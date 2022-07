Anthony Hopkins, admirador de cumbias y arepas colombianas

Al son de «La pollera colorá», a sus 84 años, Anthony Hopkins demuestra que no hay edad para llevar la música por dentro y sorprendió a más de uno, luego que compartiera un video donde se le ve aplicando sus mejores pasos de baile, acompañado de un atuendo muy ad hoc para entonar una cumbia colombiana clásica. Pasan los años y las habilidades artísticas de Hopkins no dejan de sorprendernos. Con una trayectoria de más de 50 años, el actor ha demostrado su versatilidad a la hora de encarnar personajes de variadas psicologías. Entre los más recordados se encuentran el doctor Hannibal Lecter, en «El silencio de los inocentes», el papa Benedicto XVI en «Los dos papas», y Alfred Hitchcock, en la película que cuenta la vida del famoso director de cine. ¡Vaya contraste!

Pero, en esta ocasión, no fue su gran capacidad actoral la que nos dejó con la boca abierta, sino un video que compartió este domingo en su cuenta de Twitter, en el que a lo largo de 17 segundos baila al ritmo de «La pollera colorá», una canción típica de Colombia, compuesta en 1960. De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, la melodía de «La pollera colorá» fue lo primero que fue compuesto por el clarinetista Juan Madera Castro y el cantante Wilson Choperena, a inicios de los sesenta. Así fue interpretada por varios meses, hasta que el compositor Wilson Choperena pidió permiso a Madera Castro para escribir la letra de la canción. A partir de ahí, se convirtió en un tema clásico de la cultura y folklor colombiano. Pero Hopkins no es el único que ha recordado este clásico que rompe fronteras, pues en una transmisión de «Los Simpsons», el hijo mayor de Homero, Bart Simpson que, en la temporada tres de la serie animada, interpreta «La pollera colorá».

Esta pieza, además, se suma a otro de los videos en los que vemos al actor usando los pasos de baile que mejor dominan, pues en la última edición de los Premios Oscar también se le vio bailando el éxito de Oscar D’León «Llorarás», durante la ceremonia de celebración, a excepción que –en esa ocasión- lo hizo muy bien acompañado, a lado de su esposa Stella Arroyave, quien sospechamos que es la causante que el actor esté tan bien familiarizado con la salsa y la cumbia caribeña, pues ella es oriunda de Colombia. En una publicación, La Vanguardia cuenta que Stella Arroyave y Hopkins se casaron en 2003, luego de su unión, la esposa de Anthony debutó como actriz en la gran pantalla, en la película «La mancha humana». En el 2020, ya se había convertido en una reconocida directora de cine, que incluía a su esposo en apariciones especiales dentro de sus películas, como lo hace en «Elyse» (2020), donde da vida a un psiquiatra. La originaria de Popayán, un municipio ubicado al suroeste de Bogotá que viajó a Nueva York, luego de finalizar sus estudios, para emprender un largo trayecto camino para cumplir su sueño, el de ser actriz, pero eso no se concretó sino mucho tiempo después, por lo que –en sus primeros años en EU- se dedicó al negocio de las antigüedades. En ese lapso se encontró con Hopkins, y ambos cayeron rendidos, uno por el otro.

Es así que a casi 20 años de estar juntos, la propia Stella ha revelado que «Tony», como lo llama ella, ha adoptado muchas de las costumbres colombianas, por ejemplo, es un gran amante de las arepas: «Se come una para el desayuno casi todos los días, y también escuchamos mucha música colombiana juntos. Tengo muchas amigas latinoamericanas que vienen a nuestra casa, les gusta bailar y hacerle cosquillas», reveló al diario español.