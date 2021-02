Activa Tamaulipas plan emergente de salud vs el frío extremo del fin de semana

Ante el pronóstico de temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, las autoridades de Salud de Tamaulipas iniciaron un plan emergente donde se incluye la verificación de albergues y el abastecimiento de medicamentos e insumos a unidades del primer nivel para atender la contingencia. Plan emergente por bajas temperaturas

La Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, informó que de presentarse temperaturas congelantes, podrían aumentar las enfermedades asociadas al frío y la posibilidad de intoxicaciones ocasionadas por calentadores, braceros o anafres, por lo que pidió a la población mantenerse informados a través de plataformas oficiales y extremar precauciones. En tanto, destacó la importancia de aprender a conocer los signos de alarma de las infecciones respiratorias agudas, principalmente en menores de cinco años como son fiebre que no cede, dificultad para respirar, tos, ronquera, fiebre, escurrimiento nasal, para acudir de inmediato a su unidad de salud, ya que la atención médica tardía puede derivar en complicaciones graves.

Pidió evitar cambios bruscos de temperatura, no permanecer mucho tiempo con ropa mojada en caso de lluvia y utilizar ropa abrigadora, lavarse las manos frecuentemente, completar el esquema de vacunación, consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias y utilizar cubrebocas. De cumplirse el pronóstico, la temperatura podría descender a partir del próximo viernes y sería el domingo cuando ingrese a la región una segunda masa de aire frío con potencial de generar temperaturas a punto de congelación en diferentes zonas del estado. Ante ello, recomendó a la población cuyas viviendas no ofrezcan la protección adecuada, a acudir a los albergues que serán habilitados en los sitios ya conocidos de los diferentes municipios y a no bajar la guardia ante enfermedades como COVID-19 e influenza.