Succession recibe 25 nominaciones al Emmy, Squid Game figura

‘Succession’ recibió el martes 25 nominaciones a los premios Emmy, pero el drama satírico sobre los ricos y despiadados tiene un rival histórico en ‘Squid Game’, la primera serie en lengua no inglesa que compite por el máximo honor de la televisión. ‘Squid Game’, un drama ambientado en Corea del Sur en el que los pobres son objeto de juegos brutales, obtuvo una nominación a mejor serie de drama y otras 13 candidaturas para los Emmy, que se entregan en septiembre. ‘Succession’ ganó el trofeo al mejor drama y otros ocho premios cuando compitió por última vez en 2020.

Las nominadas a mejor serie de drama son: ‘Better Call Saul’, ‘Euphoria’, ‘Ozark’, ‘Severance’, ‘Squid Game’, ‘Stranger Things’, ‘Succession’ y ‘Yellowjackets’.

Las candidatas a mejor serie de comedia: ‘Abbott Elementary’, ‘Barry’, ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Hacks’, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Ted Lasso’ y ‘What We Do in the Shadows’.

Por el premio a la mejor actriz en una serie de comedia compiten Rachel Brosnahan por ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, Quinta Brunson por ‘Abbott Elementary’, Kaley Cuoco por ‘The Flight Attendant’, Elle Fanning por ‘The Great’, Issa Rae por ‘Insecure’ y Jean Smart por ‘Hacks’.

Los nominados a mejor actor en una serie de comedia son: Donald Glover por ‘Atlanta’, Bill Hader por ‘Barry’, Nicholas Holt por ‘The Great’, Jason Sudeikis por ‘Ted Lasso’, Steve Martin por ‘Only Murders in the Building’ y Martin Short, igualmente por ‘Only Murders in the Building’.

Las nominaciones a los premios Emmy del martes incluyeron algunas sorpresas y desaires.

ADIÓS, ‘THIS IS US’

Puede que esto haga llorar a los fanáticos de ‘This Is Us’: el programa entrará en el ocaso de la televisión sin haber ganado nunca el Emmy a la mejor serie dramática.

La lacrimógena producción de NBC le ha merecido premios Emmy a los actores Gerald McRaney, Sterling K. Brown y Ron Cephas Jones, pero nunca ha sido coronada como mejor drama. La temporada pasada fue su sexta y última y esta vez obtuvo una sola nominación, a mejor música y letra original.

‘This Is Us’ cuenta la historia de la familia Pearson a lo largo de varias generaciones por medio de flashbacks, momentos actuales y futuros. Protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Hartley y Brown, se estrenó en NBC en 2016.

Si bien algunos se quejaron de que la serie era manipuladora y demasiado parecida a una telenovela, abordaba problemas reales como la pérdida de un padre, las luchas con el embarazo, la depresión, la adicción a las drogas, la enfermedad de Alzheimer, la obesidad, la salida del armario y la adopción interracial.

‘Squid Game’, el brutal drama de supervivencia de Netflix sobre adultos desesperados que compiten en juegos mortales de niños para tener la oportunidad de escapar de la deuda, ganó en su intento de convertirse en la primera producción en lengua no inglesa nominada a mejor serie dramática.

La serie sombría e inquietante de Corea del Sur presenta a cientos de hombres y mujeres al borde de la ruina financiera compitiendo en una batalla mortal por aproximadamente 38 millones de dólares en efectivo. Cada juego es un juego infantil tradicional coreano como ‘semáforo rojo, semáforo verde’, pero la consecuencia de perder es la muerte. El ganador es la persona que supera a todos los oponentes.

Sigue siendo la serie más popular de Netflix, convirtiéndose en su primera en cruzar la marca de 1.000 millones de horas vistas, y en su primer año recibió 14 nominaciones al Emmy. Su impacto cultural fue casi inmediato: personas se disfrazaron con monos rosados como los guardias de ‘Squid Game’ en Halloween, se lanzaron desafíos de TikTok y los memes llenaron las redes sociales.

El éxito de ‘Squid Game’ llega tres años después de que la película surcoreana ‘Parasite’ (‘Parásitos’) ganara el Oscar a la mejor película, superando lo que su director Bong Joon-ho llamó la ‘barrera de subtítulos de una pulgada’.

LASSO SE MANTIENE ESTABLE

Una caída tras el éxito del año pasado era perfectamente comprensible, pero ‘Ted Lasso’, la serie de comedia debutante con más nominaciones en la historia, mantuvo el puntaje entre los votantes del Emmy.

La comedia protagonizada por Jason Sudeikis obtuvo 20 nominaciones, la misma cantidad que en su debut el año pasado, y está en camino a ganar siete trofeos, incluyendo a la mejor serie y mejor actor de comedia.