YA LES GUSTO

Todavía no salimos de una y ya nos están preparando para la que sigue. Que ingratos, no nos tienen compasión… hijos de María Morales.

Estarán locos, pero no tontos.

Nos han hecho creer que guardando la distancia de 6 pies podemos evitar el contagio, como si el virus supiera medir 6 pies y se desanima cuando uno está a más pies. Me imagino al virus abriendo chicos ojotes y sacando su cinta de medir y gritándonos…

– Acércate más, un poco más, un poquito más… carajo, te escapaste. Dale gracias a la virgencita del chorrito que respetaste la sana distancia, que si no ya te hubiera cargado la… pandemia.

También nos han hecho creer que la mascara nos cubre no de no sé que “fregaos”.

Me imagino a los virus haciendo línea para contagiarnos.

– Carajos… hasta parece que se pusieron de acuerdo. Todos traen cubrebocas… el que sigue muchachos. Tampoco… también trae cubrebocas. A lo mejor mañana nos va mejor, por hoy todos traían cubrebocas y además guardaban la sana distancia.

Me imagino a los virus llegando a una fiesta y se le quedan viendo a los asistentes…

– *^%$#@$^*&* todos traen cubrebocas y además están a sana distancia. ¿Alguien sabe donde hay una fiesta en donde no traigan mascara ni guarden la distancia? Porque aquí ya nos aguadaron el contagio.

Hay una reunión de virus… los coronavirus locos y desmadrosos.

– ¿Alguno sabe de alguien que se este muriendo y podamos llegar y hacer un desmadre de primera?

– Yo sé de uno que tiene neumonía y además tiene diabetes.

– Sobre el muerto las coronas, vamos y hagamos un desmadre para que vean qué si somos malos, muuuuy malos, pero requetemaaalos.

En otra junta de virus… hay una pequeña rebelión.

– Creo que nos estamos pasando con los humanos. Muchos ya no quieren ni siquiera salir a la esquina. Ni a tomar aire fresco… como ven si les damos un poco de descanso y los tranquilizamos.

– Y ¿cómo sería eso?

– Sencillo, les haremos creer que tienen el contagio, pero que no sienten nada.

– Eso va a ser divertido… ni cuenta se van a dar que tienen el Covid. Eso si que va a ser muy divertido, porque ya me cansé de ver caras tristes y amargadas.

Aquí tengo una pregunta… ¿usted va con el doctor porque no siente nada? Supongamos que cree que tiene diabetes… pero no tiene ningún síntoma, pero cree que tiene diabetes. Una vez más, usted no tiene ningún síntoma… ¿va a ir con el doctor? Estoy loco, pero no tonto. ¿A que voy a ir si no tengo síntomas? ¿Podría ser que soy un diabético asintomático? O sea que la azúcar siempre la tengo normal, pero soy diabético asintomático… que fregaderas, me cai que si. MENTIRA.

En otra reunión… nomas por no dejar, ¿alguien tiene algún síntoma que le quiera agregar a los que ya se tienen registrada?

– Se me ocurre una que no se ha contemplado hasta ahora.

– Ilústranos virus…

– Que tal… ¿que tengan piojos?

– Mmmmmmm no es mala idea.

– ¿Alguna clase especial de piojos?

– De los corrientes, porque no queremos que ganen protagonismo.

– ¿Alguien más tiene un síntoma que quiera que se le agregue a los que ya tenemos?

– Tengo una pregunta sr, virus… ¿es cierto que le podemos pegar mas de una vez a una persona después de haber sanado la primera vez?

– Si los humanos dicen que si… pues entonces SI.

– Y a los que ya les pegamos… ¿necesitan vacunarse?

– Si los humanos los dicen que si… pues SI. Aunque no la necesiten.

– Creo que si somos importantes compañeros virus. Solo para que sepan hasta donde le henos pegado a los humanos. A menos de un año ya tienen la vacuna… aunque de nada les servirá porque ya empezamos a mutar… JA JA JA JA JA nos van a hacer los mandados.

Hemos venido a cambiar hasta el vocabulario. La cuarentena ya no es de 40 días, ahora es 14 días… o menos. confinamiento… pena que consiste en obligar a alguien en residir en un lugar diferente al suyo.

A caray, cuarentena y confinamiento es la pareja ideal… feminino y masculino.

Podría seguirle, pero creo que con esto es suficiente para empezar el año.

A lo que voy es que… todavía no salimos del coronavirus y al mentada Organización Mundial de la Salud ya nos está preparando otra enfermedad. Según la OMS es la enfermedad X… se trata de una enfermedad que podría causar una pandemia debido a un patógeno desconocido… según la OMS. En otras palabras, lo del Covid 19 es solo un ensayo para lo que viene… ¿lo duda? Yo no.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: gammaliel9.10@gmail.com