política y cambio. Esa es la única forma en que nos aseguraremos de que nuestros hijos estén seguros”.

Posteriormente, el grupo se reunió con varios miembros del clero de Houston, y algunos se unieron a una protesta más grande contra la NRA frente al Centro de Convenciones George R. Brown de Houston.

CRITICAS A

REPUBLICANOS

Si bien gran parte de la discusión en el foro se centró en usar el tiroteo de Uvalde como un catalizador para el cambio, varios oradores con sede en Texas criticaron las recomendaciones de algunos líderes estatales, en particular el fiscal general Ken Paxton, de armar a los maestros como última línea de defensa.

“No debería de tener que ir con el maestro de mi hijo el próximo año y decirle ‘Oye, ¿qué tan bueno eres (para manejar pistolas)?’”, dijo Christina Quintero, madre y miembro de Community Voices for Public Education de Houston.

El foro del viernes, organizado por la Federación Estadunidense de Maestros y la Asociación Nacional de Educación, incluyó a varios maestros y estudiantes que estuvieron presentes en algunos de los peores tiroteos masivos en escuelas del país.

Abbey Clements, maestra veterana de 30 años que enseñó en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Conn., dijo que el impacto de lo que sucedió en Uvalde repercutirá por mucho tiempo en esa comunidad.

“Newtown es Uvalde”, dijo Clements. “Es Chicago, es Filadelfia, es Houston. Las escuelas están en condiciones de trabajo inseguras, para estudiantes y profesores. Y los maestros entran todos los días, en estos días, llorando, teniendo que responder a preguntas de los estudiantes. Entramos y nos miran a los ojos porque no saben qué decir. Y no sabemos qué decir”.

FIN A ARMAS

Y VIOLENCIA

Sarah Lerner, maestra de la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland, Florida, y fundadora del grupo sin fines de lucro Teachers Unify to End Gun Violence, dijo que ha visto el costo de la generación de estudiantes criados bajo la amenaza de tiroteos escolares y violencia armada.

“Hay tantas cosas que entran en ese salón de clases con esos niños, que no se dicen fuera del salón de clases”, dijo Lerner. “Pero nosotros somos los que lo escuchamos, y los ayudamos y absorbemos todo eso”.

David Hogg, un sobreviviente del tiroteo en Parkland que cofundó el grupo de defensa del control de armas March Of Our Lives después del ataque de 2018, dijo que realmente siente que la respuesta al tiroteo de Uvalde “puede ser diferente”.

Ese optimismo nació en parte, dijo, de la combinación de décadas de trabajo de padres y sobrevivientes del tiroteo que se remonta al tiroteo de Columbine en 1999.

“Necesito que los dueños de armas se pongan de pie y acepten que necesitamos acción y hablen ahora, para que nuestros políticos sepan que la NRA no los representa”, dijo Hogg.

HIPOCRITA

E INMORAL

Horas después del tiroteo escolar más mortífero de Texas en una escuela primaria en Uvalde, los republicanos del estado pidieron esfuerzos para fortalecer las escuelas y armar a más maestros.

“No podemos evitar que la gente mala haga cosas malas”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en Fox News. “Potencialmente podemos armar, preparar y capacitar a los maestros y otros administradores para responder rápidamente. Esa, en mi opinión, es la mejor respuesta”.

Después del tiroteo en Santa Fe, el gobernador Greg Abbott dio a conocer un plan de seguridad escolar que, entre otras cosas, pedía la expansión de un programa que permite a los campus armar al personal. Los legisladores eventualmente presupuestaron $100 millones para el “endurecimiento” de las escuelas públicas.

También en Fox News, el vicegobernador Dan Patrick sugirió que Texas hizo “muchas cosas” después del tiroteo en Santa Fe que cobró la vida de 10 personas.

“Obviamente, tenemos que hacer más”, dijo, y agregó que el estado tiene que endurecer “estos objetivos” para que nadie pueda entrar excepto por una entrada.

Por ejemplo, durante el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Florida en 2018, un oficial de recursos escolares armado nunca entró a la escuela secundaria ni intentó atacar al atacante durante el tiroteo.

Están circulando informes de que un oficial de Policía escolar estuvo en el campus de Robb Elementary el martes. El oficial intercambió disparos con el tirador y recibió un disparo y resultó herido, según Fox News.

RECHAZAN

PROPUESTA

El presidente de uno de los principales grupos educativos del país rechazó la idea de que más maestros deberían estar armados.

“Las escuelas necesitan más profesionales de la salud mental, no pistolas; los maestros necesitan más recursos, no revólveres”, dijo Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, en un comunicado. “Armar a los maestros hace que las escuelas sean más peligrosas y no hace nada para proteger a los estudiantes y sus familias cuando van a la escuela, compran en el supermercado, asisten a los servicios religiosos, viajan en metro o simplemente caminan por las calles de sus vecindarios”.

Las escuelas de Texas ya tienen dos opciones para armar a los maestros y al personal del campus: nombrar alguaciles escolares o promulgar lo que se conoce como el “Plan Guardián”.

Los distritos escolares, las escuelas privadas y los colegios comunitarios pueden designar uno o más alguaciles por campus. Estos alguaciles, que pueden ser maestros o miembros del personal, tienen acceso a un arma de fuego en la escuela.

El propósito es “prevenir el acto de asesinato o lesiones corporales graves en las instalaciones escolares”, según la Comisión de Cumplimiento de la Ley de Texas, o TCOLE.

TRUMP, EL

GUERRERISTA

El presidente Donald Trump dijo el viernes en una concurrida conferencia de la NRA que la nación debe responder al tiroteo de Uvalde fortificando las escuelas con detectores de metales, guardias armados de tiempo completo y vallas perimetrales.

“Nuestras escuelas no deberían ser el objetivo más fácil, nuestras escuelas deberían ser el objetivo más difícil en nuestro país”, dijo durante un discurso de una hora en el evento en el centro de Houston.

Trump también abogó por armar a los maestros «altamente capacitados» con armas ocultas y dijo que las escuelas necesitan una «revisión de seguridad de arriba a abajo».

Su discurso, y otros pronunciados por el senador estadunidense Ted Cruz y el gobernador Greg Abbott , indican que el Partido Republicano se está uniendo en torno a la idea del llamado endurecimiento escolar en respuesta a la masacre en una escuela primaria de Uvalde que dejó 21 muertos, incluidos 19 niños.

“Esto no es una cuestión de dinero. Esto es una cuestión de voluntad”, dijo Trump. “Si Estados Unidos tiene $40 mil millones para enviar a Ucrania, deberíamos poder hacer lo que sea necesario”.

Mientras tanto, los defensores de estudiantes y maestros criticaron los planes para armar a los maestros y exigieron un control de armas más estricto durante un foro de mesa redonda en Houston justo cuando comenzó la convención.

PASIVIDAD

DEMOCRATA

Cuando el Partido Demócrata de Texas convocó una sesión especial para abordar la violencia armada el viernes, Abbott dijo que “todas las opciones están sobre la mesa” en una conferencia de prensa en Uvalde. Pero pareció rechazar la idea de cualquier nueva ley de armas minutos antes durante los comentarios grabados que se transmitieron en la convención.

El gobernador dijo a los asistentes de la NRA que ninguna ley habría detenido al tirador de Uvalde.

“Hay miles de leyes en los libros en todo el país que limitan la posesión o el uso de armas de fuego, leyes que no han impedido que los locos lleven a cabo actos malvados contra personas inocentes en comunidades pacíficas”, aseveró Abbott. “Bueno, así como las leyes no detuvieron al asesino, no permitiremos que sus actos malvados nos impidan unir a la comunidad que trató de destruir”.

Cruz, el único político de Texas que habló en persona en el evento principal de la convención, también duplicó la seguridad escolar y rechazó los llamados a restringir el acceso a las armas.

“Quitarles las armas a estos estadunidenses responsables no los hará más seguros, ni hará que nuestra nación sea más segura”, dijo.