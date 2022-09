Uno de los cuatro delanteros no irá a Qatar 2022; ‘Chicharito’ fuera

La primera gran interrogante alrededor de la Selección Nacional ha sido resuelta por Gerardo Martino: solo llevará a a Qatar 2022 a tres de los cuatro goleadores que actualmente están convocados. Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez se disputan tres lugares. Por ahora, el futbolista del Wolverhampton y el Mellizo están lesionados, mientras que el “Bebote” luce en el último sitio de la fila.

“Hoy, tenemos desigualdad con las posibilidades. Hay dos para jugar y dos que no pueden”, recuerda el “Tata”. “Raúl era el uno, pero tiene una lesión y —en todo caso— lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez”. “No van a ir cuatro delanteros, pero mientras den motivo para ponérmela difícil, lo veo con mucho agrado. Seguro se hablará del que se quede fuera, pero el problema será la abundancia y no la escasez”. Eso significa, de entrada, la confirmación de que Javier Hernández no estará en la Copa del Mundo, más allá de lo que realice con el Galaxy de Los Ángeles: “Con él, como lo he dicho, me he decidido por otros delanteros, esa es la realidad”.