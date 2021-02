Sin luz, decenas de miles en Dallas; alertan otra nevada y más apagones

Dallas exigió a la empresa Oncor no seguir con los cortes de energía antes de abrir más centros de calentamiento. Mientras, cientos de miles de familias siguen sufriendo las inclemencias del mal tiempo por la temperaturas gélidas históricas que azotan el Metroplex.

Exigen a Oncor no más cortes de electricidad a refugios

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Ante los severos recortes de energía que ha dejado sin electricidad a cientos de miles de familias, las autoridades de Dallas exigieron a la compañía Oncor su promesa de no llevar a cabo más cortes de luz antes de abrir nuevos centros comunitarios de calentamiento.

Según dichos altos funcionarios, han identificado hasta 10 centros de recreación y bibliotecas que podrían abrirse como centros de calentamiento, pero están esperando la promesa de Oncor de que esos edificios estarían exentos de padecer la suspensión de electricidad.

Rocky Vaz, director de gestión de Emergencias de Dallas, dijo que la ciudad había estado esperando una respuesta de la empresa de servicios públicos desde el lunes. Sin embargo, hasta ayer martes al cierre de esta edición, Oncor no había respondido a una solicitud de comentarios.

El Gobierno local abrió parte del Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison el lunes por la noche como un centro de calentamiento, y otra parte del edificio ha albergado a cientos de personas sin hogar desde el viernes. Según OurCalling, una organización sin fines de lucro que está ayudando a administrar el refugio para personas sin hogar, alrededor de 700 personas estaban recibiendo servicios allí ayer martes.

El lunes, al menos cuatro personas pudieron llegar al centro de calentamiento, que se encuentra en una sala de exposiciones separada del refugio temporal para personas sin hogar. Pocas personas estuvieron allí el martes por la mañana.

«Tenemos los edificios y el personal disponible para más centros de calentamiento», indicó Vaz. «Pero sin esa garantía, no queremos correr el riesgo de invitar a las personas sólo para que pierdan la esperanza nuevamente».

El Centro de Convenciones no ha perdido energía y tiene generadores de respaldo en caso de un apagón, expresó Vaz. Los funcionarios de la ciudad también esperan usar DART, Greyhound y autobuses de turismo como centros móviles de calentamiento, señaló.

Oncor reportó más de 14,700 cortes en todo el estado ayer martes por la mañana, y más de 1.2 millones de tejanos todavía estaban en la oscuridad. Se informaron más de 2.800 cortes en el condado de Dallas, que afectaron a más de 285.000 personas.

La compañía pidió a los clientes en un tuit que se prepararan para que continuaran las interrupciones prolongadas y que los equipos estaban trabajando para reparar los equipos dañados por el clima invernal.

MILES DE

AFECTADOS

Mientras Dallas-Fort Worth registró una nueva temperatura mínima récord de 2 grados negativos ayer martes por la mañana, que marca el día más frío en el norte de Texas en 72 años, la red eléctrica aún luchaba por calentar las casas de cientos de miles de habitantes del norte de Texas.

Alrededor de las 12 pm, se informaron más de 4.1 millones de cortes en todo el estado como resultado del aumento de la demanda y las condiciones climáticas extremas, según Poweroutage.us.

Oncor reportó más de 17,000 cortes en todo el estado, que afectaron a 1.1 millones de clientes. Más de 239.000 de esos clientes estaban en el condado de Dallas y más de 301.000 clientes se vieron afectados en el condado de Tarrant, según el mapa de interrupciones de Oncor.

Los cortes generalizados comenzaron a la 1:25 am del lunes cuando el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, la agencia que supervisa la red eléctrica del estado, ordenó a las empresas de transmisión como Oncor que limitaran la disponibilidad de energía.

Las interrupciones duraron «casi todo el día» ayer martes, informó Dan Woodfin, director senior de operaciones del sistema de ERCOT.

La temperatura exterior rondaba los cero grados F el martes por la mañana, 16 de febrero de 2021 en un patio trasero del este de Dallas, cuando un clima helado sin precedentes y peligroso se apoderó del norte de Texas.

LENTA

RESTAURACION

Directivos de Oncor reconocieron que se habían logrado sólo algunos avances en la restauración del poder.

Justo después de las 11:30 am, ERCOT informó en un tuit que se había restaurado la energía en 400.000 hogares en un período de 60 minutos y que la disponibilidad de generación estaba mejorando.

ERCOT indicó que la producción eólica y solar adicional, así como la generación térmica adicional que se espera que esté disponible, ayudarán a restablecer la energía para algunos clientes por la tarde. Pero la cantidad restaurada depende de cuánta generación pueda volver a conectarse, decía el tuit.

“El número de cortes controlados que tenemos que hacer sigue siendo alto. Somos optimistas de que podremos reducir el número a lo largo del día”, se lee en un comunicado de Woodfin, que ERCOT publicó en Twitter justo antes de las 8:30 am de ayer.

Las personas que no tienen energía deben apagar el termostato y desenchufar los electrodomésticos para evitar tener demasiada carga en los circuitos restaurados a la vez, lo que podría causar otra interrupción cuando vuelva la energía, pidió ERCOT.

Para evitar un apagón total, ERCOT generalmente les informa a los propietarios de la transmisión cuándo y cuántos megavatios necesitan arrojar para estabilizar la red.

En una serie de tweets el martes por la mañana, el juez del condado de Dallas Clay Jenkins dijo que en una llamada con el liderazgo senior de ERCOT, le dijeron que un aumento de generación de energía que se esperaba de la noche a la mañana no ocurrió.

Alrededor de las 7:30 am, ERCOT había solicitado un cobertizo total de 18.500 megavatios. Esa solicitud se redujo a 17,500 megavatios alrededor de las 11:45 am, lo que significa que los clientes podrían recibir más energía, dijo Jenkins.

Jenkins en un momento dijo que la solicitud de eliminación de ERCOT podría llegar hasta 20,000 megavatios el martes, pero que cumplir con el objetivo de disminuir ese número estará determinado por la cantidad de energía que se conserva y el éxito de las plantas de energía para conectarse y mantenerse en línea.

La solicitud de cobertizo actual sigue siendo un aumento significativo de los totales solicitados ayer lunes por la tarde. A las 4 pm de ese día, ERCOT les estaba diciendo a los propietarios de transmisiones que perdieran 14.000 megavatios, frente a los 16.500 anteriores ese día.

Oncor también hizo algunas mejoras en la restauración de energía a los tejanos del norte. La compañía dijo que pudo desconectar la energía de la mayoría de los clientes que experimentaron cortes prolongados el lunes durante unos 30 minutos a la vez unas tres veces durante la noche, aunque muchos clientes no entendieron eso, dijo Jenkins en un tweet.

AHORRE

ENERGIA

Entre las 7 am y las 11:45 am, las personas afectadas por los cortes de energía de Oncor habían disminuido en aproximadamente 41,000 clientes, manifestó Jenkins.

Jenkins dijo que algunos transformadores se están rompiendo, lo que agrava los cortes de electricidad, pero que los transformadores dañados aún no eran un problema generalizado. Instó a las empresas no esenciales a permanecer cerradas para ahorrar energía.

Oncor dijo en un tuit justo antes de las 8 am que los cortes controlados continuarían ayer martes en todas las áreas de servicio, aunque no dijeron por cuánto tiempo. La compañía instó a los clientes a estar preparados para la continuación de cortes prolongados y a ir a las estaciones de calentamiento si es necesario.

Las cuadrillas, incluidos los contratistas de fuera del estado, también estaban trabajando para reparar los equipos dañados por la tormenta invernal, dijo la compañía.

“Reconocemos las dificultades y la extrema frustración que enfrentan los clientes sin energía durante estas bajas temperaturas históricas y estamos listos para entregar energía tan pronto como los generadores eléctricos puedan proporcionarla”, indicó Oncor en una serie de tweets. «Tan pronto como haya suficiente generación disponible, volveremos a una cadencia regular de interrupciones rotativas con el objetivo de brindar cualquier alivio temporal que podamos para aquellos que han estado sin energía por más tiempo».

FW, TAMBIEN

MUY AFECTADO

Los desafíos de la electricidad también han tenido efectos significativos en el condado de Tarrant, donde los cortes en la planta de agua de Eagle Mountain afectaron la capacidad de tratamiento del agua para los residentes de Fort Worth.

La energía en la planta se restauró durante la noche, pero un aviso de hervir el agua que se emitió inicialmente el lunes por la tarde se extendió de aproximadamente 100,000 residentes a 212,000 residentes justo antes de las 5 am del martes para dar tiempo a los funcionarios para que la planta vuelva a funcionar.

El juez del condado de Tarrant, Glen Whitley, firmó una declaración de desastre el lunes, escribiendo en una carta al gobernador Greg Abbott que «este incidente es de tal gravedad y magnitud que una respuesta eficaz está más allá de la capacidad del condado de Tarrant para recuperarse sin asistencia estatal y/o federal suplementaria». . .»

TEXAS: CRITICA

SITUACION

En todo Texas, 4 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad el martes temprano debido a que las temperaturas bajaron a un dígito durante la noche.

Los cortes han provocado condiciones peligrosas para los tejanos. En Houston, una mujer y una niña murieron por presunta intoxicación por monóxido de carbono en una casa sin electricidad de un automóvil en un garaje adjunto, dijo la Policía.

En el norte de Texas, MedStar informó haber respondido a aproximadamente 24 llamadas por hora el lunes, aproximadamente el doble de su promedio, para un total de 570 respuestas de ambulancia por día. Hubo 44 llamadas relacionadas con hipotermia y nueve pacientes tratados por posible intoxicación por monóxido de carbono, dijo el portavoz Matt Zavadsky.

El Departamento de Policía de Dallas instó a los residentes a no llamar al 911 por cortes de energía.

El lunes se instituyeron cortes continuos de energía en todo el país para evitar el colapso de las redes eléctricas, aunque muchos cortes duraron significativamente más de lo previsto. Mientras tanto, la grave escasez continuaba durante todo el día de ayer martes.

ESTADO DE

EMERGENCIA

El presidente Joe Biden aprobó el lunes una declaración de emergencia para Texas, el estado más afectado del país, poniendo a disposición más recursos para ayudar.

En el condado de Dallas, el juez del condado Clay Jenkins declaró el lunes por la noche estado de desastre, que durará hasta una semana a menos que se extienda.

En una orden ejecutiva que acompaña a la declaración, Jenkins instó a las empresas no esenciales a retrasar su horario de apertura hasta las 10 am y las empresas industriales y de fabricación a cerrar el martes si es posible, o cerrar tantas operaciones no esenciales como puedan.

La orden también les pide a los residentes que pongan sus termostatos a no más de 68 grados, y prohíbe el aumento excesivo de precios en comestibles, artículos de tocador, medicamentos, comidas en restaurantes, habitaciones de hotel y otros bienes y servicios.

«He estado siguiendo los mercados de energía y los problemas de la red durante un tiempo, y no puedo recordar un evento climático extremo que haya afectado a una franja tan grande de la nación de esta manera; la situación es crítica», dijo Neil Chatterjee, miembro de la Comisión Reguladora de Energía Federal de EU.

El frente frío de esta semana tomó por sorpresa al mercado energético altamente descentralizado de Texas. La red de la región fue diseñada para veranos calurosos, no inviernos helados, pero muchos hogares dependen de la electricidad para calentar sus hogares. Las empresas de servicios públicos no han tenido que realizar apagones continuos desde 2011.

Las centrales eléctricas con una capacidad combinada de más de 34 gigavatios se vieron obligadas a desconectarse el lunes, incluidos reactores nucleares, generadores de carbón y gas y parques eólicos, dijo Woodfin. Aún no está claro por qué.

Los generadores de energía eólica también se encontraban entre las víctimas del clima frío, con las palas de las turbinas inoperativas debido al hielo, un fenómeno que reduce la eficiencia y, en última instancia, puede evitar que giren. Texas estimó que más de la mitad de su capacidad de energía eólica se había desconectado.

TORMENTA

EN CAMINO

Después de un clima frío récord ayer martes temprano, se esperaba que las temperaturas aumentaran durante el día, aunque no significativamente.

“Pero después de los últimos días, las temperaturas de 20 grados parecen tropicales”, dijo Juan Hernández, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Se esperaba que otra ronda de clima invernal se trasladara al área del norte de Texas desde el martes hasta hoy miércoles, probablemente agregando más nieve a las 4 pulgadas que se registraron en el aeropuerto DFW el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió su segunda advertencia de tormenta invernal esta semana para todo Dallas-Fort Worth. La nueva advertencia, programada para las 6 pm del martes a las 6 am del jueves, instó a los habitantes de Texas del Norte a evitar viajar y advirtió que es probable que haya más cortes de energía.

Dallas-Fort Worth podría ver de 2 a 4 pulgadas de nieve de la próxima tormenta de nieve, mientras que las áreas al norte y al oeste del área probablemente verán de 4 a 8 pulgadas de nieve, dijo Hernández.

Más al sur, la lluvia helada y el hielo son más probables que la nieve, lo que podría tensar aún más la infraestructura eléctrica del área, que ya está en dificultades, dijo Hernández.

«Será difícil precisar exactamente dónde existirá esta línea de precipitación helada/congelada, pero nuestra mejor estimación es que estará ubicada aproximadamente al sur del corredor I-20», dijo el Servicio Meteorológico en una actualización del pronóstico.

CALLES

HELADAS

Con las temperaturas bajo cero el martes, el sol hizo poco para ayudar a derretir las acumulaciones de hielo y nieve en las carreteras del norte de Texas.

El Servicio Meteorológico advirtió que muchas carreteras estaban cubiertas de hielo negro ayer martes por la mañana, lo que hacía que muchas carreteras del norte de Texas fueran más peligrosas de lo que eran el lunes.

Antes de la segunda tormenta de nieve, los equipos del Departamento de Transporte de Texas lucharon el martes contra el clima gélido para eliminar la nieve y el hielo de las carreteras y tratar las zonas de hielo que se congelaron durante la noche.

Para el mediodía del martes, antes del cierre de esta edición, las cámaras de tránsito de TxDOT mostraron que algunas partes de la autopista 75 y la carretera Interestatal 635 estaban despejadas o parcialmente despejadas, muchos vecindarios menos transitados y las calles laterales tenían mucha acumulación.

«Si tiene que estar en las carreteras, conduzca según las condiciones, reduzca la velocidad y aumente la distancia de viaje entre su vehículo y los demás en la carretera», publicó TxDOT en Twitter.