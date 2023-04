Y… ¿SI TIENEN LA RAZON?

El amigo está en el bar bebiendo como si fuera su ultimo día de vida.

El cantinero le sirve todo lo que le pide… pero se empieza a preocupar por el amigo.

– ¿Le preocupa algo mi amigo?

-Nada de otro mundo amigo-

El cantinero le sigue sirviendo… y el amigo bebiendo todo lo que le sirven. Creo que debería de dejar de beber amigo. El vino no le ayudará en nada en su situación- Mi situación es más que cualquier botella de vino- A caray, entonces sí que es grave su asunto… si quiere lo puedo escuchar-

-Me estoy divorciando de mi esposa. No puede ser amigo-

-Pues así es, así como se lo estoy diciendo-

-¿Y después de cuantos años de casados amigo?

-De 10 años- Y ¿se puede saber el motivo? ¿Usted podría vivir con una persona inconsciente, floja, gastadora y hasta infiel?

-No mi amigo, mi esposa me hace eso y la mando a volar-

-Eso es precisamente lo que acaba de hacer mi esposa amigo-

Desde que tengo uso de razón (no sé cuándo la empecé a usar) siempre se ha escuchado decir que el ejercicio y una buena alimentación ayuda a vivir más años… eso es lo que siempre se ha dicho.

Pues resulta que un doctor ruso… Alex Zhavoronkon acaba de decir que según un estudio no solo es lo anterior, sino que hay que agregarle decir no a las grasas y al vino. Pero lo más importante es no tener familia ni hijos.

Según él… la familia es una gran fuente de estrés. Así que, si usted es soltero no se le ocurra casarse. … sí es que quiere vivir muchos años. Si es casado… “ya se nos fregamos”.

En otras palabras… tener familia le quitara años a su vida. ¿Fregados no? a sufrir si la esposa es canija… y si los hijos salieron “pintos” ya ni modo.

Pero entonces viene la pregunta; como rayos va a ver gente si no se tiene familia… ok ya puedo entender un poco esta situación. Que se friegen los que ya están casados ¿no? total, arrepentirse a esta altura no se vale. Hay que hacer un sacrificio por los solteros.

El asunto es que los solteros no van a entender razones y se van a querer casar… pues entonces que se frieguen ¿no?

——————————————————————

Dos compadres están de cacería todo el día han estado caminando y ni una liebre se les ha atravesado.

De repente se escucha un rugido… en feroz león se les empieza a acercar. – Compadre- le dice un compadre al otro

-Tranquilo compadre… no te asustes-

-Compadre…-

-Que pasa compadre-

-Me quieres pasar mi mochila por favor?-

El compadre le pasa la mochila y el compadre saca unos tenis y se los empieza a poner. Oye compadre… no pensaras ganarle al león ¿verdad? Al león no compadre… pero si a ti- Uno piensa que por estar en Europa ya son de otro nivel educativo ¿verdad? Pues déjeme decirle que no es así… y para muestra un botón. Un 25% de los españoles cree que los humanos convivieron con los dinosaurios… y no son gallegos. Pero aquí viene lo bueno. Un 25% también de los españoles cree que el sol gira alrededor de la Tierra… así como lo está leyendo. ¿Que sonzos no? sería como decir que la Tierra gira alrededor de la Luna, pero… ¿y sí es así? La última vez estaba vigente todavía… que la luna gira alrededor de la Tierra, pero ¿y sí las cosas han cambiado?

Porque uno nunca sabe. ¿Qué tal y si los españoles tienen la razón? Y nosotros creyendo que… “tan ocos”. Cómo es que van a creer que el Sol gira alrededor de… ni madres. Es más fácil creer que el Sol todos los días cuando llega la noche se apaga… y cuando llega el día se enciende. Eso sería más fácil ¿no? y no me vengan a preguntar quien lo apaga y quien lo enciende, yo nada mas doy ideas. Lo demás no es asunto mío.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com