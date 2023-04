QUE ASCO

En serio, que asco… QUE ASCO, QUE ASCO, QUE ASCO, QUE ASCO.

No me importa lo que una persona haga con su cuerpo, pero cuando implica a terceras personas ahí sí… me importa y mucho. Esta circulando un video en donde el Dalai Lama besa a un niño en la boca, y lo peor no es eso. Le pide que le chupe la lengua… no podía creer lo que estaba viendo. Cuando vi el video no lo podía creer. No porque creyera que es una persona tocada por Dios, ni mucho menos ni mucho más. Por el simple hecho de que eso no es natural en ninguna circunstancia. Cómo es posible que un adulto haga ese tipo de acciones con un menor. Claro que entiendo lo de los besos en una pareja natural. Novios o esposos es natural los besos en la boca. Pero en donde empiezo a tener problemas no conmigo sino con las personas es cuando son hombre con hombre o mujer con mujer… NO NO NO NO. Es normal porque lo hemos hecho normal, pero no es natural. Si hiero sentimientos no ofrezco mis disculpas, porque es mi opinión y nada más. No estoy opinando por nadie más solo por mí. ¿Sabe lo que más mal me cayó? (aparte del beso y lo de la lengua del budista) Es que la gente que estaba ahí se estaba riendo. Se necesita un poco de cerebro para saber que esto no esta bien. No importa que sea el mismo papa de Roma. Ni madres, eso no debe de ser normal. ¿Cómo es posible que pase este tipo de cosas? Sencillo, por la simple razón de que nosotros mismos los hemos puesto en ese lugar. No creemos en Dios y si creemos en esa persona o el mismo papa. Dios, que descerebrados estamos. Decía mi padre… “Sí eso lo haces en público, qué no harás en donde nadie te vea”. Es lo mismo que me pregunto… ¿Qué o quién creemos que es el Dalai Lama? Hay quienes creen que es la reencarnación de Buda… respeto su opinión, pero para empezar no hay reencarnación. El Dalai Lama se la pasa dando conferencias por todo el mundo en las que se le paga muy bien. Se le paga sus viáticos y aparte vive de las aportaciones que le dan muchas organizaciones en el Tíbet. Pero… ¿quién o qué se cree esta persona para que le aplaudan todo lo que el hace o dice? QUIEN O QUE… que le crea su abuela. Empecemos por decir quien es Dalai Lama… un ser humano (carne y hueso) que no tiene deidad. Tenzin Gyatso… llamado Dalai Lama, es considerado una super persona que… ni madres. Todo lo que dicen de él que les crea su madre. Dalai Lama se hizo famoso por oponerse a la invasión de China al Tíbet. De ahí para acá… no sé qué bueno ha hecho. Según dicen que lo del video empezó porque el niño le preguntó si le podía dar un abrazo (a Dalai Lama). Y pues, después pasó lo que ya vimos. ¿Por qué lo hizo? ¿No se supone que es una persona super correcta? Una persona que mucha gente lo considera como una divinidad. Con esto que acaba de hacer ya es suficiente para que los que los consideran así dejen de hacerlo. Es un humano con todas las debilidades y asquerosidades humanas. Creo que lo hizo porque se ha creído lo que la gente ha dicho de él. Y parece que esto le da derecho a hacer sus marranadas. Como escribí líneas arriba… ¿en que estaban pensando las personas que les causó gracia esta asquerosidad? Ese es el problema. Pensamos que esas personas pensaban y no es cierto. Solo se dejan llevar por lo que es el Dalai Lama… pero no son capaces de darse cuenta de lo que realmente está pasando. Pero dejemos a esta gente descerebrada… vamos con los padres (si es que estaban ahí). ¿Por qué no han dicho nada los padres? Una de dos… creen que realmente una divinidad el Dalai o tienen miedo a las represalias que podrían tener. Cualquiera de las dos está muy mal. A lo mejor me vendrán a decir que son costumbres de la India… ni madres. Que India ni que ocho cuartos. ¿Qué haría usted estimado lector? ¿Acaso se quedaría quieto? Yo no. Si por alguna razón se diera el caso que este nefasto personaje quisiera hacer eso con uno de mis hijos… mínimo le parto su madre, mínimo. Mucha gente considera que el Dalai Lama cometió un error ¿En serio? ¿Error? Ni madre eso no es un error, aparte de ser asqueroso es una depravación, un crimen y como tal tiene que ser castigado. Supuestamente el Dalai Lama ya ofreció disculpas. Pero las ofreció porque se le empezó a criticar pero,… ¿y si no se le hubiera criticado? Seguirá creyendo que hizo bien. No me importa cuánta gente crea lo que él dice que es, o dicen que es, no me importa. En mi opinión debería de hacerse cargo los derechos humanos de los niños. Esto no puede quedarse así nomás porque sí.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com