Almagro en la mira del Congreso de USA por motivos de corrupción

Después de varios años a partir del 2018, varios Congresistas de Estados Unidos han seguido los pasos de Almagro Presidente de la OEA donde se le ha encontrado relación por corrupción en el manejo de su cargo además por la violación de los derechos humanos en su intervención en varios países de Sudamérica, dichos congresistas tanto de los Republicanos como por parte de los Conservadores, han enviado una carta al Sr. Blinken del Departamento de Estado en la cual le exponen quejas por haber intervenido en el fraude con el ex Presidente de Honduras, fraude en Bolivia por el caso de Evo Morales por motivos políticos; por lo que se acusa a Almagro de no tener autoridad moral para que siga representando a la OEA.

Cabe hacer mención que en México el Presidente López Obrador ha cuestionado en varias ocasiones a Almagro por su ruin desempeño al frente de la OEA y a mencionado en su habitual rueda de prensa de las mañaneras que su papel que ha desempeñado ha sido muy criticado por muchos países de centro y Sudamérica ya que no ha estado a la altura de las circunstancias al intervenir en la política interior de varios países de América como Bolivia, Guatemala, Honduras, Chile, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ecuador México, Chile, Argentina, Brasil Salvador, Perú entre otros por lo que el Presidente de México ha propuesto ante los países de la CELAC que debido a su intervencionismo y su mal desempeño al frente de ese Organismo, sería mejor que desapareciera la OEA y se formara otro Organismo que respondiera a las necesidades de cada país miembro de manera más rápida y eficaz. Desgraciadamente, la oposición en México junto con los partidos y representantes de organismos manejados por la oposición han querido encubrirse con la OEA para pedir ayuda en contra del Presidente de México, creyendo que eso sería la mejor opción, solo que la oposición no ha conseguido ese apoyo debido a que con la calidad moral con la que cuenta Almagro poco o nada ha sido el apoyo a sus demandas de esta oposición.

Pasando al plano geopolítico, la guerra en Ucrania sigue perdiendo cantidad de armamento, y militares ante el poderío de Rusia al seguir destruyendo armamento enviado a Ucrania por parte de los Estados Unidos, Unión Europea y la OTAN ; mientras tanto, Reino Unido sigue reclutando y adiestrando civiles para apoyar a Ucrania, solo que Rusia los desaparece fácilmente por no tener la preparación para enfrentarse a un ejército ruso más preparado. Ante esta situación, el Presidente de Ucrania cada vez le niegan menos apoyo tanto de armamento como de dólares ya que varios países europeos como el propio Estados Unidos le están retirando el apoyo que le habían prometido porque esta guerra se ha prolongado por un lado y por otro los países europeones ya están resintiendo la falta de dinero para atender prioridades como en el caso de Francia está prolongando las jubilaciones por dos años más y aumentar impuestos para tener más dinero y así poder enfrentar los problemas sociales urgentes. En Alemania los habitantes protestan para que se termine la guerra y exigen ante la OTAN que exista paz entre Rusia y Ucrania, así como exigen al ejército norteamericano que regresen a su país. Ahora Polonia exige a los ucranianos asilados que tendrán que pagar por su estancia en el país, ya que el Gobierno Polaco dice ya no poder solventar los gastos que ocasionan los refugiados, por lo que tendrán que pagar alrededor de 8 euros por día; esto se aplicara para jóvenes mayores de 18 años quedando exentos niños menores, mujeres embarazadas, enfermos y adultos mayores por lo pronto.

En otro punto, Francia e Italia afirmaron que saldrán de la Alianza Europea y posteriormente pensarían si siguen en la OTAN , ya que ahora se dieron cuenta que el haber apoyado la guerra contra Rusia y haber apoyado las restricciones también, esto les ha ocasionado muchos problemas económicos y de estabilidad política y social y las consecuencias han sido la alta inflación por los precios de los hidrocarburos como son la gasolina y el gas ya que se tuvo que bloquear el suministro por parte de Rusia por acuerdo con la alianza europea, ocasionando con esto la gran inflación que ha ocasionado desempleo y cierre de empresas por los altos costos de los hidrocarburos. Ante este panorama, los europillos están ahora viendo por sus países y desoyendo a su líder Estados Unidos.

Como noticia de última hora, tanto la ONU como la OEA le dieron ultimátum a Dina Boluarte para que deje la presidencia de Perú y que asuma nuevamente el poder el presidente Pedro Castillo.

