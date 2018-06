Exhiben ciudadanos mal gobierno local

Denuncian grupos apartidistas que se ha malgastado dinero en exceso en promover la imagen del Alcalde y falta transparentar dinero de obra pública. Nuevo Laredo, Tams.- Un grupo de ciudadanos destacados de Nuevo Laredo denunció mediante oficio formal, que el Ayuntamiento ha caído en la falta de transparencia, de malgastar el dinero público en publicidad para el ego del presidente municipal, Enrique Rivas, y exigió cuentas de obras con recursos federales. También denunciaron que el sistema de salud pública es deplorable, y que la Comapa pone en riesgo a la población al ocultar fallas graves y dotar agua de mala calidad a la ciudadanía. Los representantes legales de un grupo ciudadano compuesto por maestros, licenciados, arquitectos, activistas y empresarios son los abogados Donaciano Pacheco Cervantes, Fernando Ríos Rodríguez y Héctor Valdivia. “A mayor abundamiento le hacemos patente nuestra inconformidad, en lo particular y en lo general, por la forma en que se ha desbarrado el gasto público destinado al área de Comunicación Social para privilegiar el ‘ego’ del Ejecutivo municipal y no la difusión de la ciudad para su desarrollo”, denunciaron los ciudadanos, quienes firmaron un oficio pidiendo la tranparencia, documento que fue recibido el 15 de junio por el síndico Gustavo Mondragón. “Como ciudadanos de Nuevo Laredo, miembros activos del grupo democrático apartidista, Amigos del Café-Expresión Ciudadana, sensible a las problemáticas locales, que nace en esta ciudad impulsados por la necesidad de que sus habitantes tengan un foro de expresión que haga posible una mejor forma de vida en esta ciudad…”, exponen en el escrito dirigido al alcalde Enrique Rivas Cuéllar o a quien se encuentre en funciones. También se dirige a la síndica Dorina Lozano y a cada uno de los regidores del Ayuntamiento. Revelaron que a pesar de haber solicitado información, ésta no aparece, o se entrega incompleta por lo que resulta inútil. “El citado Portal de Transparencia es ineficaz, toda vez que dicha página carece de información vital en los mencionados rubros, ya que cada vez que se solicita información en cualquiera de los renglones respecto a dicha administración, o se niega o es imprecisa. “En el rubro de inversión para obra Federal, Estatal o Municipal en esta ciudad, existe una total ausencia de información oficial, desconociéndose, por ende, si existe un Banco de Proyectos”, detallan. Detallaron que la Comapa ha fallado en alertar sobre riesgos a los pobladores, así como por entregar agua de mala calidad. “No es posible que tenga que ser el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quien haga público el mal funcionamiento de la Planta Tratadora de Aguas Negras y que el gobierno municipal haya sido omiso en informar del grave riesgo sanitario en que se podrían encontrar sus habitantes. “Ahora bien, nuestra población está siendo violentada en su Derecho Humano de acceso a la Salud y al agua potable de calidad, contemplado en el artículo 1º Constitucional, ya que no existe la certeza entre nuestra población, de que el vital líquido que se proporciona a los usuarios……”, añaden.