Y… ¿QUE ESPERABAN?

Los cuentos, historias… ya nos son como antes.

Cierta persona se encontró una lámpara… nada que ver con los cuentos de la Lámpara de Aladino que al frotarla salía el genio para cumplir tres deseos. Luego fueron dos y últimamente por cómo están las cosas el genio ya no quiere salir porque le da verguenza… ya no puede cumplir siquiera un deseo. Así que ahora el cuento será de otra manera. Total, que estamos en el Mes del Amor.

Como iba diciendo. Esta persona se encontró una lámpara que al frotarla en vez de genio le salió un demonio.

-Siento mucho decirte que para empezar no eres mi amo (le dice el demonio a la persona) y que además ahora solo cumplimos deseos de hacer sufrir a las personas… la que tú quieras.

-Bien, en ese caso quiero que hagas sufrir a mi suegra- le dice la persona.

-Dame sus datos-

El hombre le da los datos y después de checarlos el demonio le dice.

-Lo siento mucho, no se puede cumplir ese deseo.

-Pero porque no, si solo quiero que la hagas sufrir.

-Pues lo siento mucho, pero este deseo no se puede cumplir. -Y ¿porque no se puede?

-Pues porque ella es una de los nuestros- responde el demonio. La semana pasada se llevó a cabo la final del Mundial de Clubes entre el equipo de Tigres de México y el Bayern de Múnich de Alemania.

Llamó mucho la atención porque el encabezado de muchos periódicos decía… “Jaque de Qatar les niega el saludo a las mujeres árbitros”.

Gracias al Jaque de Qatar, Joaan Bin Hamad Al Thani se llevó El Mundial de Clubes. Pues a la hora de la premiación, todo el mundo se dio cuenta de que el Jaque no saludó de mano a las mujeres árbitros. Y empezaron con sus comentarios de que porqué no había saludado a las mujeres.

Vi el video de la premiación y es cierto, no lo hizo. Y si no tuviera un poco de información estaría hablando mal igual que mucha gente.

Lo que mas me llama la atención es que las mujeres árbitros, al pasar frente a él ni siquiera hacen el intento de saludarlo, ya sabían el protocolo. No saludó a las mujeres… porque no se permite (costumbre) que un musulmán toque a una mujer que no sea de su familia.

Ya me imagino al Jaque saludando de mano a las mujeres árbitros nomas por quedar bien con la gente… les vale madre. Y nosotros debemos de respetar sus creencias y costumbres, nos guste o no. Así de sencillo.

————————————————————————————————-

Están dos compadres tomando en un bar (taberna para los que no entienden este término) cuando de repente uno le dice al otro. -Lo odio compadre-

El compadre se le queda viendo sin saber que está pasando. -Si compadre… lo odio- -Tranquilo compadre, ya se le están subiendo las copas-

-Nada de eso compadre… y no se haga que sabe muy bien que le estoy hablando a usted-

-Pero compadre, tranquilo

-Lo odio compadre con toda mi alma (iba a decir con odio jarocho pero me abstengo de usar este término porque muchos no lo van a entender). Lo odio con odio en toda la extención de la palabra… (con entendimiento, con voluntad y con memoria), lo odio como no tiene idea compadre.

-Híjole compadre, al menos dígame que está pasando-

-Supe que pensaba irse con mi esposa compadre-

-Pero compadre…-

-Pero nada compadre… no se lo voy a perdonar- -Pero compadre con verguenza y todo lo que usted quiera acepto que lo iba a hacer, pero me arrepentí y aquí estoy con usted compadre…-

-Exactamente por eso lo odio compadre… eso no se lo voy a perdonar-

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA… si que es para reírse, en serio que si.

El presidente del Comité Olímpico de Japón Joshiro Mori ha renunciado a su cargo y todo porque se le ocurrió decir… JA JA JA JA JA JA JA ¿en serio? No es broma ¿verdad? Se le ocurrió decir que… JA JA JA JA JA JA vaya vaya. ¿Desde cuando decir la verdad es pecado? Alguien dijo… “la verdad no peca, pero incomoda”.

Resulta que ahora lo que incomoda es un error garrafal, o sea espantoso.

Solo por decir que las mujeres hablan mucho tiene que renunciar a su cargo. Una pregunta… ¿es cierto o no que las mujeres hablan mucho?

Esta comprobado que la mujer habla de 7 a 8 mil palabras por día. El hombre, si acaso llega a 3 mil. Entonces, ¿habla más la mujer sí o no?

No es justo, no es justo. Lo bueno es que el Sr. Mori tiene 83 años de edad y pues ya puede quedarse en casa a cuidar sus nietos… pero, no es justo.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com