Después del levantar otro trofeo de la Liga de Campeones, el brasileño Marcelo anunció el fin de su era en el Real Madrid. El lateral izquierdo de 34 años reveló después de la victoria del conjunto merengue de 1-0 sobre el Liverpool en la final de la Champions el sábado que no seguirá con el club. “Siento mucha alegría y emoción», destacó. «La temporada ha sido la que ha sido y nos lo merecíamos, es un momento raro en mi cabeza. He ganado cinco Champions y en mi vida he pensado que podía llegar aquí”. Marcelo deja al Madrid 16 temporadas después de haber llegado proveniente del club brasileño Fluminense en 2006 para tomar el lugar de su compatriota histórico Roberto Carlos. Detalló que planea jugar un par de años más antes de retirarse, pero no dio indicios de cual sería su próximo equipo y señaló que el trabajo de técnico no está en sus planes para el futuro. El brasileño había alzado su 24to trofeo con el club el mes pasado, cuando el Madrid conquistó la liga española por 35ta vez, extendiendo el récord. Ganó su título número 23 en la Supercopa de España en enero, empatando al gran Francisco “Paco” Gento, cuyo apogeo fue en las décadas de 1950 y 1960. Karim Benzema ganó su 22do título con el Madrid el sábado, igualando al exdefensor Sergio Ramos. Benzema y Marcelo se encuentran entre varios jugadores del club que empataron al portugués Cristiano Ronaldo con cinco trofeos de la Liga de Campeones. Gento cuenta con seis títulos europeos. Entre otros futbolistas que se espera que dejen al Madrid esta temporada se encuentran Gareth Bale y Francisco Isco. Por su parte, Luka Modric está listo para renovar su contrato. El excompañero de Marcelo en Brasil, Dani Alves, tiene la mayor cantidad de títulos en su carrera con 41, la mayoría de ellos con el Barcelona.