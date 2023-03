Tenoch Huerta se corona como Mejor Actor de reparto en los NAACP Image Awards

Lista completa de los ganadores del 54th NAACP Image Awards.

Coco Jones, Tichina Arnold, April Ryan, Angie Martinez y Wendell Pierce. Tye Tribbett y Too Short , quienes son exponentes del Hip-Hop también celebraron con sus presentaciones.

Lista completa de los ganadores del 54th NAACP Image Awards.

Mejor película para televisión, serie limitada o especial dramático

The Black Hamptons de Carl Weber (BET Networks)

From Scratch (Netflix)

The Best Man: The Final Chapters (Peacock) (GANADOR)

Los últimos días de Ptolomeo Grey (Apple TV+)

Mujeres del movimiento (ABC)

Mejor actor en una serie de comedia

Anthony Anderson – black-ish (ABC)

Cedric The Entertainer – The Neighborhood (CBS) (GANADOR)

Donald Glover – Atlanta (FX)

Dulé Hill – The Wonder Years (ABC)

Mike Epps – The Upshaws (Netflix)

Mejor actriz en una serie de comedia

Loretta Devine – Family Reunion (Netflix)

Maya Rudolph – Loot (Apple TV+)

Quinta Brunson – Abbott Elementary (ABC) (GANADORA)

Tichina Arnold – The Neighborhood (CBS)

Tracee Ellis Ross – black-ish (ABC)

Mejor actor en una película para televisión, serie limitada o especial dramático

Morris Chestnut – El padrino: Los capítulos finales (Peacock) (GANADOR)

Samuel L. Jackson – Los últimos días de Ptolomeo Grey (Apple TV+)

Terrence Howard – El padrino: Los capítulos finales (Peacock)

Trevante Rhodes – Mike (Hulu )

Wendell Pierce – No cuelgues (Bounce TV)

Actriz destacada en una película para televisión, serie limitada o especial dramático