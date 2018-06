Abandonado, edificio de la Antigua Aduana

El edificio construido en 1889 tiene visibles algunas grietas. Eduardo Alarcón Cantú, director del Centro Histórico Municipal, que urge restaurar la Antigua Aduana. Nuevo Laredo, Tams.- Tres cuartas partes del edificio de la Aduana Antigua de Nuevo Laredo está en abandono, sin posibilidad de restaurarse; sus paredes, algunas con visibles cuarteaduras y filtración de humedad, manifiestan las deplorables condiciones. En opinión de Eduardo Alarcón Cantú, director del Centro Histórico de la ciudad, los espacios cedidos por la Federación al gobierno municipal se han mantenido en condiciones aceptables, mas no así el resto del inmueble. “Son espacios que no están asignados a Nuevo Laredo, una parte está ocupada en áreas administrativas, otra está sin utilizarse”, comentó. Explicó que ya se debería pensar en una restauración completa del edificio construido en 1889, el tiempo y la humedad hacen estragos en los muros y techos del lugar que es posible ver desde el exterior. Señaló que hace algunos años, un representante del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales llegó a esta ciudad para ceder el inmueble, pero el alcalde Benjamín Galván Gómez lo rechazó, pese a que había sido solicitado por varios años a las autoridades federales. “Yo estuve en esa junta cuando vino el presidente de Indaabin a ofrecer el edificio en charola de plata en ese entonces, el alcalde dijo que sí, pero ya no se hizo nada, no hubo interés en el patrimonio, incluso se estaban construyendo unos baños en ese trienio”, recordó. Añadió que por ser un edificio histórico no se puede hacer ese tipo de construcciones porque deben de conservarse como eran, sin alterar su estado original porque no se puede construir algo que no esté de acuerdo con el edificio como los sanitarios que tenían ya un avance en la obra. Los sanitarios estaban ubicados en un espacio del estacionamiento en el lado nororiente, en su momento un periódico local señaló que la obra no podía realizarse por ser un edificio que está dentro del catálogo de bienes inmuebles históricos y artísticos de México. “La Sala Sergio Peña y restaurada hace quince años, tiene problemas, pero se ha mantenido, lo demás está habitado por palomas que entran por las ventanas y otros animales, incluso ahí se ve un gato”, agregó el Doctor. Enfatizó que es necesaria la restauración, la humedad y el guano de las palomas y otros animales afectan más el lugar, cuando debería ser todo esto del Municipio. “El muro en esta parte del edificio está cuarteado, no tenía columnas, el techo no se cambió, se quitó la ventana para colocar la puerta de madera y lo daña estructuralmente, por esa razón apareció esa grieta”, señaló Alarcón Cantú. En el extremo oriente se colocó el agregado que se hizo, se retiraron las hojas de lámina, en su lugar se colocó el techo de asbesto cemento que es muy pesado, empezó a caerse y le pusieron columnas de fierro. Detalló que cuando se cambie de nuevo a techo de lámina se pueden quitar las columnas, destacando que al quitar la ventana y colocar el techo, pierde la arquitectura original. “Cuando se cambie la puerta tendrá que llegar a su lugar original, esa parte no se trabajó, no podemos mover por ahora nada hasta que sea del Municipio para iniciar una restauración total”, manifestó el experto en restauraciones de edificios históricos. Finalizó el doctor Eduardo Alarcón Cantú que las autoridades municipales están solicitando en su totalidad el edificio de la Aduana Antigua para su conservación al ser considerado patrimonio histórico y cultural de Nuevo Laredo y la nación.