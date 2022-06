CLAVE: W

De seguro que fuiste a la escuela ¿verdad?

Son raras las personas que me escriben como lo has hacho.

Se nota que tienes educación, clase… eso que la gente del pueblo no la tiene… si piensas que lo digo por López Obrador… tienes razón.

Eres de esas personas que les gusta usar la cabeza a su máxima expresión. De esas personas que no se dejan llevar por lo que otros dicen. Dices que has comprador todos mis videos, Cds, mis libros y que eso te he cambiado tu manera de ver la vida. Eres de las personas que sacan sus propias conclusiones y eso me hace sentir muy bien, porque no estoy viviendo de balde.

Te estoy enviando una copia de una carta que les mande a los directivos de la Real Academia en donde les pido de favor que retiren la letra W… porque en el español no le tenemos uso.

Busqué y busqué personalmente y nada.

Mi equipo de investigación también lo hizo… y nada.

¿Qué palabra en español tenemos que lleve la letra W?

Eso es por una parte, por otra parte no le encuentro un uso en el futuro.

Que me digan ¿qué palabra podría llevar la W?

Por otro lado… las palabras que llevan la W no la usan como doble V… sino como U, entonces debería de cambiarse por U y no doble V.

No sé si me estoy explicando o no… pero créeme que estoy poniendo todo mi basto conocimiento para hacerme entender.

Se que es una empresa muy difícil pero, se también que si logramos hacer algo por nuestra lengua nuestros hijos nos lo van a agradecer.

Mira que tener letras que no usamos pues como que no es muy inteligente de nuestra parte.

Aunque, por otra parte, también lo que podría pasar es que nos pusiéramos a inventar palabras en español que lleven la W… ¿no?

CLAVE: DESCRIMINACION

Estaba contestando otra carta cuando me entró un mensaje de la Asociación Libre de Morsas habidas y por haber.

En este mensaje me están pidiendo que no se les discrimine como lo han sido hasta ahora los elefantes marinos.

La discriminación viene en relación a que cuando se dice de una persona gorda siempre viene a la mente los cerdos… y ya con eso nos damos por enterados de lo que pasa.

¿Porque siempre se ha relacionados los cerdos con la gente llenita de peso?

¿Porque no dejar en paz a los cerditos y compararlos con las morsas?

Hace años… no sé cuántos pero hace años recuerdo que la Asociación de Cerdos Engordados a Propósito (ACEP… siglas en español) se quejaron que porque estábamos haciendo bulling a los cerditos gorditos… que porque nada más con ellos se comparaban. Pues bien, creo que es hora de empezar a compartir el bulling de las personas gorditas.

Me gusta la idea de que se les tome en cuenta a las morsas… es más, creo que es más propio que con los marranitos.

Por mucho tiempo a las morsas se les ha ignorado en gran manera cuando en realidad son ellas las que trabajan más por estar más gordas.

Creo estar de acuerdo con este punto de vista. Ya estuvo bueno de que se agarre de puerquito a los marranitos, por la sencilla razón de que a los marranitos no les gustaba la comparación.

No tengo ni la menor idea del porque esa discriminación… pero creo también que es justo que sea por Justicia que se deje de hacer.

Por lo pronto creo que también me van a escribir la Asociación de Elefantes Engrasados… me late que me van a pedir lo mismo. Creo que debemos ser equitativos en este aspecto… y en lo otro también.

Ya lo dijo López Obrador… se acabó la corrupción. Nada ni nadie por encima de la Ley… nomás su familia y los de su partido. Se acabó el Bulling